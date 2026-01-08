గురువారం, 8 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 8 జనవరి 2026 (11:07 IST)

బంగారంపై భారతీయుల దృక్పథం మారింది.. యువత అభిరుచి కూడా మారింది...?

బంగారంపై భారతీయుల దృక్పథంలో మార్పు వస్తోంది. దేశంలో 86 శాతం మంది వినియోగదారులు బంగారం, నగల కొనుగోలును సంపద సృష్టికి మంచి మార్గంగా భావిస్తున్నారని తాజా నివేదికలో వెల్లడి అయ్యింది. ఇది స్టాక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి మార్కెట్ ఆధారిత పెట్టుబడులతో దాదాపు సమానంగా వుంటుందని డెలాయిట్ ఇండియా విడుదల చేసిన నివేదికలో వెల్లడి అయ్యింది. 
 
బంగారాన్ని కేవలం సంప్రదాయ పెట్టుబడిగా, శుభకార్యాల్లో ధరించే వస్తువుగా కాకుండా పెట్టుబడుల కోసం వాటిని కొనే వారి సంఖ్య భారత్‌లో పెరిగిపోతోంది. ఈ నివేదిక ప్రకారం 56 శాతం మంది ఆభరణాలను పెట్టుబడిగా, ఫ్యాషన్ వస్తువుగా చూస్తుండగా, 28 శాతం మంది కేవలం పెట్టుబడి కోసమే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 45 ఏళ్లు పైబడిన వారు, పురుషులు పెట్టుబడి కోణంలో ఆలోచిస్తుంటే, యువతరం మాత్రం భిన్నంగా స్పందిస్తోంది. 
 
జెన్-జెడ్, మిలీనియల్స్ స్టైల్, వ్యక్తిగత అభిరుచి, రోజూ ధరించేందుకు వీలుగా ఉండే తేలికపాటి ఆభరణాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. యువతలో మారుతున్న అభిరుచులకు అనుగుణంగా నగల మార్కెట్‌లో కొత్త ట్రెండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. 
 
సర్వేలో పాల్గొన్న వారిలో 49 శాతం మంది బరువైన, భారీ సెట్ల కన్నా తేలికపాటి (లైట్‌వెయిట్), మినిమలిస్ట్ డిజైన్లకే ఓటు వేశారు. జెన్-జెడ్‌లో 51 శాతం మంది వెండిని, 34 శాతం మంది ప్లాటినంను ఇష్టపడుతున్నారు. 
 
ఆధునిక డిజైన్లు, తక్కువ ధర, సులువుగా లభించడం వంటి కారణాలతో దాదాపు 45 శాతం మంది జెన్-జెడ్, మిలీనియల్స్ వెండి ఆభరణాలలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
 
గతంలో దేశంలో 70 శాతం నగల కొనుగోళ్లు పెళ్లిళ్ల కోసమే జరిగేవి. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారుతోంది. పుట్టినరోజులు, పెళ్లి రోజులు (38శాతం), ఆఫీసులకు, రోజువారీ వినియోగానికి (32శాతం) కూడా నగలు కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది.

