అత్యంత వేగవంతమైన ప్రైమ్ డేగా అమెజాన్ 10వ ప్రైమ్ డే
అమెజాన్ నౌ సదుపాయం ఉన్న నగరాల్లో, డీల్లో ఉన్న ప్రతి రెండు వస్తువులలో ఒకటి కేవలం నిమిషాల్లోనే డెలివరీ చేయబడటంతో, తమ 10వ ప్రైమ్ డే ఇప్పటివరకు జరిగిన ప్రైమ్ డేలలోకెల్లా అత్యంత వేగవంతమైనదిగా నిలిచిందని అమెజాన్ ఇండియా ఈరోజు ప్రకటించింది. ప్రీమియం ఎలక్ట్రానిక్స్, సౌందర్యోత్పత్తుల నుండి నిత్యావసరాల వరకు వివిధ విభాగాలలో వినియోగదారులు అత్యంత వేగవంతమైన డెలివరీలను పొందారు. అదే రోజు డెలివరీలు 3 రెట్లకు పైగా పెరిగి, హోషియార్పూర్, ఉజ్జయిన్, ధార్వాడ్ వంటి టైర్ 2, 3 నగరాలకు కూడా చేరుకున్నాయి. కొత్తగా ప్రైమ్ కోసం సైన్ అప్ చేసుకున్న వారిలో 70% కంటే ఎక్కువ మంది టైర్ 2 మరియు 3 నగరాలకు చెందిన వారు కావటంతో, ప్రైమ్ నిజంగా భారతదేశానికి ఒక సభ్యత్వంగా మారింది.
అమెజాన్ ఇండియా, వర్ధమాన దేశాల ప్రైమ్ & కస్టమర్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అక్షయ్ సాహి మాట్లాడుతూ, మా కస్టమర్లకు భారీగా ఆదా చేయడంలో సహాయపడటం మాకు చాలా ఇష్టం. ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ అందించే విలువ, వేగవంతమైన డెలివరీలు, గొప్ప డీల్స్, కొత్త లాంచ్లు మరియు బ్లాక్బస్టర్ వినోదాల యొక్క అంతిమ వేడుకే ప్రైమ్ డే. దీనిని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మా విక్రేతలు, భాగస్వాములు మరియు లక్షలాది మంది కస్టమర్లతో కలిసి జరుపుకోవడం మాకు గర్వకారణం కాగల ప్రైమ్ డే 10వ ఎడిషన్ ఒక మైలురాయి. ఇది మా చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన ప్రైమ్ డే. అమెజాన్ నౌ ఉన్న నగరాల్లో, డీల్లో ఉన్న ప్రతి రెండు వస్తువులలో ఒకటి కేవలం నిమిషాల్లోనే డెలివరీ చేయబడింది. చిన్న మరియు మధ్య తరహా వ్యాపారాల అత్యధిక భాగస్వామ్యాన్ని కూడా మేము చూశాము. ప్రైమ్ డే మా కస్టమర్లకే కాకుండా మా విక్రేతలకు కూడా అంతే వేడుక అని ఇది మరోసారి ధృవీకరించింది అన్నారు.
ప్రైమ్తో ప్రతి రోజూ మరింత మెరుగవుతోంది
అమెజాన్ నౌలో షాపింగ్ చేసే ప్రైమ్ సభ్యులు, R 99 పైబడిన ఆర్డర్లపై ఉచిత డెలివరీ, R 1,499 పైబడిన ఆర్డర్లపై R 200 క్యాష్బ్యాక్, అన్ని ఆర్డర్లపై సున్నా ఫీజులు, మరియు ప్రతి కొనుగోలుపై తప్పనిసరి క్యాష్బ్యాక్ను పొందారు.
ప్రైమ్ సభ్యులు అమెజాన్ నౌలో అద్భుతమైన డీల్స్ కోసం షాపింగ్ చేసి, తమ ఉత్పత్తులను నిమిషాల్లోనే డెలివరీ పొందారు. ఈ ప్రైమ్ డే నాడు అమెజాన్ నౌలో వచ్చిన ఆర్డర్లలో దాదాపు సగం ఆర్డర్లు కిరాణా సామాగ్రికి మించి కెమెరాలు, వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉపకరణాలు, ఇంకా మరెన్నో.
గత 'ప్రైమ్ డే'తో పోలిస్తే, అదే రోజు డెలివరీలు మూడు రెట్లకు పైగా పెరిగాయి - ఇందులో ప్రతి నాలుగు 'ప్రైమ్ డే' ఆర్డర్లలో ఒకటి అదే రోజున వినియోగదారులకు చేరింది. అంతేకాకుండా, మొత్తం 'ప్రైమ్ డే' ఆర్డర్లలో సగానికి పైగా ఆ ఈవెంట్ ముగిసేలోపే డెలివరీ చేయబడ్డాయి.
వివిధ విభాగాలలో ప్రీమియం ఉత్పత్తుల పెరుగుదల
చర్మ సంరక్షణ, కేశ సంరక్షణ, సుగంధ ద్రవ్యాలు మరియు మేకప్తో సహా ప్రీమియం సౌందర్య ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు గత ఏడాదితో పోలిస్తే
3 రెట్లు పెరిగాయి, అదే సమయంలో ప్రీమియం గ్రూమింగ్ ఉపకరణాలు (రూ. 2,500 పైన) అమ్మకాలు గత ఏడాదితో పోలిస్తే రెట్టింపు అయ్యాయి.
ప్రీమియం టీవీల (రూ. 35,000 పైన) అమ్మకాలు గత ఏడాదితో పోలిస్తే 2 రెట్లు పెరిగటంతో, పెద్ద స్క్రీన్ టెలివిజన్ల (65 అంగుళాలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ) వైపుకు డిమాండు మళ్లటంతో, వినియోగదారులు తమ గృహ వినోద పరికరాలను అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నట్లయ్యింది.
శాంసోనైట్, డెల్సీ పారిస్, స్విస్ మిలిటరీ మరియు విక్టోరినాక్స్ వంటి బ్రాండ్ల నేతృత్వంలో ప్రీమియం ప్రయాణ లగేజీ అమ్మకాలు గత ఏడాదితో పోలిస్తే 1.5 రెట్లు పెరిగాయి.
ఆకాంక్షాత్మక షాపింగ్లో తదుపరి తరంగానికి భారత్ సారథ్యం
ద్విచక్ర వాహనాల అమ్మకాలు గతేడాదితో పోలిస్తే 1.65 రెట్లు పెరిగాయి. ఇందులో రూ. 1.5 లక్షల పైబడిన ప్రీమియం బైక్ల అమ్మకాలు 2.3 రెట్లు పెరిగాయి- హార్లీ-డేవిడ్సన్, కేటీఎం, ట్రయంఫ్ మరియు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఈ విక్రయాల్లో అగ్రస్థానాల్లో నిలిచాయి. హార్లీ-డేవిడ్సన్, కేటీఎం మరియు ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిళ్లను కొనుగోలు చేసిన వారిలో ప్రతి 10 మందిలో 7 మంది టైర్ 2 మరియు 3 నగరాల నుండి వచ్చారు.
టైర్ 2 మరియు 3 నగరాల్లో అంతర్జాతీయ హోమ్ & కిచెన్ బ్రాండ్ల అమ్మకాలు గతేడాదితో పోలిస్తే 4.5 రెట్లు పెరిగాయి. ఇది జాతీయ వృద్ధిని అధిగమించి, మెట్రో నగరాలకు ఆవల ఆకాంక్షాత్మక బ్రాండ్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ను ప్రతిబింబిస్తోంది.
వినియోగదారులు ఏఐ-ఆధారిత సాంకేతికతను, స్మార్ట్ హోమ్లను ఆదరించారు
ప్రైమ్ డే సందర్భంగా అమ్ముడైన ప్రతి ఐదు విండోస్ ల్యాప్టాప్లలో ఒకటి ఏఐ పీసీ.
రోబోటిక్ వాక్యూమ్లు, కాఫీ మెషీన్లు మరియు ఐస్ మేకర్లతో సహా కొత్త తరం వంటగది ఉత్పత్తులు గత ఏడాదితో పోలిస్తే 4.3 రెట్లు వృద్ధి చెందాయి.
గృహాలు కనెక్టెడ్ హోమ్ సొల్యూషన్లలో ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెట్టడంతో, స్మార్ట్ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్లు 2 రెట్లు ఎక్కువ మంది వినియోగదారులను ఆకర్షించాయి.
సౌకర్యవంతమైన చెల్లింపులు పెద్ద కొనుగోళ్లకు మార్గం సుగమం
ప్రైమ్ డే సందర్భంగా, దాదాపు ప్రతి ఇద్దరు కొనుగోలుదారులలో ఒకరు అమెజాన్ పేను తమకు ఇష్టమైన చెల్లింపు పద్ధతిగా ఎంచుకున్నారు.
మొబైళ్లు, టీవీలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు పెద్ద గృహోపకరణాల విభాగాలలో జరిగిన ప్రతి నాలుగు కొనుగోళ్లలో ఒకటి EMI పద్ధతిలో జరగ్గా, వాటిలో ఐదింట నాలుగు కొనుగోళ్లు నో కాస్ట్ EMI ద్వారా జరిగాయి.
అమెజాన్ పే లేటర్పై వడ్డీ లేని వాయిదాలు గత ఏడాదితో పోలిస్తే 2.5 రెట్లకు పైగా పెరిగాయి, దీంతో ప్రీమియం కొనుగోళ్లు మరింత సులభం అయ్యాయి.
వ్యాపారాలు మునుపెన్నడూ లేనంత భారీగా కొనుగోళ్లు
ప్రైమ్ డే సందర్భంగా అమెజాన్ బిజినెస్ కొత్త కస్టమర్ల నమోదులో 3.6 రెట్ల పెరుగుదలను, ప్రైమ్ నమోదులో 10 రెట్ల పెరుగుదలను నమోదు చేసింది.
ముందస్తు యాక్సెస్, వేగవంతమైన డెలివరీ మరియు ప్రత్యేకమైన ప్రైమ్ డే ఆఫర్లను వ్యాపారాలు సద్వినియోగం చేసుకోవడంతో, ల్యాప్టాప్లు, టెలివిజన్లు మరియు హెడ్ఫోన్ల వంటి కేటగిరీల నేతృత్వంలో బల్క్ డీల్స్ దాదాపు 7 రెట్లు పెరిగాయి.
ప్రైమ్ డే అమెజాన్ ఇండియా యొక్క అతిపెద్ద సెల్లర్బ్రేషన్
చిన్న మరియు మధ్య తరహా వ్యాపారాల భాగస్వామ్యం మునుపెన్నడూ లేనంత గరిష్ట స్థాయికి చేరింది, రికార్డు స్థాయిలో విక్రేతలు రూ. R 10 లక్షల అమ్మకాలను దాటారు.
పాల్గొన్న చిన్న మరియు మధ్య తరహా వ్యాపారాలలో మూడింట రెండు వంతుల కంటే ఎక్కువ టైర్ 2 మరియు 3 నగరాల నుండి వచ్చాయి, ఇది భారతదేశం అంతటా వ్యవస్థాపకతను ప్రోత్సహించడంలో ప్రైమ్ డే పాత్రను పునఃపటిష్టం చేసింది.
ప్రైమ్ వీడియోపై వినోదం
ప్రైమ్ డే 2026కు ముందు వారాల్లో, ప్రైమ్ వీడియో పలు భాషల్లో అనేక భారతీయ మరియు అంతర్జాతీయ సిరీస్లు, సినిమాలను ప్రదర్శించింది. రాఖ్, దృశ్యం 3, గ్రామ్ చికిత్సాలయ, కరుప్పు, ప్రాజెక్ట్ హెయిల్ మేరీ, ది షీప్ డిటెక్టివ్స్, యువర్ ఫాల్ట్: లండన్ వంటి టైటిల్స్ను భారతదేశ వ్యాప్తంగా స్ట్రీమ్ చేశారు.
విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన ప్రైమ్ ఒరిజినల్ సిరీస్ 'రాఖ్' ఈ లైనప్లో అత్యంత ప్రముఖమైనదిగా నిలిచింది. గత 2 సంవత్సరాలలో ఏ ప్రైమ్ ఒరిజినల్ సిరీస్కైనా ఇదే అతిపెద్ద ఆరంభం. ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్, 198 దేశాలు మరియు ప్రాంతాల ప్రేక్షకులు వీక్షించడంతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రైమ్ వీడియోలో అత్యధికంగా వీక్షించబడిన ఆంగ్లేతర సిరీస్గా వరుసగా మూడు వారాల పాటు అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ సిరీస్ 23 దేశాలలో #1 ట్రెండింగ్లో ఉండగా, ప్రీమియర్ అయిన కొద్ది రోజులకే 60 దేశాలలో టాప్ 10 జాబితాలో చేరింది.
ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా యొక్క ప్రైమ్ డే లైనప్లో భాగంగా విడుదలైన భారతీయ భాషల టైటిల్స్ను 207కు పైగా దేశాలు మరియు ప్రాంతాల నుండి వీక్షకులు చూడటంతో, భారతీయ టైటిల్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకర్షిస్తూనే ఉన్నాయి.
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