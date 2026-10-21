Jio IPO Issue Open, 100 నిమిషాల్లోనే 100 శాతం సబ్స్క్రిప్షన్: ఐపీఓ జియోకు అదిరిపోయే ఆరంభం
ముంబై: దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా నిలిచిన 'జియో'(Jio) పబ్లిక్ ఇష్యూకు పెట్టుబడిదారుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ₹30,213 కోట్ల విలువైన ఈ ఐపీఓ, బుధవారం ఉదయం ప్రారంభమైన కేవలం 100 నిమిషాల్లోనే 100% సబ్స్క్రిప్షన్ను పూర్తి చేసుకుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, మొత్తం మీద ఈ ఐపీఓ 1.14 రెట్లు సబ్స్క్రయిబ్ అయింది. ఇందులో క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయర్స్(QIB) విభాగం 3.68 రెట్లు సబ్స్క్రయిబ్ కాగా, మొత్తం మీద 10 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులు అందాయి. ఈ ఐపీఓ అక్టోబర్ 23 వరకు పెట్టుబడుల కోసం అందుబాటులో ఉంటుంది.
జియో ఐపీఓ పట్ల పెట్టుబడిదారుల్లో ఉన్న ఉత్సాహం, పబ్లిక్ ఇష్యూ ప్రారంభం కావడానికి ముందే స్పష్టంగా కనిపించింది. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం కేటాయించిన సుమారు ₹8,110 కోట్ల విలువైన షేర్ల కోసం ₹2.5 లక్షల కోట్లకు పైగా బిడ్లు వచ్చాయి. అంటే కేటాయించిన దానికంటే 30 రెట్లు ఎక్కువ డిమాండ్ నమోదైంది. ఇందులో అత్యధికంగా ఎల్ఐసీ(LIC)కి సుమారు ₹500 కోట్ల విలువైన షేర్లు కేటాయించబడ్డాయి.
ఐపీఓ పరిమాణం పరంగా జియో కొత్త రికార్డును సృష్టించింది. అంతకుముందు దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా ఉన్న 'హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా' (Hyundai Motor India) ఇష్యూ విలువ ₹27,870 కోట్లుగా ఉండేది. జియో ఐపీఓ కోసం ధరల శ్రేణిని (Price Band) ఒక్కో షేరుకు ₹1,065 నుండి ₹1,119గా నిర్ణయించారు.
ముఖ్య గమనిక ఏమిటంటే, ఐపీఓ ఇప్పటికే పూర్తిగా సబ్స్క్రయిబ్ అయినప్పటికీ, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాటాదారులకు షేర్లను పొందేందుకు అదనపు అవకాశం ఉంది. వీరి కోసం ప్రత్యేకంగా ₹2,500 కోట్ల విలువైన షేర్లు కేటాయించబడ్డాయి. అర్హత కలిగిన పెట్టుబడిదారులు షేర్హోల్డర్ కేటగిరీ మరియు రిటైల్ కేటగిరీ రెండింటి కింద దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇది వారికి షేర్లను పొందేందుకు అదనపు అవకాశాన్ని కల్పించవచ్చు.