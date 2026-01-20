2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్: కుటుంబాలకు ఉమ్మడి పన్నును ప్రవేశపెట్టే ఛాన్స్?
కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 2026 బడ్జెట్లో కుటుంబాలకు ఉమ్మడి పన్నును ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఇది అమలు చేయబడితే, భారతదేశ పన్ను వ్యవస్థలో ఒక పెద్ద మార్పును సూచిస్తుంది. ఇది కుటుంబాలను ఎలా అంచనా వేస్తారు. పన్ను విధించబడుతుందో మార్చవచ్చు.
ప్రస్తుతం, భారతదేశం వ్యక్తిగత ఆధారిత పన్నును అనుసరిస్తుంది. వివాహం ప్రత్యక్ష పన్ను ప్రయోజనాన్ని అందించదు. భార్యాభర్తలు వేర్వేరు పాన్లు, స్లాబ్లు, తగ్గింపులు, మినహాయింపులను ఉపయోగించి విడివిడిగా రిటర్న్లను దాఖలు చేస్తారు. ఒక జీవిత భాగస్వామి సంపాదించకపోతే, ప్రాథమిక మినహాయింపు పరిమితి తరచుగా ఉపయోగించబడదు. ఉమ్మడి పన్నుతో, కుటుంబ ఆదాయాన్ని కలిసి అంచనా వేస్తారు.
ఇది పన్ను స్లాబ్లు, మినహాయింపులను బాగా ఉపయోగించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. గృహ రుణాలు, వైద్య బీమా, జీవిత బీమాకు సంబంధించిన తగ్గింపులను మరింత సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అమెరికా, జర్మనీ వంటి దేశాలు ఇప్పటికే కుటుంబ ఆధారిత పన్నును అనుసరిస్తున్నాయి. వారు గృహాన్ని ఒకే ఆర్థిక యూనిట్గా పరిగణిస్తారు.
భారతదేశంలో ప్రవేశపెడితే, ప్రస్తుతం రూ.50 లక్షల కంటే ఎక్కువగా ప్రారంభమయ్యే సర్ఛార్జ్ థ్రెషోల్డ్ రూ. 75 లక్షలకు పెరగవచ్చు. ఈ మార్పు ఎగువ మధ్యతరగతి, అధిక ఆదాయ కుటుంబాలకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అయితే, అతిపెద్ద లాభం ఒకే ఆదాయ కుటుంబాలకు. మధ్యతరగతి కుటుంబాలు న్యాయమైన నిర్మాణం కింద ఎక్కువ శ్వాస స్థలాన్ని పొందుతాయి.
2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్ ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టబడుతుంది. ఈ సమావేశాల్లో ఈ ప్రతిపాదన ప్రకటిస్తే, ఇది దశాబ్దాలలో అతిపెద్ద పన్ను సంస్కరణలలో ఒకటిగా మారవచ్చు.