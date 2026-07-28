వర్షాకాలంలో మహిళలు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే? డైట్ ప్లాన్ మీ కోసం..
వర్షాకాలంలో, అధిక తేమ, తడి వాతావరణం జీర్ణక్రియను బలహీనపరుస్తాయి, అదే సమయంలో ఆ తేమ నీటి ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధికారకాలు, శ్వాసకోశ వైరస్లకు ఆవాసంగా మారుతుంది. మహిళలు ఈ కాలానుగుణ మార్పు సమయంలో హార్మోన్ల సమతుల్యత, ఐరన్ స్థాయిలు, రోగనిరోధక శక్తిని నిర్వహించుకోవడానికి, వేడిగా వండిన పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవడం మంచిది.
Monsoon Diet for Women
తేమతో కూడిన వాతావరణం జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేస్తుంది. దీనివల్ల భారీగా ప్రోటీన్లను తీసుకోవడం జీర్ణక్రియకు భారంగా మారుతుంది. అందుకే మహిళలు తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఉత్తమం. పెసరపప్పును రోజు కప్పు తీసుకోవడం ద్వారా ప్రోటీన్, ఐరన్ సులభం అందుతుంది.
చిరుధాన్యాలతో, లేదా బియ్యం, రాగి, జొన్నలతో తయారు చేసిన ఆహారాన్ని మధ్యాహ్న భోజనంలో తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఆహారంలో నెయ్యి, ఇంగువను తీసుకోవాలి. అలాగే ఉడికించిన గుడ్లు లేదా ఆవిరి మీద ఉడికించిన టోఫు లేదా పనీర్ తీసుకోవాలి.
ముందుగా కోసిన లేదా నీరు ఎక్కువగా ఉన్న పండ్లను (పుచ్చకాయ వంటివి) తినడం మానుకోవాలి. ఎందుకంటే అవి త్వరగా పాడైపోతాయి లేదా బ్యాక్టీరియాను ఆకర్షిస్తాయి. సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి. దానిమ్మ పండ్లు, ఆపిల్, బొప్పాయి వంటివి తీసుకుంటే వాటిలోని పీచుపదార్థం, సహజ జీర్ణ ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. అలాగే ఉసిరిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం ద్వారా శరీరానికి కావల్సిన ఐరన్, విటమిన్ సి లభిస్తుంది. ఇది వ్యాధినిరోధకతను మెరుగుపరుస్తుంది.
తులసి, అల్లం, దాల్చినచెక్క, మిరియాలతో తయారు చేసిన కషాయాన్ని తాగడం మంచిది. పడుకునే ముందు పసుపు, చిటికెడు నల్ల మిరియాల పొడి, జాజికాయ పొడి కలిపిన గోరువెచ్చని పాలు తాగడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పునరుద్ధరణకు, నిద్ర నాణ్యతకు తోడ్పడుతుంది.
నీటి ద్వారా సంక్రమించే కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి ఎల్లప్పుడూ మరిగించి, వడబోసిన నీటిని తాగాలి. ఇక వానాకాలంలో ఇంట్లో తయారు చేసిన ఆహారాన్ని మాత్రం తీసుకోవాలి. స్ట్రీట్ ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం మంచిది.
ఇంకా మహిళలు ఈ డైట్ ఫాలో చేస్తే.. అనారోగ్య సమస్యలకు చెక్ పెట్టవచ్చు.
ఉదయం 07:30 - గోరువెచ్చని తులసి-అల్లం నీరు, నానబెట్టిన 4 బాదం పప్పులు
ఉదయం 08:30 - పెసరపప్పు చిల్లా (అట్టు) లేదా రాగి ఇడ్లీ, పుదీనా-కొత్తిమీర పచ్చడి
ఉదయం 11:00 - ఒక బౌల్ తాజా దానిమ్మ గింజలు లేదా ఒక యాపిల్
మధ్యాహ్నం 01:30- వేడి జొన్న రొట్టె, సొరకాయ కూర, పెసరపప్పు కూర, మజ్జిగ
సాయంత్రం 05:00 - మసాలా టీ.. వేయించిన మఖానా
రాత్రి 08:00 - వేడి వెజిటబుల్ సూప్ లేదా కొంచెం నెయ్యి కలిపిన కిచిడీ
రాత్రి 09:30- చిటికెడు మిరియాల పొడి కలిపిన వేడి పసుపు పాలు.