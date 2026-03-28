రవీనా టాండన్, రాషా థడానీలతో తల్లి-కూతుళ్ల నమ్మకాన్ని వేడుక చేసిన గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్
గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ తమ తాజా ప్రచారంలో నటి రవీనా టాండన్తో తమ అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూ, రాషా థడానీని తమ నూతన ప్రచారంలో పరిచయం చేస్తోంది. ఈ ప్రచారం ద్వారా, ఇంట్లోనే సులభంగా హెయిర్ కలర్ చేసుకోవడాన్ని వేడుకగా చేస్తూనే, బ్రాండ్ యొక్క కీలక విలువలలో ఒకటైన నమ్మకాన్ని చాటిచెప్పడానికి నిజ జీవితంలోని ఈ తల్లి-కూతుళ్ల ద్వయాన్ని ఒకచోట చేర్చింది. ఈ ప్రచారం, గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ యొక్క విశ్వసనీయమైన, సహజంగా కనిపించే హెయిర్ కలర్ వారసత్వాన్ని, రవీనా యొక్క కాలాతీత ఆకర్షణను రాషా యొక్క తాజా, నూతన తరపు అనుబంధాన్ని మేళవించి, బ్రాండ్కు ఒక సహజమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది.
ఈ ప్రచారం చిత్రంపై రవీనా టాండన్ మాట్లాడుతూ, ఒక తల్లిగా, మీ పిల్లలు మీ నిర్ణయాలపై నమ్మకం ఉంచడం కంటే అర్థవంతమైనది మరొకటి లేదు, అలాగేవారు తమ సొంత నిర్ణయాలను ఆత్మవిశ్వాసంతో స్వీకరించడాన్ని చూడటం కంటే భరోసా ఇచ్చేది మరొకటి లేదు. ఈ ప్రచారం ఆ శక్తివంతమైన బంధాన్ని అందంగా చిత్రీకరించింది. నమ్మేదాన్నే ఎంచుకోవాలని నేను ఎప్పుడూ నమ్ముతాను. గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ నాకు ఎల్లప్పుడూ ఆ ఎంపికగా నిలిచింది అని అన్నారు.
రాషా థడానీ మాట్లాడుతూ, మనం ఏదైనా కొత్తగా ప్రయత్నించేటప్పుడు, ఏదో ఒక విధంగా మన అమ్మ ఆమోదం కోసం ఎదురుచూస్తామని నేను అనుకుంటున్నాను. సౌందర్యం విషయానికి వస్తే, మా అమ్మ ఎప్పుడూ నాకు గొప్ప ప్రేరణగానూ, అత్యంత నిజాయితీగల విమర్శకురాలిగానూ నిలిచారు. ఈ ప్రచారం నాకు చాలా వ్యక్తిగతంగా అనిపించింది, ఎందుకంటే ఇది మా మధ్య ఉన్న ఒక నిజమైన అనుబంధాన్ని చిత్రీకరించింది. మా అమ్మ ఎంత అద్భుతంగా కనిపించిందో చూశాక, నేను కూడా గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ను ప్రయత్నించాలనిపించింది అని అన్నారు.
గార్నియర్ జనరల్ మేనేజర్ అజయ్ సింహా మాట్లాడుతూ, ఇంట్లోనే హెయిర్ కలర్ వేసుకునే విభాగంలో గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ ఎప్పటినుంచో ఒక ఐకాన్గా నిలిచింది. దీని గాఢమైన, సహజంగా కనిపించే రంగు, వాడుకలో సౌలభ్యం కారణంగా మహిళలు దీనిని విశ్వసించారు. ఇది తల్లులు, కుమార్తెలు ఇద్దరూ సమానంగా ఇష్టపడే బ్రాండ్. అందుకే ఈ కథకు జీవం పోయడానికి రవీనా టాండన్, రాషా థడానీలను ఎంచుకోవడం సహజంగానే జరిగింది. అందరికీ సుపరిచితమైన తల్లీకూతుళ్ల అనుబంధాన్ని ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా, నేటి వినియోగదారులకు హెయిర్ కలర్ను మరింత సహజంగా, సందర్భోచితంగా మార్చాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము అని అన్నారు.