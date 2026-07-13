సంబంధిత వార్తలు
నిత్యజీవితంలో స్ట్రెంగ్త్ ప్రాముఖ్యతను వేడుకగా నిలిపే ప్రోటిన్ఎక్స్ ప్రచారం
ప్రోటిన్ఎక్స్ ఇండియా తన కొత్త సమగ్ర ప్రచారం 'స్ట్రెంగ్త్ హై తో సింపుల్ హై'ను ప్రారంభించింది. రోజువారీ జీవితంలో స్ట్రెంగ్త్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను చాటిచెప్పే ఈ ప్రచారం, సహస్రాబ్ది తరం (మిలీనియల్) భారతీయ పెద్దలను లక్ష్యంగా చేసుకుని రూపొందించబడింది. ఈ ప్రచారం ఒక సరళమైన, కానీ బలమైన అంతర్దృష్టిపై ఆధారపడింది. 30 ఏళ్ల వయస్సు దాటిన తర్వాత శరీరంలో కండరాల బలం క్రమంగా తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. అదే సమయంలో, చాలా మందికి శరీర అవసరాలకు తగినంత ప్రోటీన్ కూడా అందడం లేదు. అయినప్పటికీ, పని, కుటుంబం, జీవితంలోని బాధ్యతలను నిర్వర్తించాలనే సంకల్పం మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గదు. అయితే, శరీరం ఆ సంకల్పానికి తగిన బలాన్ని అందించలేకపోతే, సాధారణంగా సులభంగా అనిపించే రోజువారీ పనులే క్రమంగా మరింత కష్టంగా మారుతాయి.
ఈ ప్రచార చిత్రంలో ఆ భావాన్ని ఆప్యాయత, సున్నితమైన హాస్యంతో హృద్యంగా ఆవిష్కరించారు. ఒక తల్లి చాలా రోజుల తర్వాత ఇంటికి చేరుకోగా, ఆమె చిన్న కుమారుడు ఆమెను చూసి ఆనందంతో లైట్లు వెలిగించి, పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆమె చేతుల్లోకి ఎగరడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అతన్ని ఎత్తుకోవడానికి ఆమె వంగిన ఆ క్షణంలో, సాధారణంగా ఎంతో సులభంగా అనిపించే ఆ చర్య కాస్త కష్టంగా మారినట్లు అనిపిస్తుంది. ఈ చిత్రం చివర్లో "ఛోటా కామ్ లగే భారి? కహీం మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ కమ్ తో నహీ హో రహీ?" (చిన్న పని కూడా భారంగా అనిపిస్తోందా? మీ కండరాల బలం తగ్గిపోతుందా?) అనే ఆలోచనాత్మక ప్రశ్నతో ముగుస్తుంది. అనంతరం, రోజువారీ జీవితాన్ని సులభంగా, ఆనందంగా కొనసాగించడంలో కండరాల స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందో ఈ ప్రచారం హైలైట్ చేస్తుంది.
ఈ ప్రచారం ప్రోటిన్ఎక్స్ ప్రధాన పోషక ప్రయోజనాలపై ఆధారపడి రూపొందించబడింది: ప్రతి సర్వింగ్ ద్వారా సిఫార్సు చేసిన రోజువారీ ప్రోటీన్ అవసరంలో 40 శాతం వరకు అందించడంతో పాటు, కండరాల ఆరోగ్యానికి తోడ్పడే 25కు పైగా ముఖ్యమైన పోషకాలను అందిస్తుంది. ఆరోగ్యవంతమైన పెద్దలకు ప్రతిరోజూ శరీర బరువులో ప్రతి కిలోగ్రాముకు 1.0–1.2 గ్రాముల ప్రోటీన్ అవసరమని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ పోషక లోటును సమతుల్య ఆహారం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో భాగంగా అర్థవంతంగా భర్తీ చేయడంలో ప్రోటిన్ఎక్స్ సహాయపడేలా రూపొందించబడింది.
ఈ ప్రచారం దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 5.3 కోట్ల మంది వినియోగదారులను చేరుకునేలా సమగ్ర మీడియా ఎకోసిస్టమ్ ద్వారా అమలు చేయబడుతుంది. ప్రచార చిత్రాన్ని హిందీ, బెంగాలీ, తెలుగు, మరాఠీ, ఒడియా, తమిళం, కన్నడ, ఆంగ్లం భాషల్లో రూపొందించారు. ఇది రోజుకు సుమారు 182 ప్రసారాలతో, సాధారణ వినోద (GEC), ప్రాంతీయ GEC, సినిమా ఛానెళ్లతో సహా 39 టెలివిజన్ ఛానెళ్లలో ప్రసారం కానుంది. డిజిటల్ వేదికల్లో ఈ ప్రచారం యూట్యూబ్, మెటా, జియోహాట్స్టార్ OTT, కనెక్టెడ్ టీవీ, మీడియాకార్ట్ వంటి ప్లాట్ఫారమ్లలో విస్తృతంగా అమలు చేయబడుతుంది. అదనంగా, ప్రచారం ప్రధాన భావనను వాస్తవ జీవిత అనుభవాలతో అనుసంధానించే వినూత్న వినియోగదారుల భాగస్వామ్య కార్యక్రమాలను కూడా బ్రాండ్ రూపొందిస్తోంది. వాటి వివరాలను త్వరలో ప్రకటించనున్నట్లు తెలిపింది.
ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుతూ, శ్రీమతి ప్రియాంక వర్మ, మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్, డానోన్ ఇండియా ఇలా అన్నారు, "స్ట్రెంగ్త్ అంటే అసాధారణ విజయాలు మాత్రమే కాదు. దాని అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర మన రోజువారీ జీవితంలోనే ఉంటుంది. మనం చేయాలనుకునే పనులు, వాటిని చేయడానికి మన శరీరం అందించే సామర్థ్యం మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని స్ట్రెంగ్త్ పూరిస్తుంది. 'స్ట్రెంగ్త్ హై తో సింపుల్ హై' ప్రచారం ద్వారా, సాధారణంగా అనిపించే ఒక పని కూడా అకస్మాత్తుగా భారంగా అనిపించే ఆ నిశ్శబ్దమైన రోజువారీ అనుభవాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే మన సంకల్పానికి అనుగుణంగా మన శరీరం సహకరించినప్పుడు, జీవితం కేవలం సులభంగా అనిపించడమే కాదు... మళ్లీ మునపటిలా అనిపిస్తుంది."
'వన్ ప్లానెట్, వన్ హెల్త్' అనే ప్రధాన దృక్పథంతో, డానోన్ ఇండియా తన వినియోగదారుల్లో ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని ప్రోత్సహించేందుకు కట్టుబడి ఉంది. ఈ లక్ష్య సాధనలో భాగంగా సంస్థ భారతదేశంలో పలు కార్యక్రమాలను చేపట్టింది. అదే సమయంలో, డానోన్ ఇంపాక్ట్ జర్నీ ద్వారా సంస్థ తన సుస్థిరత కార్యాచరణను మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు సమాజంపై సానుకూల ప్రభావం చూపాలనే డానోన్ నిబద్ధతకు ఇది నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
వయనాడ్ వైపు కన్నెత్తి చూడని ప్రియాంక - విపక్షాల విమర్శలు
ఇటీవల ప్రకృతి ప్రకోపానికి గురైన కేరళ రాష్ట్రంలోని వయనాడ్ జిల్లా వైపు సిట్టింగ్ ఎంపీ ప్రియాంకా గాంధీ కన్నెత్తి చూడలేదు. దీంతో ప్రియాంక గాంధీ వాద్రాపై బీజేపీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఆమె ఇప్పటివరకు బాధిత ప్రాంతాన్ని సందర్శించలేదని ఆరోపించింది. మృతుల కుటుంబాలను కూడా పరామర్శించలేదని ఆ పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సీఆర్ కేశవన్ అన్నారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం తప్ప బాధితులకు ఆమె ఏమాత్రం అండగా నిలవలేదని విమర్శించారు.
బుల్ను ఫోటో తీసిన తాతమనవరాలు, వృద్ధుడిని గాల్లోకి విసిరేసిన దున్నపోతు, వీడియో
అమెరికాలోని ఎల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్కులో దారుణం జరిగింది. పార్కులో నడుచుకుంటూ వెళుతున్న తాతామనవరాలు మగదున్నపోతును చూసారు. దాన్ని ఫోటో తీసారు. వారలా నిలబడి ఏదో చేస్తున్న విషయాన్ని గమనించిన దున్నపోతు ఒక్కసారిగా విదిలించుకుని వారివైపు దూసుకుంటూ వచ్చేసింది. సుమారు 900 కిలోల బరువున్న ఈ దున్నపోతు వాయువేగంతో అత్యంత ఆవేశంతో వారిపై దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో మనవరాలు చెట్ల చాటును దాక్కుని ప్రాణాలు రక్షించుకున్నది. కానీ వృద్ధుడు దానికి దొరికిపోయాడు. అతడిని కొమ్ముతో పొడిచి సుమారు 8 అడుగుల ఎత్తుకు గాల్లోకి విసిరికొట్టింది. కిందపడిన ఆ వృద్ధుడు నడుము, కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
ఆమ్లెట్ గొడవతో ఆత్మహత్య.. అత్త వేధింపులు, కోడలు ఉరేసుకుని బలవన్మరణం
చిన్న చిన్న తగాదాలు పలు నేరాలకు దారితీస్తుంది. శ్రీకాకుళంలో ఆమ్లెట్ గొడవతో ఓ వివాహిత ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. శ్రీకాకుళంకు చెందిన నాగరాజు భార్య షర్మిల భర్తకు భోజనం వడ్డించే త్రమంలో ఆమ్లెట్ వేసింది. పక్కనే భోజనం చేస్తున్న నాగరాజు తమ్ముడికి ఆమ్లెట్ వేయలేదని అత్త దమయంతి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కోడలిపై అరుస్తూ ప్లేట్ కూడా విసిరి కొట్టింది. ఈ గొడవ చాలా పెద్దదిగా మారింది. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన షర్మిల, ఎవరూ చూడని సమయంలో ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. అత్తాకోడళ్ల మధ్య నిత్యం జరిగే ఘర్షణలే ఈ మరణానికి కారణమని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
భార్య కాపురానికి రావాలని... అత్త చెప్పిందని కన్నతల్లిపై కొడుకు విషయ ప్రయోగం
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఆగ్రా జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. తన భార్యను కాపురానికి తీసుకొచ్చేందుకు ఓ కుమారుడు ఏకంగా కన్నతల్లిపైనే విష ప్రయోగం చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ అమానవీయ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే, అత్త చెప్పిందని ఆహారంలో విషం కలిపి తల్లికి తినిపించాడు. ప్రస్తుతం బాధితురాలు ఆసుపత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతుండగా, నిందితుడైన కొడుకును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని జొమాటో బోయ్తో పోలిక, బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి నాగార్జున యాదవ్
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన వైసిపి అధికార ప్రతినిధి నాగార్జున యాదవ్ను బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి తరలించారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిపై నాగార్జున చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపాయి. దీనితో తెలంగాణ పోలీసులు నేరుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని గుంటూరు జిల్లాలో నాగార్జున యాదవ్ ఇంటికి వచ్చి అరెస్ట్ చేసారు. అనంతరం అతడిని తెలంగాణలోని బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి తరలించారు. ఇటీవల ఓ టీవీ డిబేట్లో నాగార్జున యాదవ్ మాట్లాడుతూ... రేవంత్ రెడ్డిని జొమాటో డెలివరీ బోయ్తో పోల్చారు. దాంతో టీవీ డిబేట్ వ్యాఖ్యాత... మీరలా వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడకూడదు అనడంతో... సారీ అండి.
SS Karthikeya: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్ లాంటి జానర్లో సినిమా రాలేదు :ఎస్ఎస్ కార్తికేయ
ఫహాద్ ఫాజిల్ హీరోగా ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి సమర్పణలో ఆర్కా మీడియా వర్క్స్, షోయింగ్ బిజినెస్ బ్యానర్స్పై శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని, ఎస్.ఎస్.కార్తికేయ నిర్మించిన చిత్రం ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’. శశాంక్ యేలేటి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 11న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ను సోమవారం నాడు రిలీజ్ చేశారు.
నా భర్త 50 ఎఫైర్లు పెట్టుకున్నా మీకేంటి నష్టం? నటుడు గోవిందా భార్య
తన భర్తకు 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధం ఉన్నప్పటికీ తాను మాత్రం తన భర్తను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ప్రముఖ బాలీవుడ నటుడు గోవిందా భార్య సునీత అహుజా అన్నారు. ఇపుడు ఈ వ్యాఖ్యలు బాలీవుడ్తో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తన భర్త గోవిందా 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకున్నా తాను మాత్రం అతడిని వదిలిపెట్టబోనని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. 'లాకప్: సచ్ యా సజా' అనే హిందీ రియాలిటీ షోలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. షో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా తాను అన్న మాటలకు కట్టుబడి ఉన్నానని, వాటిపై ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
రమ్యకృష్ణ లంచ్ బాక్సును చూపెట్టిన శ్రుతి హాసన్ (video)
శ్రుతి హాసన్- రమ్యకృష్ణల తాజా వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, బాహుబలి నటి రమ్యకృష్ణ విమాన ప్రయాణంలో తీసుకునే భోజనాన్ని శ్రుతి అభిమానులకు చూపించారు. తాను ఎప్పుడూ విమానంలో లభించే ఆహారాన్ని తిననని, దానికి బదులుగా ఎప్పుడూ ఇంట్లో వండుకున్న ఆహారాన్నే వెంట తీసుకెళ్తానని శ్రుతి పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత, తాజా పండ్లతో నిండి ఉన్న తన సీనియర్ సహనటి లంచ్ బాక్స్ను ఆమె చూపించారు. ఈ వీడియో క్లిప్ చూస్తుంటే, ఆ నటీమణులు సినిమా షూటింగ్ లేదా వ్యక్తిగత పర్యటన నిమిత్తం కలిసి ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Maheshbabu: బాబాయ్ అద్భుతమైన ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు, మీ ఆశీర్వాదం కావాలి: జై కృష్ణ ఘట్టమనేని
సూపర్స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు అన్న కుమారుడు జై కృష్ణ ఘట్టమనేని 'శ్రీనివాస మంగాపురం' చిత్రంతో హీరోగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం కాబోతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ఈ ప్రాజెక్ట్కు దర్శకత్వం వహించారు. బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా థడాని ఈ చిత్రంతో కథానాయికగా తెలుగు చిత్రసీమలోకి అరంగేట్రం చేస్తోంది.
సినీ రంగ ప్రవేశం చేయనున్న బాలకృష్ణ తనయ తేజస్విని?
నందమూరి బాలకృష్ణ వారసుడు మోక్షజ్ఞ నందమూరి సినీ రంగ ప్రవేశం గురించి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. హనుమాన్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మతో చేయాల్సిన సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందే ఆగిపోవడంతో, మోక్షజ్ఞ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. బాలకృష్ణ కుమారుడిగా, దివంగత ఎన్.టి. రామారావు మనవడిగా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలోని అత్యంత ప్రముఖ కుటుంబం నుండి వచ్చినప్పటికీ, మోక్షజ్ఞకు నటుడిగా రాణించాలనే ఆసక్తి పెద్దగా లేదేమోనన్న అభిప్రాయం దీనివల్ల మరింత బలపడింది.