ఏడు హైదరాబాద్ విమానాలతో పాటు 157 ఇండిగో విమానాలు రద్దు..
ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా సోమవారం, మంగళవారం ఇండిగో దాదాపు 157 విమానాలను రద్దు చేసినట్లు అధికారులు నిర్ధారించారు. వీటిలో, ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో చెడు వాతావరణం కారణంగా షెడ్యూల్లో అంతరాయాల కారణంగా మంగళవారం హైదరాబాద్కు వెళ్లే ఏడు విమానాలు రద్దు చేయబడ్డాయి.
సోమవారం 105 విమానాలను, మంగళవారం దేశవ్యాప్తంగా 50 విమానాలను రద్దు చేసినట్లు ఇండిగో తెలిపింది. దీర్ఘకాలిక దృశ్యమానత తక్కువగా ఉండటం వల్ల కార్యకలాపాలు క్లిష్టంగా మారాయని, విమాన ట్రాఫిక్ కదలికలపై ప్రభావం చూపిందని, దీనివల్ల విమానాలు రద్దు అయ్యాయని ఎయిర్లైన్ తెలిపింది.
వాట్సాప్, ఇమెయిల్ ద్వారా ప్రయాణీకులకు ముందుగానే సమాచారం అందించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఢిల్లీ, భారతదేశంలోని అనేక ఉత్తర ప్రాంతాలలో దట్టమైన పొగమంచు దృశ్యమానతను తీవ్రంగా తగ్గించింది. రద్దులతో పాటు, అనేక విమానాలు ఆలస్యం అయ్యాయి లేదా తిరిగి షెడ్యూల్ చేయబడ్డాయి.
భారీ పొగమంచు దృష్ట్యా పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. విమానాశ్రయాలకు వెళ్లే ముందు విమానయాన వెబ్సైట్లు లేదా మొబైల్ యాప్లలో తాజా విమాన స్థితిని తనిఖీ చేయాలని ప్రయాణికులను కోరింది.