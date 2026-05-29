Shatavari Tea, స్త్రీలకు అద్భుతమైన ఆరోగ్యాన్నిచ్చే శతావరి టీ, ఎలా తయారు చేయాలి?
Shatavari Tea, శతావరి టీ అనేది ఆయుర్వేదంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఒక అద్భుతమైన మూలికా పానీయం. శతావరి వేర్ల పొడి లేదా ముక్కలతో ఈ టీని తయారు చేస్తారు. దీనిని మూలికల రాణి అని కూడా పిలుస్తారు. ముఖ్యంగా మహిళల ఆరోగ్యానికి ఇది ఒక వరప్రసాదం లాంటిది, కానీ పురుషులకు కూడా ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శతావరి టీ తాగడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
మహిళల హార్మోన్ల సమతుల్యత కాపాడే గొప్ప శక్తి దీనికి వుంది. పిసిఓడి/పిసిఓఎస్ వంటి, ఇది శరీరంలో హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. క్రమం తప్పిన పీరియడ్స్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది. వయసు పైబడిన మహిళల్లో మెనోపాజ్ సమయంలో వచ్చే హాట్ ఫ్లాషెస్... అంటే ఒళ్లు వేడెక్కడం, రాత్రి పూట చెమటలు పట్టడం, మానసిక అలజడి వంటి లక్షణాలను ఇది తగ్గిస్తుంది.
ప్రసవం తర్వాత బాలింతలలో తల్లి పాలు పెరగడానికి శతావరి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఆయుర్వేదంలో దీనిని 'గెలాక్టగోగ్' గా గుర్తిస్తారు. ఇది మహిళల్లో గర్భాశయాన్ని బలోపేతం చేసి, సంతానోత్పత్తి అవకాశాలను మెరుగుపరుస్తుంది. శతావరి ఒక 'అడాప్టోజెన్'. అంటే ఇది శరీరం ఒత్తిడిని తట్టుకునేలా చేస్తుంది. రోజూ శతావరి టీ తాగడం వల్ల మెదడు ప్రశాంతంగా మారి, ఆందోళన, డిప్రెషన్ తగ్గుతాయి. రాత్రి పూట మంచి నిద్ర పడుతుంది.
ఈ టీ జీర్ణవ్యవస్థను శుభ్రపరుస్తుంది. కడుపులో మంట, గ్యాస్, అసిడిటీ, మలబద్ధకం వంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇది పేగుల్లోని అల్సర్లను తగ్గించడానికి కూడా సహాయపడుతుందని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. శతావరిలో 'సపోనిన్లు' అనే శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్తో పోరాడి, కణాల నష్టాన్ని నివారిస్తాయి. ఇది శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, సీజనల్ వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. కేవలం మహిళలకే కాదు, పురుషులలో లైంగిక సామర్థ్యాన్ని, వీర్యకణాల సంఖ్యను మరియు నాణ్యతను పెంచడానికి కూడా శతావరి దోహదపడుతుంది.
శతావరి టీ ఎలా తయారు చేయాలి?
ఒక గ్లాసు నీటిని మరిగించండి. అందులో అర చెంచా శతావరి వేర్ల పొడి లేదా కొన్ని ఎండిన శతావరి ముక్కలు వేయండి. 5-7 నిమిషాల పాటు తక్కువ మంటపై మరిగించి, ఆపై వడకట్టండి. రుచి కోసం కొద్దిగా తేనె లేదా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగవచ్చు. పాలతో కలిపి కూడా దీనిని తీసుకోవచ్చు.
గమనిక: శతావరి సాధారణంగా సురక్షితమైనదే. అయితే, గర్భవతులుగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఏదైనా ప్రత్యేక ఆరోగ్య సమస్యలకు మందులు వాడుతున్నప్పుడు, దీనిని క్రమంతప్పకుండా తీసుకునే ముందు ఒకసారి ఆయుర్వేద నిపుణులను లేదా మీ డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిది.
