19-07-2026 నుంచి 25-07-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. ఊహలు, అంచనాలు ఫలిస్తాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. బుధవారం నాడు ముఖ్యుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. వివాహయత్నం తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. అవతలి వారి తాహతును క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. తొందరపడి మాట ఇవ్వవద్దు. మీ శ్రీమతి సలహా పాటించండి. తరుచూ సన్నిహితులతో సంభాషిస్తుంటారు. మీ చొరవతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తుల పదోన్నతికి అధికారులు సిఫార్సు చేస్తారు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉపాధి పథకం చేపడతారు. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
బాకీలు వసూలవుతాయి. పెట్టుబడులపై దృష్టిపెడతారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. వ్యవహారానుకూలత ఉంది. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. పరిచయాలు ఉన్నతికి తోడ్పడతాయి. ఆదివారం నాడు ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. సంతానానికి ఉన్నత విద్యావకాశం లభిస్తుంది. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. సొంత పరిజ్ఞానంతో మందులు వేసుకోవద్దు. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు కొత్త బాధ్యతలు, పనిభారం. నిర్మాణాలు ఊపందుకుంటాయి. కాంట్రాక్టర్లు, బిల్డర్లకు ఆదాయాభివృద్ధి.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్ధికలావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు ప్రయోజనకరం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. చాకచక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. సోమవారం నాడు అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. ఇంటి విషయాలు పట్టించుకుంటారు. కావలసిన వస్తువులు సమయానికి కనిపించవు. చిన్న విషయానికే అసహనం చెందుతారు. మీ శ్రీమతి చొరవతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. సంతానం కదలికలపై దృష్టి పెట్టండి. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఉమ్మడిగా కంటే సొంత వ్యాపారాలే శ్రేయస్కరం. ఉపాధి పథకంలో నిలదొక్కుకుంటారు. ఉద్యోగస్తులకు ధనప్రలోభం తగదు. పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. వివాదాస్పద విషయాల జోలికిపోవద్దు. తెలివిగా వ్యవహరిస్తున్నామనుకుని తప్పటడుగు వేస్తారు. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. ఆదాయం సామాన్యం. ఆకస్మిక ఖర్చు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ధనసహాయం అర్ధించేందుకు మనస్కరించదు. శుక్రవారం నాడు పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. సంతానం విద్యాయత్నం ఫలిస్తుంది. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన లోపం. ఓర్పుతో మెలగండి. ఆత్మీయుల హితవు మీపై సత్ ప్రభావం చూపుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు ధనప్రలోభం తగదు. ఆశావహదృక్పథంతో ఇంటర్వ్యూలకు హాజరుకండి. వ్యాపారులకు నిరాశాజనకం. నూతన పెట్టుబడులు కలిసిరావు. న్యాయ వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
కష్టించినా ఫలితం ఉండదు. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఆలోచనలు పలు విధాలుగా ఉంటాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. రుణాలు, చేబదుళ్లు తప్పకపోవచ్చు. సాయం చేసేందుకు అయిన వారే సందేహస్తారు. అవసరాలు అతికష్టంమ్మీద నెరవేరుతాయి. ఆదివారం నాడు ఏ పనీ చేయబుద్ధి కాదు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. ఆశావహదృక్పధంతో మెలుగుతారు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. నోటీసులు అందుకుంటారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. మీ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు ఓర్పు, ఏకాగ్రత ముఖ్యం. ఉపాధ్యాయులకు కొత్త బాధ్యతలు. ఉద్యోగస్తులకు ధనప్రలోభం తగదు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉమ్మడి వ్యాపారాలు కలిసిరావు. సాంకేతిక రంగాల వారికి నిరాశాజనకం. నిర్మాణాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. బిల్డర్లు, కాంట్రాక్టర్లకు కష్టకాలం.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. మాటతీరుతో ఎదుటివారిని ఆకట్టుకుంటారు. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టిసారిస్తారు. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు. సోమవారం నాడు ముఖ్యుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. మొండిధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. మీ చొరవతో శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. ఉద్యోగస్తుల పదోన్నతికి అధికారులు సిఫార్సుచేస్తారు. సహోద్యోగులతో జాగ్రత్త. ఒత్తిళ్లు, ధనప్రలోభాలకు తావివ్వవద్దు. వ్యాపారాల అభివృద్ధికి శ్రమిస్తారు. మీ పథకాలు నిదానంగా సత్ఫలితాలిస్తాయి. దూరప్రయాణం చేయవలసి వస్తుంది.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారపరిజ్ఞానంతో రాణిస్తారు. కార్యసిద్ధి, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. స్థిరచరాస్తి ధనం అందుతుంది. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్ధిస్తారు. పెద్దమొత్తం సాయం తగదు. మీ అభిప్రాయాలను సున్నితంగా తెలియజేయండి. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. గురువారం నాడు ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. వివాదాస్పద విషయాల జోలికిపోవద్దు. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆత్మీయులతో తరచు సంభాషిస్తారు. నిరుద్యోగుల కృషి ఫలిస్తుంది. ఉద్యోగ విధుల్లో తప్పిదాలను సరిదిద్దుకుంటారు. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. మీ పథకాలు, ప్రణాళిలకలు మంచి ఫలితాలిస్తాయి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రేమానుబంధాలు బలపడతాయి. తెగిపోయిన సంబంధాలు బలపడతాయి. ఆర్ధికంగా బాగుంటుంది. రుణవిముక్తులవుతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. వివాహయత్నం తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. అవతలి వారి తాహతును క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. శనివారం నాడు అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి. అంతరంగిక విషయాలు వెల్లడించవద్దు. పెద్దల గురించి ఆందోళన చెందుతారు. కార్యక్రమాలు వాయిదా పడతాయి. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ అభిప్రాయాలను లౌక్యంగా తెలియజేయండి. మీ సాయంతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది. చిన్ననాటి ఉపాధ్యాయులు తారసపడతారు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతల పట్ల ఏకాగ్రత వహించండి. వాహనం ఇతరులకు ఇవ్వవద్దు. అడుగవద్దు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. ప్రతికూలతలను అధిగమిస్తారు. కొన్ని సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. బాకీలు వసూవుతాయి. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. సోమవారం నాడు పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. శకునాలు పట్టించుకోవద్దు. ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు సాగండి. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. దంపతులకు కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. గృహమార్పు కలిసివస్తుంది. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. అయిన వారితో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. సన్నిహితులతో తరచు సంభాషిస్తారు. వృత్తి ఉపాధి పథకాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాల్లో ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తారు. చిరువ్యాపారులకు ఆశాజనకం. సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఈ వారం కొంతమేరకు ఆశాజనకం. పరిస్థితులు నిదానంగా చక్కబడతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. అయిన వారి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అపరిచితులను ఓ కంట కనిపెట్టండి. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. మధ్యవర్తులు, కన్సల్టెన్సీలను ఆశ్రయించవద్దు. సంతానానికి మంచి ఫలితాలున్నాయి. చిన్ననాటి మిత్రులు తారసపడతారు. గత సంఘటనలు ఉల్లాసం కలిగిస్తాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఊరటనిస్తుంది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ఉద్యోగస్తులకు ధనప్రలోభం తగదు. అధికారులు తీరును గమనించి మెలగండి. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఆశావహదృక్పథంతో ఇంటర్వ్యూలకు హాజరుకండి. వాహనదారులకు ఏమరుపాటు తగదు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1,2,3 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. గౌరవమర్యాదలు పెంపొందుతాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పొదుపునకు అవకాశం లేదు. ఆప్తులకు సాయం అందిస్తారు. పనుల్లో ఆటంకాలెదురైనా అనుకున్న విధంగా పూర్తిచేస్తారు. గృహమార్పు అనివార్యం. వాహనం, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. మీ చొరవతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. బంధువులతో తెగిపోయిన సంబంధాలు బలపడతాయి. పిల్లల పట్ల సామరస్యంగా మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు. న్యాయ, సాంకేతిక రంగాల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి. ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో తప్పిదాలను సరిదిద్దుకుంటారు. వ్యాపారాభివృద్ధికి చేపట్టిన పథకాలు సత్ఫలితాలిస్తాయి. ప్రయాణం ప్రశాంతంగా సాగుతుంది.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
పట్టుదలతో ముందుకు దూసుకెడతారు. ప్రతి విషయంలోను అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఆప్తులకు సాయం అందిస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు పురమాయించవద్దు. మంగళవారం నాడు కీలక ఒప్పందాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగదు. పెద్దల సలహా పాటించండి. భేషజాలకు పోవద్దు. మీ శ్రీమతి విషయంలో దాపరికం తగదు. సంతానానికి ఉన్నత విద్యావకాశం లభిస్తుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడతాయి. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. పక్కవారి నుంచి అభ్యంతరాలెదురవుతాయి. సామరస్యంగా సమస్య పరిష్కరించుకుంటారు. వ్యాపారాలు పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. నూతన పెట్టుబడులకు తరుణం కాదు. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి. పురస్కారాలు అందుకుంటారు.
ఓఆర్ఆర్ రోడ్డు ప్రమాదం, ఫార్చునర్ కారు డివైడర్ను ఢీకొని మరో కారుని ఢీకొట్టింది, ఇద్దరు మృతి
రోడ్డు ప్రమాదాలు, తప్పు చేసేది ఒకరు. ఆ తప్పుకు బలయ్యేది మాత్రం ఇద్దరూ. వాహనాలను నడిపేటపుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా నడపాల్సి వుంటుంది. అందునా హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపైన ప్రయాణం అంటే అన్నివైపులా కళ్లు పెట్టుకుని నడపాల్సి వుంటుంది. ఏమాత్రం ఏమరపాటుగా వున్నా ప్రమాదం జరిగిపోతుంది. శనివారం నాడు ఓఆర్ఆర్ పైన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. సంగారెడ్డి జిల్లా సుల్తాన్ పూర్ ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్ 4 సమీపంలో ఓ ఫార్చునర్ కారు అదుపుతప్పి డివైడర్ ను ఢీకొట్టింది.
జూలై 19, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
బంజారాహిల్స్ కేబీఆర్ పార్కులో 20 అడుగుల కొండచిలువ కలకలం, వీడియో
హైదరాబాద్ నగరంలోని బంజారాహిల్స్ కేబీఆర్ పార్కులో 20 అడుగుల పొడవున్న కొండచిలువ కలకలం సృష్టించింది. ఉదయం వేళ వాకింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఇది కనబడింది. నెమ్మదిగా రోడ్డు దాటుతూ వెళ్తున్న కొండచిలువను చూసి వాకింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. వారు దాన్ని చూస్తుండగానే అది రోడ్డు దాటి సమీపంలో వున్న పొదల్లోకి వెళ్లిపోయింది. ఆ కొండచిలువను పలువురు వీడియో తీసి ఆ దృశ్యాలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు. మీరు కూడా చూడండి.
మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలతో ప్రతి మూడు నెలలకోసారి సమావేశం నిర్వహిస్తా: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
మహిళా శక్తి దీవెనలే మా ప్రభుత్వ బలం! మహిళల మద్దతుతొనే 2023 డిసెంబర్లో ప్రజా ప్రభుత్వం కొలువుదీరిందని ఫిక్కీ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్ మహిళా పారిశ్రామికవెత్తలతో సమావేశంలో చెప్పారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. ఆయన మాట్లాడుతూ... మహిళా స్వయం సహాయక బృందాలను బలోపేతం చేసేందుకు 22 జిల్లా కేంద్రాలలో ఇందిరా మహిళా శక్తి భవనాలను నిర్మిస్తున్నాం. త్వరలోనే ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. ఈ ఇందిరా మహిళా శక్తి భవనాలను శిక్షణ, మార్కెటింగ్, వ్యాపారానికి కేంద్రంగా పనిచేసేలా కార్పొరేట్ హంగులతో నిర్మిస్తున్నాం.
Vizag: 1.7 కిలోల బరువున్న శిశువుకు అరుదైన మెదడుకు శస్త్ర చికిత్స
విశాఖపట్నంలోని వైద్యులు, వీన్ ఆఫ్ గాలెన్ మాల్ఫార్మేషన్ అనే అరుదైన పుట్టుకతో వచ్చే మెదడు రక్తనాళాల సమస్యను గుర్తించి, కేవలం 1.7 కిలోల బరువున్న అకాల శిశువుకు సంక్లిష్టమైన న్యూరోవాస్కులర్ చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ ప్రక్రియను ఆసుపత్రికి చెందిన వివిధ విభాగాల నిపుణులతో కూడిన నవజాత శిశు సంరక్షణ బృందం, ఇంటర్వెన్షనల్ న్యూరోవాస్కులర్ నిపుణుడు డాక్టర్ శివ శంకర్ దలైతో కలిసి చేపట్టింది.
19-07-2026 నుంచి 25-07-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. ఊహలు, అంచనాలు ఫలిస్తాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. బుధవారం నాడు ముఖ్యుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. వివాహయత్నం తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. అవతలి వారి తాహతును క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. తొందరపడి మాట ఇవ్వవద్దు. మీ శ్రీమతి సలహా పాటించండి. తరుచూ సన్నిహితులతో సంభాషిస్తుంటారు. మీ చొరవతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తుల పదోన్నతికి అధికారులు సిఫార్సు చేస్తారు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉపాధి పథకం చేపడతారు. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
అలిపిరి నడక మార్గంలో భక్తుల భద్రతను బలోపేతం.. టీటీడీ ఏర్పాట్లు
అలిపిరి నడక మార్గంలో భక్తుల భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా సమగ్ర వన్యప్రాణుల నిర్వహణ ప్రణాళికను అమలు చేయడంతో పాటు, ప్రత్యేక అత్యవసర స్పందన బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. శనివారం నాడు టీటీడీ, అటవీ శాఖ అధికారులతో భద్రతా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష నిర్వహించిన టీటీడీ అదనపు కార్యనిర్వహణాధికారి సి.హెచ్. వెంకయ్య చౌదరి, భక్తుల భద్రతను కల్పించడంలోనూ, వన్యప్రాణుల కదలికలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడంలోనూ అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు.
18-07-2026 శనివారం ఫలితాలు - శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు...
17-07-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి..
Anivara Asthanam: తిరుమలలో ఆణివార దేవస్థానం..
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో, ఆలయ పరిపాలన, వార్షిక లెక్కల ప్రక్రియకు లాంఛనప్రాయ ప్రారంభాన్ని సూచించే ఆణివార ఆస్థానం అనే సంప్రదాయ ఉత్సవం శుక్రవారం నాడు జరగనుంది. సౌరమానం ప్రకారం దక్షిణాయన ఆరంభాన్ని సూచించే కర్కాటక సంక్రాంతి రోజున ప్రతి ఏటా ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. తమిళ మాసమైన 'ఆణి' లోని చివరి రోజున ఈ వేడుక జరగడం వల్ల దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది. ఈ సంప్రదాయం తిరుమల ఆలయ నిర్వహణ మహంతుల చేతుల్లో ఉన్న కాలం నాటిది.