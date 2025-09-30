Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?
అనారోగ్యకరమైన జీవన విధానం, అధ్వానమైన ఆహార అలవాట్లు, మానసిక ఒత్తిడితో కూడిన జీవితం వంటి అనేక కారణాల వల్ల అనేక రకాలైన ఆరోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి. వాటిలో ఒకటి ఊబకాయం. సాధారణంగా శరీర బరువును తగ్గించే వారు ఆహారంలో డైట్ పాటిస్తారు.
అయితే రాత్రిపూట ఎలాంటి ఆహారపదార్థాలు తినాలో తెలియకుండా ఉంటారు. అలాంటి వారికి కెలోరీలు తక్కువగా వుండే.. బరువును నియంత్రించే ఈ ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఆ ఆహార పదార్థాలేంటో తెలుసుకుందాం.
రాగితో చేసిన ఆహార పదార్థాలు..
ఎప్పుడూ రాత్రి పూట ఇడ్లీ, దోసె, చపాతీలను తీసుకుంటూ వుంటారు. అయితే బియ్యం పిండితో చేసిన ఇడ్లీ, దోసెలు కాకుండా గోధుమ చపాతీలు కాకుండా కూరగాయలతో పాటు చపాతీలు తీసుకోవచ్చు. ఇంకా రాగిపిండితో చేసిన ఆహార పదార్థాలను రాత్రిపూట తీసుకుంటే బరువు తగ్గుతారు. అయితే ఈ ఆహారాన్ని రాత్రి 8 గంటలకు ముందే తీసుకోవాలి. అప్పుడు సులభంగా జీర్ణం అవుతుంది. రాగిలో ఇనుము, పీచు పదార్థాలు వుండటం వల్ల డయాబెటిస్ దరిచేరదు. ఇందులో కెలోరీలు తక్కువ. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. అందుకే రాత్రిపూట రాగిదోసె లేదా రాగి చపాతీలు తీసుకోవాలి.
అదేవిధంగా రాత్రిపూట ఓట్స్ ఇడ్లీలు తీసుకోవాలి. ఇందులో కెలోరీలు చాలా తక్కువ. పీచు అధికం. ఇది బరువు తగ్గేవారికి మంచి ఆహారం. వీటితో పాటు రాత్రిపూట ఆహారం తీసుకోకుండా నిద్రించేవారు పోషకాలతో కూడిన.. సులభంగా జీర్ణమయ్యే వెజిటబుల్ సూప్ తీసుకోవడం బెస్ట్ ఛాయిస్. ఇందులో విటమిన్లు, పీచు, మినరల్స్, ధాతువులతో కూడుకున్నది.
అలాగే పెసరప్పుతో తయారు చేసిన కిచిడీ రాత్రి పూట తీసుకోవడం మంచిది. చివరిగా బరువు తగ్గాలనుకునేవారు రాత్రి పూట శెనగలతో సలాడ్ తీసుకోవచ్చు. వీటిలో పోషకాలు పుష్కలం. బాగా ఉడికించిన శెనగలతో.. సన్నగా తరిగిన టమోటాలు, ఉల్లి, కొత్తిమీరను జోడించి సలాడ్గా తీసుకోవడం మంచిది. తద్వారా సులభంగా బరువు తగ్గవచ్చు.