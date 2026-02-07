08-02-2026 నుంచి 14-02-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగు ముందుకేస్తారు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఆదాయం సంతృప్తికరం. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. ధనసహాయం తగదు. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. చేపట్టిన పనుల్లో అవాంతరాలెదురైనా పూర్తిచేయగలుగుతారు. శనివారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ విషయాల్లో ఇతరుల జోక్యానికి రావివ్వవద్దు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి సంతానం మొండితనం చికాకు పరుస్తుంది. అనునయంగా మెలగండి. నూతన వ్యాపారాలపై దృష్టి పెడతారు. ఉద్యోగస్తులకు బదిలీతో కూడిన పదోన్నతి. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఈ ఫారం సర్వత్రా అనుకూలం. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. ధనానికి ఇబ్బంది ఉండదు. ఆప్తులకు సాయం చేస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఒక సమాచారం సంతోషం కలిగిస్తుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. మీ చొరవతో కుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. లైసెన్సులు, పత్రాల రెన్యువల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఏజెన్సీలను, బ్రోకర్లను నమ్మవద్దు. కొన్ని వ్యవహారాలు, స్వయంగా చూసుకోండి. ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి, పనిభారం ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులకు మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో స్వన్ని చికాకులు మినహా ఇబ్బందులుండవు. వివాదాలు కొలిక్కివస్తాయి.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
మీ కార్యసిద్ధికి మరింత శ్రమించాలి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఆదాయం బాగున్నా సంతృప్తి ఉండదు. తెలియని వెలితి వెంటాడుతుంది. ఏ విషయాన్ని తీవ్రంగా భావించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉత్తేజపరుస్తుంది. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. సన్నిహితులతో తరచుగా సంఖాషిస్తారు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదురుతుంది. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి పెడతారు. ఒక ఆహ్వానం సంతోషం కలిగిస్తుంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ప్రస్తుత వ్యాపారాలే సాగించండి. ఉద్యోగస్తులు అధికారులకు ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. ఉపాధి పథకాలు చేపడతారు. సుతుల వారి ఆదాయం బాగుంటుంది. పోగొట్టుకున్న చిత్రాలు తిరిగి సంపాదిస్తారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. వ్యవహరానుకూలత ఉంది. అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. చాకచక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. రావలసిన ధనంత ఆలస్యంగా అందుతుంది. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. సావకాశంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. మంగళవారం గారు అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. మీ మాటలు చేరవేసేందుకు వ్యక్తులున్నారని గమనించండి. ఇతరులకు బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. అవివాహితులు శుభవార్తలు వుంటారు. బంధువులతో సంభాషిస్తారు. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. వృత్తి ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు. ఉద్యోగస్తుల కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు. ప్రయాణ లక్ష్యం జెరవేరుతుంది.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. ఆశావహదృక్పథంతో యత్నాలు సాగించండి. సాయం జపించవద్దు. స్వయంకృషితోనే అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. ప్రతి వ్యవహారం ధనంతో ముడిపడి ఉంటుంది. చేపట్టిన సనల ఒక పట్టాన సాగవు. శనివారం నాడు ప్రముఖులు ఇంటర్వ్యూ కోసం పడిగాపులు తప్పవు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరదు. చిన్న విషయానికి చికాకుపడతాడు. ఆత్మీయుల రాక ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ధైర్యంగా అడుగు ముందుచేస్తారు. అయిన వారి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు. చిరువ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. షాపుల స్థల మార్పు కలిసివస్తుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలో అలక్ష్యం తగదు. విద్యార్హతతో శ్రమిస్తే మంచి ఫలితాలుంటాయి. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అన్నింటా విజయం సాధిస్తారు. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఎంతటి వాడైనా ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం, రాబడిపై దృష్టి పెడతారు. అవసరాలకు ధనం అందుతుంది. పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. బుధవారం నాడు అనవసర జోక్యం తగదు. కొన్ని విషయాలు చూసీచూడనట్లు వదిలేయండి. బంధుత్వాలు, పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. సంతానం విజయం సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. పత్రాల్లో మార్పుచేర్పులు అనుకూలిస్తాయి. పెద్దల ఆరోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. వ్యాపారాల్లో లాభనష్టాలు సమీక్షించుకుంటారు. పెట్టుబడులు కలిసివస్తాయి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యానుకూలత ఉంది. నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు దిశగా యత్నాలు సాగిస్తారు. పెద్దమొత్తం చెల్లి శుక్రవారం నాడు పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. అహ్వానం, కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. మీ ప్రమేయంతో ఒక సదస్య పరిష్కారమవుతుంది. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. ప్రత్యర్థులతో జాగ్రత్త అనుక్షణం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. ఆప్తులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నత పదోన్నతి. ప్రశంసల పురస్కారాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆటుపోట్లకు ధీటుగా స్పందిస్తారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతికూలతలతో సతమతమవుతారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. వ్యాపకాలు సృష్టించుకోవటం శ్రేయస్కరం. ఆత్మీయులతో తరుచుగా సంభాషిస్తుంటారు. ఒక సమాచారం తీవ్రంగా ఆలోచింపచేస్తుంది. ఆదివారం నాడు పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆదాయం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. చిన్నపాటి పరిచయస్థుల కలుసుకుంటారు. గత సంఘటునటు అనుభూతినిస్తాయి. అవివాహితులు శుభవార్త వింటారు. ఉపాధి పథకాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. యాదృచ్ఛికంగా జరిగిన తప్పిదాలను సరిదిద్దుకుంటారు. వ్యాపారాభివృద్ధికి చేపట్టిన పథకాలు నుంచి ఫలితాలిస్తాయి. ప్రయాణం తలపెడతారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
అనుకున్న కార్యం సిద్ధిస్తుంది. వస్త్రసాప్తి, వస్తులాభం ఉన్నాయి. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. సన్నిహితుల సాయం అందిస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం కొంత మొత్తం పొదుపు చేస్తారు. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్ధిస్తారు. కొంతమొత్తం సాయం అందించండి పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. మీ జోక్యం అనివార్యం. మీ నిర్ణయం ఇతరులకు ఆమోదయోగ్యమవుతుంది. సోమవారం నాడు నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. మీ శ్రీమతి విషయంలో దాపరీతం తగదు. వ్యాపారాలు జోరుగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు యోగం, వృత్తుల వారికి సదవకాశాలు లభిస్తాయి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ప్రముఖుల రాక సంతోషం కలిగిస్తుంది. పరస్పరం కానుకలను అందిపుచ్చుకుంటారు. మీ ఉన్నతి కొందరికి అపోహ కలిగిస్తుంది. చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. మంగళవారం నాడు పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. రుణాలను పట్టించుకోవచ్చు. ధైర్యంగా మెలగండి. సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు మీపై సత్ప్రభావం చూపుతాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం, ప్రశాంతత పొందుతారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. యోగ, ధార్మికత పట్ల ఆసక్తి కనబరుస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు యూనియన్ వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. అధికారులకు హోదామార్పు, స్థానచలనం. వ్యాపారాలు పురోగతిన సాగుతాయి. సాంకేతిక రంగాల వారి ఆదాయం బాగుంటుంది.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. తల పెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. పనులు త్వరగా సాగుతాయి. మీ సామర్థ్యంపై సమ్మకం కలుగుతుంది. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల్లో మదుపు తగదు. పెద్దల సలహా పాటించండి. దంపతులు ఏకాభిప్రాయం కుదురుతుంది. గురువారం నాడు నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. చుట్టుపక్కల వారిని గమనించండి. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. ఒక సమస్య మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతుంది. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఉపాధ్యాయులకు పనిభారం. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. కొన్ని పనులు అనుకోకుండా పూర్తి చేస్తారు. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. పెట్టుబడులకు తగిన సమయం. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు. మీ ఇబ్బందులను సున్నితంగా తెలిజేయండి. బంధుమిత్రుల రాకపోకలు అధికమవుతాయి. . శుక్రవారం నాడు అనవసర బాధ్యతలు చేపట్టవద్దు. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. నిర్మాణాలు పూర్తికావస్తాయి. శుభకార్యానికి సన్నాహాలు సాగిస్తారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో రాణింపు, అనుభవం గడిస్తారు. ఉద్యోగస్తుల పదోన్నతికి అధికారులు సహకరిస్తారు. దైవకార్యంలో పాల్గొంటారు.