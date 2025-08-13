గురువారం, 14 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 13 ఆగస్టు 2025 (23:17 IST)

2025 యెజ్‌డీ రోడ్ స్టర్ బార్న్ ఔట్ ఆఫ్ లైన్

2025 Yezdi Roadster
ముంబయి: జావా యెజ్ డీ మోటర్ సైకిల్స్ ప్రకటించింది యెజ్ డీ రోడ్ స్టర్ 2025. ఇది బ్రాండ్ యెజ్ డీలో తాజా చేర్పు. ఇది, ఈ క్లాసిక్ సెగ్మెంటులో, నిజమైన ఇండియన్ ఛాలెంజర్. అంతేకాక బార్న్ ఔట్ ఆఫ్ లైన్ కావటం గర్వకారణం. దీని ధర రూ. 2.09 లక్షల నుండి ప్రారంభం. విప్లవాత్మకమైన డిజైన్‌తో, శక్తివంతమైన పనితీరుతో, 50కి పైగా కాంబినేషన్ ఆప్షన్లు ఉన్న ఆరు ఫ్యాక్టరీ-బ్యాక్‌డ్ కస్టమ్ కాంబినేషన్లతో, యెజ్ డీ రోడ్ స్టర్, పరిమితులను సృష్టించే సంప్రదాయాలను సవాలు చేస్తూ, వ్యక్తిత్వంపై పరిఢవిల్లుతుంది.    
 
ఆకర్షణీయమైన రూపురేఖలతో, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, వెడల్పైన వెనుక టైర్లతో మనసును ఆకట్టుకునే విధంగా దీని "బార్న్ ఔట్ ఆఫ్ లైన్" డిజైన్, సాధారణంగా ఊహించేదానికి భిన్నంగా ఒక వినూత్నమైన డిజైన్‌ను ప్రతిబింబిస్తూ ఒక వినూత్నమైన మెషీన్‌ను సృష్టిస్తుంది. దీని ఐకానిక్ ట్విన్-బ్యారెల్ ఎగ్జాస్ట్‌లు మీరు తప్పకుండా గుర్తించే యెజ్ డీ పాప్స్, బ్యాంగ్స్‌ను అందిస్తాయి. దీనిలోని చాప్డ్ రియర్ ఫెండర్, ఇంకా బోల్ట్ ‘69’ డీకాల్స్, ప్యూర్ మోటార్ సైక్లింగ్‌లో బ్రాండ్‌కు ఉన్న ఘనమైన చరిత్రకు నివాళులర్పిస్తాయి. 
 
రైడర్లు తమ స్టైల్‌కు అనుగుణంగా తమ వాహనాన్ని మార్చుకునేందుకు వీలుకలిగించగల 6కు పైగా ఫ్యాక్టరీ కస్టమ్ కాంబినేషన్లు, ఇంకా 20కి పైగా ప్లగ్-అండ్-ప్లే యాక్సెసరీలతో, ఈ విభాగంలో రోడ్ స్టర్ విప్లవాన్ని తీసుకువచ్చింది. మాడ్యులర్ సీటింగ్ ఆప్షన్లు మొదలుకుని కస్టమైజబుల్ హ్యాండిల్ బార్లు, వైజర్లు, క్రాష్ గార్డుల వరకు, రోడ్ స్టర్ కేవలం మీకు మాత్రమే స్వంతమయ్యే విధంగా రూపొందించబడింది. మినిమలిస్ట్ స్కౌట్-స్టైల్ కలిగిన ట్రాకర్ సోలో సీట్ నుండి టూరింగ్‌కు అనుకూలమైన డ్యూయల్ సెటప్‌కు రైడర్లు సునాయాసంగా నిముషాల్లో మారగలుగుతారు. ఈ వినూత్నమైన ఇనొవేషన్, స్టైల్‌ను ఆచరణాత్మకతతో రంగరిస్తుంది. ట్యాంకు పైన, సింగిల్ సీట్‌కు వెనుక వైపున ఫరవహర్ ఇన్ సిగ్నియా వంటి ప్రీమియమ్ టచ్‌లతో, డిజైన్‌కు అథెంటిసిటీని, లగ్జరీని చేర్చుతూ యెజ్ డీ యొక్క పార్సీ హెరిటేజ్‌ను పొంది ఆనందించండి.
 
యెజ్ డీ రోడ్ స్టర్, ఊల్వ్‌స్ దుస్తుల్లో ఉన్న ఊల్ఫ్. భారతదేశపు రోడ్ల మీద, గుండెల్లోనూ గర్జిస్తూ ముందుకు సాగే యెజ్ డీ తీపిజ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు. కూల్ డాడ్‌లు, వారి ముద్దుల బిడ్డలు, అసలైన రోడ్ల మీద, ఒక నిజమైన బైక్ పైన తిరిగి వాస్తవమైన కథలను సృష్టించుకున్నారు. వారి తొలి జాబ్, మొదటి ఫాల్, మొదటి ప్రేమ, అన్నీ యెజ్ డీ పైనే. యెజ్ డీ ఒక జీవనమార్గం, ఒక యాటిట్యూడ్, ఒక ఆలోచన. మొదలైనప్పటి నుండి ఇది మోనోపలిస్టిక్ మార్కెట్లో ఛాలెంజర్‌గా జన్మించింది. తమ స్వంత మార్గాన్ని ఎంచుకోదలిచిన రెబల్స్, యెజ్ డీని తమ సాంస్కృతిక యాంబ్లమ్‌గా మార్చుకున్నారు, అని అనుపమ్ థరేజా, జావా యెజ్ డీ మోటార్ సైకిల్స్ కో-ఫౌండర్ అన్నారు. కొత్త తరం వైల్డ్ కార్డులందరికీ ఈ కొత్త రోడ్ స్టర్ బార్న్ ఔట్ ఆఫ్ లైన్, ఊల్ఫ్ పిలుపుగా మారనున్నది. దీని విప్లవాత్మకమైన డిజైన్, అధునాతనమైన పనితీరు, టూరింగ్-రెడీ ఇంజనీరింగ్ లతో యెజ్ డీ రోడ్ స్టర్, తమకంటూ స్వంత మార్గాన్ని నిర్మించుకునేవారి కోసం రారమ్మని పిలుపునిస్తోంది, మీ ట్రైబ్ పిలుస్తోంది.
 
రోడ్ స్టర్ గుండెల్లో, 29PS మరియు 30Nmలను డెలివర్ చేసేందుకు వీలుగా ట్యూన్ చేసిన సరికొత్త 350 ఆల్ఫా2 లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజన్ ఉన్నది. ఇది ఉత్తేజాన్నిచ్చే స్మూత్ రైడ్‌ను అందిస్తుంది. ఈ సెగ్మెంటులో మొట్టమొదటి 6-స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ మరియు అసిస్ట్-స్లిప్పర్ క్లచ్‌లు సునాయాసమైన గేర్ షిఫ్టులకు అనువును కల్పిస్తాయి. అది మీరు పట్టణం వీధుల్లో తిరుగుతున్నా లేక హైవేల పై దూసుకువెడుతున్నా సరే.  
 
టూరింగ్ కోసం డిజైన్ చేయబడిన రోడ్ స్టర్ ఆఫర్ చేస్తోంది ఒక 12.5 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్. దీని రేంజ్ 350 కిమీలకు పైగా ఉంటుంది. దీనితో మీరు సునాయాసంగా సుదూరప్రయాణాలు చేయగలుగుతారు. దీనిలోని సెంటర్-ఫార్వార్డ్ ఫుట్ పెగ్‌లు, హాయిగా ఉండే రైడింగ్ త్రిభుజాన్ని ఇస్తాయి. అందువల్ల, స్పోర్టీ హ్యాండ్లింగ్ విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ పడకుండానే, ఎక్కువ గంటల పాటు కూర్చుని వాహనం నడపగలుగుతారు. రోడ్ స్టర్‌లో అన్ని అంశాలు, అపరిమితమైన శక్తి, సౌకర్యం, కంట్రోల్‌లను కలిపి అందించే విధంగా ఇంజనీర్ చేయబడినవి.
 
ఈ విభాగంలో బ్రేకింగ్, హ్యాండ్లింగ్ విషయంలో రోడ్‌స్టర్ ఒక బెంచ్ మార్కును ఏర్పాటు చేసింది. కాంటినెంటల్ నుండి బెస్ట్-ఇన్-క్లాస్ డ్యూయల్ ఛానెల్ ABS కలిగిన రోడ్ స్టర్ లో 320 ఎంఎం ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేకులు, 240 ఎంఎం రియర్ డిస్క్ బ్రేకులు ఉంటాయి. ఇవి ఖచ్ఛితమైన స్టాపింగ్ పవర్‌ను అందజేస్తాయి. టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్, డ్యూయల్ రియర్ షాక్ లు స్థిరత్వాన్ని, సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి. కాగా, దీనిలోని 795 ఎంఎం సీట్ ఎత్తు, ఆప్టిమైజ్ చేసిన గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, యాక్సెసబిలిటీకి, నియంత్రణలో ఉండే రోడ్ ప్రెజెన్స్‌కు మధ్య చక్కని సమన్వయాన్ని సాధించిపెడతాయి.

ఇండస్ట్రీలో ఎవరి కుంపటి వారిదే : అల్లు అరవింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ఇండస్ట్రీలో ఎవరి కుంపటి వారిదే : అల్లు అరవింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలుఈ సందర్భంగా అల్లు అరవింద్ మాట్లాడుతూ, ముంబై నుంచి వచ్చిన తారలు కనుక హిందీలో మాట్లాడుతున్నారు. కానీ మనది తెలుగు సినిమా. విష్ణు, బ్రింద, స్నేహితులు కలిసి 13 ఏడాది సైమా అవార్డులు ఇవ్వడం గర్వకారణం. ప్రారంభంలో కొంచెం ఈ అవార్డులలో ఒడుదుడుగులు ఎదుర్కొన్నారు. తెలుగులో కల్చర్ తక్కవైంది.

పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ప్రభాస్ స్పిరిట్ లో కనిపించనున్నారా !

పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ప్రభాస్ స్పిరిట్ లో కనిపించనున్నారా !ప్రభాస్ హీరోగా డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ స్పిరిట్ అనే సినిమా చేయడం అనేది తెలిసిందే. కానీ షూటింగ్ ఏకదాటిగా తీయాలని దర్శకుడు తలంచాడు. కానీ మధ్యలో ప్రభాస్ రెండు సినిమాలు లైన్ వుండడంతో బిజీగా వున్నాడు. ఇప్పటివరకు సందీప్ రెడ్డి సినిమాల్లో యాక్షన్ తోపాటు వల్గారిటీ కూడా వుంటుంది. అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ లో అవి స్పస్టంగా కనిపిస్తాయి. అందుకే స్పిరిట్ లో అవి లేకుండా జాగ్రత్త చూసుకోవాలని ప్రభాస్ చెప్పినట్లు తెలిసింది.

పెంచల్ రెడ్డి జీవిత కథతో ఆపద్భాంధవుడు చిత్రం: భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్

పెంచల్ రెడ్డి జీవిత కథతో ఆపద్భాంధవుడు చిత్రం: భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్శ్రీ లక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, సంతోష్ ఫిలింస్ బ్యానర్స్ దర్శక నిర్మాత భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్. ఆయన రచనా, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన చిత్రం "ఆపద్భాంధవుడు". శ్రీ పెంచల్ రెడ్డి. డి. లీలావతి నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో పెంచల్ రెడ్డి, సుధాకర్ గౌడ్, ఝాన్సీ, ప్రతిమ, నాగేశ్వరరావు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

Chiranjeevi: చిరంజీవితో విశ్వంభర లో సత్యలోకం చూపిస్తున్న వసిష్ఠ

Chiranjeevi: చిరంజీవితో విశ్వంభర లో సత్యలోకం చూపిస్తున్న వసిష్ఠమెగాస్టార్ చిరంజీవితో విశ్వంభర చిత్రం రూపొందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా రిలీజ్ కు ఇంకా సమయం వుంది. కానీ సినిమా ఆలస్యం అవుతూనే వుంది. తాజా ఈ సినిమాపై ఆసక్తికర అంశాన్ని దర్శకుడు వెల్లడించారు. చిరంజీవిగారితో కథ చెప్పినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. రాజమౌళి తోసహా గతంలోనూ పలువురు యమలోకం చూపారు. ఇంద్రలోకం, నాగ లోకం కూడా చూపించారు. కానీ పురాణాల్లో 14 లోకాలున్నాయని విన్నాం. అందులో సత్య లోకం వుంది.

Gautham Tinnanuri: దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి డైలమాలో వున్నారా !

Gautham Tinnanuri: దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి డైలమాలో వున్నారా !నానితో జెర్సీ సినిమా తీసిన దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి ప్రస్తుతం ఏ సినిమా చేయాలనే డైలమాలో వున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. విజయ్ దేవరకొండ తో తీసిన కింగ్‌డమ్ బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని చవిచూస్తుందని అనుకున్నారు. కానీ ఓపెనింగ్స్ బాగానే వచ్చినా రొటీన్ ఫార్మెట్ వుండడంతోపాటు అందులో కొన్ని సన్నివేశాలు హాలీవుడ్ సినిమాల కాపీగా పేరు వచ్చింది. విజయ్ దేవరకొండ పడ్డ కష్టం సినిమాకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టలేకపోయింది. చిత్ర నిర్మాత సంస్థ నాగవంశీ సక్సెస్ అని పేర్కొన్నా ఆ తర్వాత కలెక్షన్లు డ్రాప్ అయ్యాయి.

Watch More Videos

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?వేరుశనగ పల్లీలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. వాటిలో ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని పేదవారి బాదం అని కూడా పిలుస్తారు. వేరుశనగలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపరుస్తుంది: వేరుశనగల్లో మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్, పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడానికి సహాయపడతాయి. తద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.

బత్తాయి రసం వర్షాకాలంలో తాగితే.. సీజనల్ వ్యాధులు దూరం

బత్తాయి రసం వర్షాకాలంలో తాగితే.. సీజనల్ వ్యాధులు దూరంవర్షాకాలంలో బత్తాయి రసాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్లను దూరం చేసుకోవచ్చు. బత్తాయి జ్యూస్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు ఉండటంతో కంటి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బత్తాయిలో విటమిన్ సీ, ఫాస్పరస్, పొటాషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటివల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. తద్వారా సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. బత్తాయి జ్యూస్‌ని క్రమం తప్పకుండా తాగడం వల్ల అజీర్ణ సమస్యలు, ప్రేగు కదలికలు వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. బత్తాయి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?పెరుగుతో కొన్ని పదార్థాలను తినకూడదు. తింటే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఆ పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చేపలతో పెరుగు కలపడం వల్ల జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుంది, అసౌకర్యం కలుగుతుంది. నారింజ, నిమ్మకాయలు లేదా ఉష్ణమండల పండ్లు (పైనాపిల్, కివి) వంటి పండ్లు జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తాయి కాబట్టి పెరుగుతో తినకూడదు. పరాఠాలు, పకోడాలు వంటి వేయించిన, నూనెతో కూడిన ఆహారాలు పెరుగుతో కలిపి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, అజీర్ణం వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైతాలో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఉల్లిపాయలు, పెరుగును విరుద్ధంగా భావిస్తారు. వాటి కలయిక మంచిది కాదు.

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానం

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానంసత్తెనపల్లి: తెలుగునాట నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలను ముమ్మరంగా చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో అన్నదానం చేశారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులను శ్రీహరి మందాడి ప్రశంసించారు. మొల్లమంబ వృద్ధాశ్రమానికి నాట్స్ తన వంతు చేయూత అందిస్తుందని శ్రీహరి భరోసా ఇచ్చారు. కన్న తల్లిదండ్రులను ఎవరూ విస్మరించకూడదని శ్రీహరి అన్నారు. పేద వృద్ధులకు మానవత్వంతో సాయం చేయడం అందరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో నాట్స్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుందని, ముఖ్యంగా పేదల ఆకలి బాధలు తీర్చేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తుందని శ్రీహరి తెలిపారు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com