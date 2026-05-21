సంబంధిత వార్తలు
- మామిడి పండ్లు తింటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోండి
- కోనసీమ జిల్లాలో మామిడి పండ్లను అలా పండిస్తే కఠిన చర్యలు- వార్నింగ్
- అమెజాన్ ఇండియా పొలం నుండి నేరుగా తాజా మామిడి పండ్లను మీ ఇంటి ముంగిటికే చేరుస్తుంది
- మార్కెట్లోకి వచ్చిన డేంజరస్ మ్యాంగోస్, గోషా మహల్లో కల్తీ మామిడిపళ్లు
- మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం
50 ఏళ్ల మాజా: మామిడి పండ్లపై భారతీయులకున్న శాశ్వతమైన ప్రేమ
భారతీయులకు అసలైన మామిడి రుచిని అందిస్తున్న మాజా 50 వసంతాలను కోకా-కోలా ఇండియా వేడుక చేసుకుంటోంది. 1976లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి మాజా, అద్భుతమైన రుచి, చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు, పూర్తిగా భారతీయత ఉట్టిపడే క్షణాల బలమైన వారసత్వంతో, మామిడి పండ్లపై భారతీ యులకున్న ప్రేమతో తనను తాను గాఢంగా ముడివేసుకుంది.
ఐదు దశాబ్దాలుగా, వేసవి కాలపు మధ్యాహ్నాలు, కుటుంబ వేడుకలు మొదలుకొని నుండి చిన్న చిన్న రోజు వారీ ఆనందాల వరకు... తరాల పొడుగునా మాజా ఒక సుపరిచితమైన తోడుగా నిలిచింది. కాలక్రమేణా, ఈ బ్రాండ్ కేవలం ఒక పానీయంగానే కాకుండా, ఎంతో సాంత్వనను, గుర్తుండిపోయే అనుభూతిని ఇచ్చే స్వదేశీ మామిడి పండు మధురమైన రుచికి ప్రతీకగా మారింది.
మాజా ఈ మైలురాయిని చేరుకున్న సందర్భంలో, ఈ వేడుక కేవలం ఆ బ్రాండ్ ప్రయాణానికి మాత్రమే పరిమి తం కాలేదు. ఈ 50 ఏళ్ల వారసత్వం అనేది ఏ భారతీయ పొలాల నుండి ఈ పండు వస్తుందో ఆ రైతన్నలు మొదలుకొని ఈ బ్రాండ్ను తమ జీవితంలో ఒక భాగం చేసుకున్న వినియోగదారుల వరకు, ప్రతి గుటక వెనుక ఉన్న ఎందరో శ్రామికుల వరకు... ఇన్నేళ్లుగా మాజాను తీర్చిదిద్దిన ఒక పెద్ద వ్యవస్థకు అందిస్తున్న అద్భుత కానుక.
కోకా-కోలా ఇండియా అండ్ సౌత్ వెస్ట్ ఆసియా మార్కెటింగ్ (న్యూట్రిషన్) సీనియర్ డైరెక్టర్ సునైనీకా సింగ్ మాట్లా డుతూ, భారతీయుల జీవితాల్లో, వారి ఇళ్లలోని షెల్ఫ్లలో, మధురజ్ఞాపకాల్లో ఒక స్థానాన్ని సంపాదించుకోడా నికి మాజా అర్ధ శతాబ్దాన్ని వెచ్చించింది. వేసవి సెలవుల్లో, కుటుంబ వేడుకల్లో, ఆదివారం మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత తినే డెజర్ట్లలో, పండుగ విందుల్లో, ఫోటో తీయడానికి వీలుపడనంత చిన్నవైన మరిచిపోలేనంత అద్భుతమైన క్షణాల్లో మాజా ఎప్పుడూ తోడుగా ఉంది. ప్రతి దశాబ్దంలోనూ మాజా®ను అసాధారణమైనదిగా నిలబెట్టింది ఏమిటంటే, అది పూర్తిగా తనదైన శైలిని కాపాడుకుంటూ రావడం: నిజాయితీతో కూడిన, మధుర మైన అనుభూతిని ఇస్తూ, అసలైన మామిడి పండును తింటున్న భావనకు అత్యంత దగ్గరగా ఉండటం. ఆ నమ్మకం 50 ఏళ్లుగా నిర్మితమైంది, రాబోయే 50 ఏళ్లకు మనకు కావలసిన ఏకైక పునాది ఇదే అని అన్నారు.
మాజా ప్రతి ఇంటికి ఇష్టమైనదిగా మారిన ఆ రుచి, అనుభూతిని కోల్పోకుండానే, మారుతున్న కాలానికి అను గుణంగా నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తోంది. తాజా మ్యాంగో, మాజా మ్యాంగో వంటి ఐకానిక్ క్యాంపెయిన్లు మొదలుకొని సాంస్కృతికంగా ప్రజల హృదయాలకు కనెక్ట్ అయిన మాజా హో జాయే వంటి క్యాంపెయిన్ల వరకు, ఈ బ్రాండ్ మామిడి పండ్లపై వినియోగదారులకు ఉన్న శాశ్వతమైన ప్రేమను, రోజువారీ జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దే చిన్న చిన్న, వ్యక్తిగత క్షణాలను నిరంతరం వేడుక చేసుకుంటూ వస్తోంది. తద్వారా మామిడి పండ్లతో, మాజాతో ప్రజలకు ఉన్న భావోద్వేగ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తోంది.
ఓగిల్వీ ఇండియా చీఫ్ క్రియేటివ్ ఆఫీసర్ సుకేష్ నాయక్ మాట్లాడుతూ, మాజా అనేది ఎల్లప్పుడూ మామిడి పండ్ల ద్వారా కలిగే ఆనందానికి ప్రతీకగా నిలిచింది. ఇది కేవలం ఒక ఫ్రూట్ డ్రింక్ మాత్రమే కాదు, దాంతో పాటే ఎదిగిన ప్రజల భావోద్వేగం. మేం 50 వసంతాల మైలురాయిని చేరుకున్న తరుణంలో, ఆ భావోద్వేగాన్ని, ప్రతి గుటకలోనూ ఆ అనుభూతిని సజీవంగా ఉంచే ప్రతి అంశాన్ని వేడుకగా చేసుకోవడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం’’ అని అన్నారు.
కేవలం క్యాంపెయిన్లకే పరిమితం కాకుండా, మాజాకు మామిడి పండ్లతో ఉన్న బంధం ప్రతి సీసా వెనుక ఉన్న తోటలు, రైతు సంఘాల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. కోకా-కోలా ఇండియా చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్ ఉన్నతి ద్వారా, సంస్థ వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలోని పండ్ల రైతులతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఇందులో భాగంగా అల్ట్రా-హై-డెన్సిటీ ప్లాంటేషన్(అత్యధిక సాంద్రత కలిగిన తోటల పెంపకం), డ్రిప్ ఇరిగేషన్ (బిందు సేద్యం) వంటి సుస్థిర వ్యవసాయ పద్ధతులను పరిచయం చేసింది. ఇవి పండ్ల నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి, దిగుబడి ని పెంచడానికి, దీర్ఘకాలిక 'తోట నుండి గ్లాసు వరకు' విధానం ద్వారా భారతదేశ మామిడి సాగు వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడ్డాయి.
మాజా తన తదుపరి అర్థ శతాబ్దంలోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ, గత ఐదు దశాబ్దాలుగా తన ప్రయాణాన్ని నిర్వ చించిన ఆనందాన్ని, సుపరిచితమైన అనుభూతిని, మధుర రుచిని పంచుతూ ఉండేందుకు బ్రాండ్ కట్టుబడి ఉంది. ఈ ఏడాది పొడవునా, మాజా బ్రాండ్ మూల గుర్తింపును కోల్పోకుండా... భారతీయ సంస్కృతి, రోజువా రీ జీవితంతో ముడిపడి ఉన్న కథలు, అనుభవాలు, మధుర క్షణాల ద్వారా మామిడి పండ్ల వైభవాన్ని వేడుక చేసుకోనుంది.
Kajal Aggarwal: కాజల్ అగర్వాల్, శ్రేయస్ తల్పడే ‘ది ఇండియా స్టోరి విడుదలకు సిద్ధం
Nagababu: నా స్మృతివనం శంకుస్థాపన చేయి అంటూ భావోద్వేగానికి గురయిన నాగబాబు
ఆస్తులను మించిన ఆత్మీయులను సంపాదించుకున్న మహనీయులు, ఆయన మా తెలుగువాడని, ప్రతి తెలుగువారు గర్వంగా చెప్పుకునేంత గొప్ప కవి శ్రీ చెంబోలు (సిరివెన్నెల) సీతారామశాస్త్రి గారు అని రాష్ట్ర శాసనమండలి సభ్యులు కె. నాగబాబు స్పష్టం చేశారు. అనకాపల్లి నియోజకవర్గం గాంధీనగర్లో రూ.39.70 లక్షల జీ.వీ.ఎం.సీ. నిధులతో, అనకాపల్లి శాసనసభ్యులు కొణతాల రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించతలపెట్టిన 'సిరివెన్నెల స్మృతివనం'కు శాసనమండలి సభ్యులు నాగబాబు గారు చేతుల మీదుగా బుధవారం శంకుస్థాపన చేశారు.
manchu manoj: డేవిడ్ రెడ్డి కాదు రాక్షస రెడ్డి అన్న బ్రిటీషర్స్ ఎందుకంటే...
మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ఈ దసరా పండుగ సందర్భంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ థ్రిల్లింగ్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్
దుల్కర్ సల్మాన్ మూవీ ‘ఐ యామ్ గేమ్’ రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. దుల్కర్ సల్మాన్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 2026 ఆగస్టు 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం డబ్బింగ్తో పాటు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దుల్కర్ సల్మాన్కు చెందిన వే ఫారర్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు.
Mega brothers: మెగా బ్రదర్స్ కలయికగా చిరంజీవి మెగా158 సినిమా ప్రారంభోత్సవం
నేడు మే 21న గురుగ్రహం అన్ని గ్రహాల్లో ప్రవేశించే రోజు కావడంతో ప్రత్యేకమైన రోజుగా పండితులు చెబుతున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా షూటింగ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో వైభవంగా ప్రారంభమైంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, నాగబాబు ముఖ్య అతిథులుగా ఈ శుభకార్యానికి హాజరై ప్రాజెక్ట్ను ఆశీర్వదించారు. ఈ సాంప్రదాయ కార్యక్రమం విజయవంతంగా పూర్తయి, చిత్ర నిర్మాణానికి సానుకూల వాతావరణాన్ని నెలకొల్పింది.