ఆదివారం, 28 డిశెంబరు 2025
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. వార్షిక ఫలం
Written By రామన్
Last Updated : శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025 (20:31 IST)

2026-27: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - మకరరాశికి ఈ సంవత్సరం యోగదాయకం

Capricorn Yearly Astrology Predictions
మకరరాశి : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదములు. శ్రవణం 1,2, 3, 4, ధనిష్ట 1, 2 పాదములు
 
ఆదాయం - 2 వ్యయం 8,  రాజపూజ్యం - 1 అవమానం - 6
 
ఈ రాశివారి గోచారం పరిశీలించగా అన్ని రంగాల వారికీ ఈ సంవత్సరం యోగదాయకంగా ఉంటుంది. ఎంతటి వారినైనా ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆశించిన పదవులు దక్కవు. బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటారు. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగుచూస్తాయి. 
 
వ్యవహారానుకూలత, కార్యసిద్ధి ఉన్నాయి. లావాదేవీలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు అధికం. ఇతరుల కోసం ధనం విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పొదుపు మూలక ధనం అందుకుంటారు. 
 
పెట్టుబడులు కలిసిరావు. మీ శ్రీమతి లేక శ్రీవారి బంధువర్గంతో సంబంధాలు బలపడతాయి. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఆసక్తి కలిగించిన సంబంధం నిశ్చయమవుతుంది. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. దంపతుల మధ్య అప్పుడప్పుడు కలహాలు తలెత్తినా వెంటనే సమసిపోగలవు. ఆత్మీయులతో తరచుగా కాలక్షేపం చేస్తారు. సొంతంగా గృహం అమర్చుకోవాలనే ఆలోచన స్ఫురిస్తుంది. 
 
అందుకు తగ్గట్టుగా యత్నాలు సాగిస్తారు. బ్యాంకు, ఇతరత్రా రుణాలు మంజూరవుతాయి. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికిఉద్యోగావకాశం లభిస్తుంది. చిన్ననాటి గురువులను కలుసుకుంటారు. గత సంఘటనలు ఉల్లాసం కలిగిస్తాయి. విద్యార్థులకు చదువులపై శ్రద్ధలోపిస్తుంది. ఇతర వ్యాపకాలతో కాలం గడుపుతారు. 
 
పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులు కావటం కష్టమే. ఏకాగ్రతతో శ్రమిస్తే మంచి ఫలితాలు, ర్యాంకులు సాధించగల్గుతారు. వీరికి ఇంజనీరింగ్, మెడికల్, లా కోర్సులలో ప్రవేశం లభిస్తుంది. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచి ఫలితం ఉంటుంది. 
 
ఈ సంవత్సరం ఉద్యోగస్తులకు అన్ని విధాలా బాగుంటుంది. నగదు బహమతి, ప్రమోషన్లు పొందుతారు. అధికారులు సైతం వీరి ఉన్నతికి సహకరిస్తారు. ప్రైవేట్ సంస్థల ఉద్యోగులు ఎంత శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. అనుక్షణం యాజమానుల కోపతాపాలకు గురవుతుంటారు. 
 
ఈ సంవత్సరం చివరిలో వీరికి స్థానమార్పు, ప్రోత్సాహకరమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. నిరుద్యోగులు ఇంటర్వ్యూల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. వీరి ప్రతిభకు తగిన అవకాశం వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. వ్యవసాయ రంగాల వారికి మొదటి పంట కంటే రెండవ పంట అధిక దిగుబడి ఇస్తుంది. 
 
పంటలకు తగిన మద్దతు ధర కూడా లభిస్తుంది. దళారుల వలలో పడకుండా కొంత ఆలస్యంగానైనా మంచి ధర కోసం వేచియుండటం శ్రేయస్కరం. పారిశ్రామిక రంగాల వారికి అన్ని విధాలా బాగుంటుంది. నూతన ప్రాజెక్టులు, పరిశ్రమల స్థాపనకు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం. సత్వరం రుణాలు మంజూరవుతాయి. 
 
ఆరోగ్యం పట్ల మరింత శ్రద్ధ వహించాలి. అప్పుడప్పుడు స్వల్ప రుగ్మతలకు గురైనా వెంటనే తగ్గిపోగలవు. ఈ రాశివారు తరుచు వేడుకలు, శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. వీరి ఇంట శుభకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడటంతో పాటు సోదర వర్గం బంధువులతో విభేదాలు సమసిపోగలవు. 
 
యోగ, ధార్మికతల పట్ల ఆసక్తి చూపుతారు. పుణ్యక్షేత్ర సందర్శనలు, పుణ్యనదీ స్నానాలు ఉల్లాసం కలిగిస్తాయి. ఈ రాశివారికి ఈ సంవత్సరం యోగదాయకంగా ఉంటుంది.

మేకపోతును బలి ఇచ్చి ఆ రక్తంతో జగన్ ఫ్లెక్సీకి రక్త తర్పణం, ఏడుగురు అరెస్ట్

మేకపోతును బలి ఇచ్చి ఆ రక్తంతో జగన్ ఫ్లెక్సీకి రక్త తర్పణం, ఏడుగురు అరెస్ట్తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో నల్లజర్ల మండలం చోడవరం గ్రామంలో వైసిపికి చెందిన పలువురు నాయకులు చేసిన పని తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఫ్లెక్సీ ముందు ఓ మేకపోతును బలి ఇచ్చి దాని రక్తంతో ఫ్లెక్సీకి అభిషేకం చేసారు. ఆ రక్తంతో రప్పారప్పా అంటూ రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలను రాసి దాని తాలూకు వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసారు. ఆ వీడియోలను చూసినవారు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. స్థానికంగా కలకలం సృష్టించిన ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో కూడా రావడంతో పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన ఏడుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

చెత్త తరలించే వాహనంలో మృతదేహం తరలింపు... నిజ నిర్ధారణ ఏంటి?

చెత్త తరలించే వాహనంలో మృతదేహం తరలింపు... నిజ నిర్ధారణ ఏంటి?ఏపీలోని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భద్రగిరి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటరులో వృద్ధురాలి మృతదేహాన్ని చెత్త తరలించే మూడు చక్రాల వాహనంలో తరలించారంటూ మీడియాలో వస్తున్న వార్తల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని, ఈ ఘటనను కొన్ని మాధ్యమాలు వక్రీకరించాయని అసలు వాస్తవాలు వేరని ఏపీ ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఇదే విషయంపై ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ పేరుతో ట్విట్టర్ ఖాతాలో వివరణ ఇచ్చారు.

KTR : రేవంత్ రెడ్డి అల్లుడిపై విమర్శలు గుప్పించిన కేటీఆర్

KTR : రేవంత్ రెడ్డి అల్లుడిపై విమర్శలు గుప్పించిన కేటీఆర్బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ మరోసారి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అల్లుడిపై విమర్శలు గుప్పించారు. మహబూబ్‌నగర్‌లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, ఆయన కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచులను సన్మానించి, తనపై ఇటీవల చేసిన రాజకీయ వ్యాఖ్యలను విమర్శించారు. గుంటూరులో చదువుకోవడం తప్పయితే, రేవంత్ రెడ్డి భీమవరం నుండి అల్లుడిని తెచ్చుకోవడాన్ని కూడా ప్రశ్నించాలని ఆయన అన్నారు.

బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో తెలిస్తే షాకవుతారు.. తెలుసా?

బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో తెలిస్తే షాకవుతారు.. తెలుసా?భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం. దానికి అనుగుణంగానే, మన దేశంలో పనిచేస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు భారీ ఆర్థిక వనరులను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, భారతదేశంలోని ప్రముఖ జాతీయ పార్టీలైన బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల ఆర్థిక గణాంకాలు అందరికీ షాకిస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో జరిగిన ఇటీవల ఢిల్లీ ఎన్నికల తర్వాత ఈ రెండు పార్టీలు సమర్పించిన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వివరాలను పరిశీలిద్దాం. బీజేపీ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించిన వివరాల ప్రకారం, ఆ కాషాయ పార్టీకి రూ. 6,900 కోట్ల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది.

అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉంటుంది.. మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి

అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉంటుంది.. మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డిఅన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉంటుందని, ఈ విషయంలో ప్రజలు ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దని రాష్ట్రమంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. అన్నమయ్య జిల్లాలోని రాజంపేటను కడప జిల్లాలో కలిపి, రాయచోటిని మదనపల్లి జిల్లాలో కలిపే ప్రతిపాదనపై ప్రభుత్వం కీలక ఆలోచనలు చేస్తోంది. దీంతో రాయచోటి వాసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

26-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి...

26-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. దీక్షతో శ్రమిస్తేనే కార్యం నెరవేరుతుంది. ఆకస్మిక ఖర్చు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అవసరాలు, వాయిదా వేసుకుంటారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు.

25-12-2025 గురువారం ఫలితాలు - స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది.. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు...

25-12-2025 గురువారం ఫలితాలు - స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది.. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహారానుకూలత ఉంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. తలపెట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. పెట్టుబడుల విషయం పునరాలోచించండి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. కీలక పత్రాలు అందుతాయి.

2026-2027 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - ధనుస్సుకు అర్దాష్టమ శని ప్రభావం ఎంత?

2026-2027 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - ధనుస్సుకు అర్దాష్టమ శని ప్రభావం ఎంత?ధనుస్సు : మూల 1 2 34, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదము ఆదాయం - 14 వ్యయం 11 - రాజపూజ్యం - 5 అవమానం- 6 ఈ రాశివారి గోచారం పరిశీలించగా వీరిపై అర్దాష్టమ శని ప్రభావం అంతగా ఉండదు. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగు చూస్తాయి. మీదైన రంగంలో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు మీ ఉన్నతికి తోడ్పడతాయి. ప్రతి విషయంలోను ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకెళతారు. అందుకు తగ్గట్టుగా పరిస్థితులు కూడా అనుకూలిస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెంపొందుతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు భారమనిపించవు. అవసరాలకు ఏదో విధంగా ధనం అందుతుంది. వాహనం, విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. పెద్దల ఆరోగ్యం ఆందోళన కలిగివస్తుంది. అయిన వారి మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. మీ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభిస్తుంది.

2026-2027 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - వశ్చిక రాశికి వ్యయం-30

2026-2027 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - వశ్చిక రాశికి వ్యయం-30వృశ్చికరాశి : విశాఖ 4వ పాదము. అనూరాధ 1,2,3,4 పాదములు, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు ఆదాయం-11, వ్యయం-30, రాజపూజ్యం 2, అవమానం - 6 ఈ రాశివారి గోచారం పరిశీలించగా ఈ సంవత్సరం వీరు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. కార్యసిద్ధి, మనోవాంఛలు నెరవేరుతాయి. ఉత్సాహంగా ముందుకు దూసుకెడతారు. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. పెద్దమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. దంపతులకు కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు దిశగా యత్నాలు సాగిస్తారు. బ్యాంకు రుణాలు, ఇతరత్రా ధనం అందుతుంది. గృహంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలున్నాయి. దూరపు బంధువులు మరీ దగ్గరవుతారు. తరచుగా బంధుమిత్రులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. అవివాహితులకు శుభయోగం.

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం: టిటిడి చైర్మన్ ఏం చెప్పారంటే?

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం: టిటిడి చైర్మన్ ఏం చెప్పారంటే?తిరుమల: డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 8వ తేది వరకు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించనున్న వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై సోషియల్ మీడియాలో జరుగుతున్న అసత్య ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దని టీటీడీ చైర్మన్ శ్రీ బీ.ఆర్.నాయుడు భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. తిరుమలలోని టీటీడీ చైర్మన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మంగళవారం సాయంత్రం మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ మాట్లాడుతూ వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు టోకెన్ లేని భక్తులకు తిరుమలకు అనుమతి లేదంటూ సోషియల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఆయన ఖండించారు. భక్తులను తిరుమలకు రావద్దని చెప్పే అధికారం ఎవ్వరికీ లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
