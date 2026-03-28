ఆదివారం, 29 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 28 మార్చి 2026 (23:33 IST)

రవీనా టాండన్, రాషా థడానీలతో తల్లి-కూతుళ్ల నమ్మకాన్ని వేడుక చేసిన గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్

Raveena
గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ తమ తాజా ప్రచారంలో నటి రవీనా టాండన్‌తో తమ అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూ, రాషా థడానీని తమ నూతన ప్రచారంలో పరిచయం చేస్తోంది. ఈ ప్రచారం ద్వారా, ఇంట్లోనే సులభంగా హెయిర్ కలర్ చేసుకోవడాన్ని వేడుకగా చేస్తూనే, బ్రాండ్ యొక్క కీలక విలువలలో ఒకటైన నమ్మకాన్ని చాటిచెప్పడానికి నిజ జీవితంలోని ఈ తల్లి-కూతుళ్ల ద్వయాన్ని ఒకచోట చేర్చింది. ఈ ప్రచారం, గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ యొక్క విశ్వసనీయమైన, సహజంగా కనిపించే హెయిర్ కలర్ వారసత్వాన్ని, రవీనా యొక్క కాలాతీత ఆకర్షణను రాషా యొక్క తాజా, నూతన తరపు అనుబంధాన్ని మేళవించి, బ్రాండ్‌కు ఒక సహజమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది.
 
ఈ ప్రచారం చిత్రంపై రవీనా టాండన్ మాట్లాడుతూ, ఒక తల్లిగా, మీ పిల్లలు మీ నిర్ణయాలపై నమ్మకం ఉంచడం కంటే అర్థవంతమైనది మరొకటి లేదు, అలాగేవారు తమ సొంత నిర్ణయాలను ఆత్మవిశ్వాసంతో స్వీకరించడాన్ని చూడటం కంటే భరోసా ఇచ్చేది మరొకటి లేదు. ఈ ప్రచారం ఆ శక్తివంతమైన బంధాన్ని అందంగా చిత్రీకరించింది. నమ్మేదాన్నే ఎంచుకోవాలని నేను ఎప్పుడూ నమ్ముతాను. గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ నాకు ఎల్లప్పుడూ ఆ ఎంపికగా నిలిచింది అని అన్నారు. 
 
రాషా థడానీ మాట్లాడుతూ, మనం ఏదైనా కొత్తగా ప్రయత్నించేటప్పుడు, ఏదో ఒక విధంగా మన అమ్మ ఆమోదం కోసం ఎదురుచూస్తామని నేను అనుకుంటున్నాను. సౌందర్యం విషయానికి వస్తే, మా అమ్మ ఎప్పుడూ నాకు గొప్ప ప్రేరణగానూ, అత్యంత నిజాయితీగల విమర్శకురాలిగానూ నిలిచారు. ఈ ప్రచారం నాకు చాలా వ్యక్తిగతంగా అనిపించింది, ఎందుకంటే ఇది మా మధ్య ఉన్న ఒక నిజమైన అనుబంధాన్ని చిత్రీకరించింది. మా అమ్మ ఎంత అద్భుతంగా కనిపించిందో చూశాక, నేను కూడా గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్‌ను ప్రయత్నించాలనిపించింది అని అన్నారు. 
 
గార్నియర్ జనరల్ మేనేజర్ అజయ్ సింహా మాట్లాడుతూ, ఇంట్లోనే హెయిర్ కలర్ వేసుకునే విభాగంలో గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ ఎప్పటినుంచో ఒక ఐకాన్‌గా నిలిచింది. దీని గాఢమైన, సహజంగా కనిపించే రంగు, వాడుకలో సౌలభ్యం కారణంగా మహిళలు దీనిని విశ్వసించారు. ఇది తల్లులు, కుమార్తెలు ఇద్దరూ సమానంగా ఇష్టపడే బ్రాండ్. అందుకే ఈ కథకు జీవం పోయడానికి రవీనా టాండన్, రాషా థడానీలను ఎంచుకోవడం సహజంగానే జరిగింది. అందరికీ సుపరిచితమైన తల్లీకూతుళ్ల అనుబంధాన్ని ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా, నేటి వినియోగదారులకు హెయిర్ కలర్‌ను మరింత సహజంగా, సందర్భోచితంగా మార్చాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము అని అన్నారు.

అనంతపూర్ జిల్లాలో ఉన్న అల్ట్రాటెక్ యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సిమెంట్ వర్క్స్, ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం సందర్భంగా బాధ్యతాయుత నీటి నిర్వహణపై తన నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. సమర్థవంతమైన నీటి నిర్వహణ పద్ధతులు, పాలన వ్యవస్థలను అమలు చేస్తూ, ఈ యూనిట్ తన ప్రాంగణంలోనే కాకుండా, పనిచేస్తున్న కమ్యూనిటీల్లో కూడా నీటి సేకరణ, వినియోగ తగ్గింపు, పునర్వినియోగం మరియు రీసైక్లింగ్‌పై చురుకైన చర్యలు తీసుకుంటోంది.

మద్యం మత్తుతో తల్లిని, చెల్లిని వేధిస్తావా.. గొడ్డలితో నరికేసిన కుమారుడుమద్యం మత్తులో కన్నతల్లిని, చెల్లిలిని వేధిస్తున్నాడనే ఆవేశంతో ఓ కుమారుడు కన్నతండ్రినే కడతేర్చాడు. పెద్దెముల్ మండల పరిధిలోని బామిమీది తండాలో.. రాథోడ్ లోక్య నాయక్ గత కొంతకాలంగా మద్యానికి బానిసై భార్య బిక్కి బాయిని, చిన్న కుమార్తెను మద్యం తాగి వేధిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో మార్చి 27వ తేదీ ఉదయం కూడా లోక్య నాయక్ వారిపై తీవ్రంగా దాడికి పాల్పడ్డాడు.

నోయిడా వెళితే పదవి పోతుందని భయపెట్టారు : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ'మోడీ గారూ.. నోయిడాకు వెళ్లొద్దు.. మీరు ఈ మధ్యే ప్రధాని అయ్యారు.. అక్కడకు వెళితే పదవి పొతుందని భయపెట్టారు' అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. నోయిడాలో ఆయన శనివారం జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడుతూ, సమాజ్ వాదీ పార్టీ నేతలు మూఢ నమ్మకాలు పిరికితనంతో నోయిడాను గాలికి వదిలేశారని విమర్శించారు.

తెలంగాణ: బడుల్లో ఇక రకరకాలైన టిఫిన్లు.. పాలు, రాగి జావ.. మెనూ ఇదేతెలంగాణ సర్కారు బడుల్లో ఇక చిన్నారులకు పౌష్టికాహారం లభించనుంది. ఎలాంటి అల్పాహారం తీసుకోకుండా చాలామంది విద్యార్థులు బడులకు వస్తున్నారని తద్వారా వారు చదువులపై శ్రద్ధ వహించలేకోపోతున్నారని సర్వేలో తేలింది. దీంతో ప్రభుత్వ స్కూల్స్, కాలేజీల్లో సీఎం బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమ్ ద్వారా పిల్లలకు అల్పాహారం అందించాలని నిర్ణయించింది. వచ్చే ఏడాది నూతన విద్యాసంవత్సరం ఆరంభమైన తర్వాత జూన్ 12 నుంచి దీన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

విజయవాడలో ఘోరం.. యువతిపై ఆటో డ్రైవర్ అత్యాచారం.. ఎవరూ లేని ప్రదేశానికి?కామాంధుల దుశ్చర్యలకు కఠినమైన చట్టాలు కళ్లెం వేయలేకపోతున్నాయి. విజయవాడలో ఓ యువతిపై ఆటో డ్రైవర్ అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఒంటరిగా వచ్చిన ఆ యువతిని వెళ్లాల్సిన గమ్యానికి తీసుకెళ్లకుండా బలవంతంగా కృష్ణలంక వైపునకు తీసుకెళ్లిన ఆటో డ్రైవర్‌ ఆమెను భయబ్రాంతులకు గురి చేసి ఎవరూ లేని ప్రదేశానికి లాక్కెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు. ఆపై అక్కడే వదిలేసి ఆటోతో పాటు పారిపోయాడు.

Akhil: పెద్ది కోసం అఖిల్ చిత్రం లెనిన్ వాయిదా పడిందిరామ్ చరణ్ నటించిన చిత్రం పెద్ది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ లో విడుదలకాబోతంది. అయితే మే1న అఖిల్ అక్కినేని నటించిన లెనిన్ చిత్రం విడుదలకావాల్సింది. చిత్ర నిర్మాతలు లెనిన్ సినిమాను వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. లెనిన్ సినిమాను జూన్ 26, 2026న వస్తుంది అని ప్రకటించారు. రామ్ చరణ్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఇచ్చిన సర్‌ప్రైజ్, ఫ్యాన్స్‌ని మెప్పించింది. ఈ మూవీ కోసం అక్కినేని అఖిల్, తన కమ్‌బ్యాక్ మూవీని వాయిదా వేసుకున్నాడు.

Ramcharan: పెద్ది పహిల్వాన్ గ్లింప్స్ తో ఇండియా నెం.1 ట్రెండింగ్‌లో రామ్ చరణ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ కోసం చేసిన ఫియర్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేసింది. చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన ఈ స్పెషల్ గ్లింప్స్‌తో పాటు వచ్చిన పోస్టర్లు ఆయనను పూర్తిగా కొత్త అవతార్‌లో చూపించాయి. పహిల్వాన్ లుక్‌లో ఆయన కనిపించిన తీరు ప్రేక్షకులని సర్ప్రైజ్ చేసింది. ‘పెద్ది పహిల్వాన్’ గ్లింప్స్ విడుదలైన వెంటనే ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ తో దేశవ్యాప్తంగా నెం.1 ట్రెండింగ్‌లో దూసుకుపోతోంది.

Akshaye Khanna: మహాకాళి లో తన పోర్షన్ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న అక్షయ్ ఖన్నాఆర్కేడీ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై ఆర్కే దుగ్గల్, రివాజ్ రమేష్ దుగ్గల్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి, ప్రశాంత్ వర్మ షోరన్నర్‌గా వ్యవహరిస్తుండగా, పూజా కొల్లూరు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం భారతీయ సినిమా రంగంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన పౌరాణిక చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది

Biker: శర్వా 23 కేజీలు తగ్గారు - న్యూజీలాండ్, ఆస్త్రేలియా రేసర్స్ ని రప్పించాము : అభిలాష్ రెడ్డిశర్వా, అభిలాష్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన హై-ఆక్టేన్ రేసింగ్ డ్రామా 'బైకర్'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. భారతదేశపు మొట్టమొదటి మోటోక్రాస్ అడ్వంచరస్ చిత్రంగా రూపొందుతున్న బైకర్ డాల్బీ సినిమా, EPIQ, 4DX, PCX వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే గ్లింప్స్‌లు, పాటలు, టీజర్, ట్రైలర్ సినిమాపై హ్యుజ్ బజ్‌ క్రియేట్ చేశాయి. ఏప్రిల్ 3న ఈ సినిమా థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ అభిలాష్ రెడ్డి సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Allu Arjun: గీక్ పిక్చర్స్ సీఈవో టొమాట్సు కొసానోకు దేశ సంస్కృతి వెల్లడిస్తున్న అల్లు అర్జున్ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ జపాన్‌కు చెందిన గీక్ పిక్చర్స్ సీఈఓ శ్రీ టొమాట్సు కోసానోకు సాంప్రదాయ సీతారామ కళ్యాణం చిత్రపటాన్ని బహుకరించారు. శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా మన భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను తెలియజేసేలా ఈ చిత్రపటాన్ని అందించారు. ఇక ఈ ఘటనతో అల్లు అర్జున్‌కి మన దేశ సంస్కృతి, ఇతిహాసాలు, సంప్రదాయాల మీద ఉన్న ప్రగాఢమైన ప్రేమ, గౌరవాన్ని ప్రతిబింబించినట్టు అయింది.
