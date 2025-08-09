Javitri for Skin: వర్షాకాలంలో మహిళలు జాపత్రిని చర్మానికి వాడితే..?.. ఆరోగ్యానికి కూడా?
వర్షాకాలం తరచుగా తేమ, జిడ్డు చర్మాన్ని అలసిపోయినట్లు, మసకబారినట్లు చేస్తుంది. ఇలాంటి వారు జాపత్రిని వాడితే సరిపోతుంది. జాపత్రి అని పిలిచే ఇది జాజికాయ విత్తనం. వంటలో సువాసనగల మసాలా దినుసుల్లో ఒకటైన జాపత్రి చర్మ-పోషకాలను కలిగివుంటుంది. జావత్రి చర్మ కణాల పునరుద్ధరణను ప్రోత్సహించడం ద్వారా, యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలను తొలగిస్తుంది. కాలక్రమేణా మృదువైన, మరింత యవ్వన రూపాన్ని కలిగివుండేలా చేస్తుంది.
చర్మంపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఒత్తిడి తరచుగా ముఖంపై కనిపిస్తుంది. రెండు లేదా మూడు జాపత్రిని వేడినీటిలో ఉడికించి టీలా తీసుకుంటే మనస్సును ప్రశాంతపరచడంలో సహాయపడుతుంది. మంచి నిద్రకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. తద్వారా చర్మానికి విశ్రాంతి లభిస్తుంది.
మొటిమల నిర్వహణ హార్మోన్ల అసమతుల్యతకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడంలో జాపత్రి బెస్ట్గా పనిచేస్తుంది. మొటిమలు, అధిక జిడ్డు, చర్మం నిస్తేజంగా మారడాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే దీనిని మితంగా ఉపయోగించాలి.
ఇకపోతే జాపత్రిలో యాంటీఆక్సిడెంట్-రిచ్ స్కిన్ కేర్ యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సితో నిండిన యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ అంశాలు చర్మ సౌందర్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, టోన్ను సమం చేయడానికి కలిసి పనిచేస్తాయి.
దీనిని అదే పనిగా వారానికి రెండు సార్లు వాడకంతో, మచ్చలు మసకబారుతాయి. చర్మం ఆరోగ్యకరమైన, ప్రకాశవంతమైన రూపాన్నిస్తుంది. చర్మానికి ఆక్సిజన్, పోషకాలను అందించడంలో ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణ కీలకం. రక్త ప్రవాహాన్ని ప్రేరేపించడం ద్వారా, జాపత్రి ఈ కీలక ప్రక్రియకు మద్దతు ఇస్తుంది.
ఇది డీప్ క్లెన్సింగ్గా పనిచేస్తుంది. ఇందులోని యాంటీ బాక్టీరియల్ స్వభావం దీనిని ప్రభావవంతమైన సహజ క్లెన్సర్గా చేస్తుంది. ఇది చర్మం నుండి మలినాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇన్ఫెక్షన్లు, పగుళ్లను తగ్గిస్తుంది. దీనిని ప్యాక్లో రెండు రోజులకు ఒకసారి వాడితే చర్మం మెరిసిపోతుంది.
ఇకపోతే.. జాపత్రి జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. ఇందులో జీర్ణ లక్షణాలున్నాయి. కొన్ని సార్లు అజీర్ణం, అపాన వాయువు వంటి జీర్ణ సమస్యలను తగ్గించేందుకు దీనిని ఉపయోగిస్తారు. ఇందులోని యాంటీ డయాబెటిక్ గుణాలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెరగనివ్వవు. జాపత్రిలో కిడ్నీల్లో రాళ్లను సైతం కరిగించే గుణం ఉంటుంది.
బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి జాపత్రి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. జాపత్రిని డైట్లో చేర్చుకుంటే ఎక్కువ సేపు ఆకలివేయదు. దీంతో బరువు పెరుగుతామనే భయం ఉండదు.