బుధవారం, 25 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 25 ఫిబ్రవరి 2026 (14:06 IST)

మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?

మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. బరువు పెరగకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే అనారోగ్యానికి చెక్ పెట్టవచ్చో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.. పొట్ట దగ్గర కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి కారణం పీచు పదార్థం లేని ఆహారం తీసుకోవడమే. అందుకే కార్బోహైడ్రేట్లు తగ్గించి.. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు, పండ్లను ఎక్కువగా చేర్చుకోవాలి. 
 
ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా హార్మోన్లను సమతుల్యం చేస్తుంది. ఇంకా మహిళలు ప్రోటీన్లను కరెక్ట్‌గా తీసుకోవాలి. ప్రతి భోజనంలో పప్పులు, కోడిగుడ్లు, పనీర్, టోఫు లేదా పెరుగు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇవి శరీర కణాలను మరమ్మతు చేయడమే కాకుండా, కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. 
 
రాత్రిపూట త్వరగా భోజనం చేయాలి. ఆలస్యంగా భోజనం చేయడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ దెబ్బతిని బరువు పెరుగుతారు. నిద్రపోయే 3 గంటల ముందే డిన్నర్ పూర్తి చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
 
రాత్రిపూట తేలిక పాటి ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది. ఈ మార్పులు చేస్తే మహిళలు అనారోగ్యం బారిన పడకుండా ఆరోగ్యంగా వుంటారు. వీటితో పాటు మాంసాహారాన్ని పగటి పూట తీసుకుంటూ.. వ్యాయామం రోజువారీగా చేస్తే ఆరోగ్యంగా వుంటారు.

