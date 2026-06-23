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గ్లోబల్ ర్యాలీ రేసింగ్లో 10 ఏళ్ల అద్భుత ప్రస్థానాన్ని జరుపుకుంటున్న హీరో మోటోస్పోర్ట్స్ టీమ్ ర్యాలీ
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మోటార్సైకిళ్లు, స్కూటర్ల తయారీ సంస్థ అయిన హీరో మోటోకార్ప్, జైపూర్లోని తమ సెంటర్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ (సిఐటి)లో 'హీరో మోటోస్పోర్ట్స్ టీమ్ ర్యాలీ' 10వ వార్షికోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంది. గ్లోబల్ ర్యాలీ రేసింగ్ వేదికపై భారతదేశం ఎదుగుదలకు ఈ దశాబ్దం ఒక సజీవ ప్రతీకగా నిలిచింది. ఈ మైలురాయి వేడుకలో 2024 ఎఫ్ఐఎం వరల్డ్ ర్యాలీ-రైడ్ ఛాంపియన్ రాస్ బ్రాంచ్, దక్షిణ అమెరికాకు చెందిన నాచో కార్నెజో, దక్షిణాఫ్రికా ర్యాలీ-రైడ్ మరియు మోటోక్రాస్ రైడర్ మైఖేల్ డోచెర్టీ, భారతదేశపు మోటోక్రాస్, సూపర్క్రాస్ రైడర్ శ్లోక్ ఘోర్పడేలతో పాటు భారతదేశపు మొట్టమొదటి ప్రొఫెషనల్ మహిళా బైకర్లలో ఒకరైన సౌమ్య మోక్ష చౌదరి వంటి అగ్రశ్రేణి రేసింగ్ స్టార్లు పాల్గొన్నారు.
ఈ వేడుకలో హీరో మోటోస్పోర్ట్స్ టీమ్ ర్యాలీకి చెందిన ముఖ్య రూపశిల్పులైన మోటోస్పోర్ట్స్ హెడ్ మరియు టీమ్ మేనేజర్ వోల్ఫ్గాంగ్ (వాఫీ) ఫిస్చర్, స్పానిష్ ర్యాలీ నిపుణుడు మరియు నేషనల్ మోటోస్పోర్ట్స్ హెడ్ జోర్డి గ్రౌ తో పాటు డీలర్లు, భాగస్వాములు, మరియు మోటోస్పోర్ట్స్ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
హీరో మోటోస్పోర్ట్స్ టీమ్ ర్యాలీ తమ రెండవ దశాబ్దంలోకి అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా, తమ ర్యాలీ రేసింగ్ ప్రయాణ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే మూడు వ్యూహాత్మక కార్యక్రమాలను కంపెనీ ప్రకటించింది. మొదటిది, ఐకానిక్ డాకర్ ర్యాలీ మరియు ఎఫ్ఐఎం వరల్డ్ ర్యాలీ-రైడ్ ఛాంపియన్షిప్ నిర్వాహకులైన అమౌరీ స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్తో సంస్థ తన భాగస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించుకుంది. ఈ మైలురాయి సందర్భంగా హీరో మోటోకార్ప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ డాక్టర్ పవన్ ముంజాల్, భారతదేశపు తదుపరి తరం ర్యాలీ-రైడ్ ప్రతిభావంతులను గుర్తించి అభివృద్ధి చేసేందుకు రూపొందించిన మొట్టమొదటి కార్యక్రమం 'ఇండియాస్ నెక్స్ట్ డాకర్ హీరో' (ఐఎన్డిహెచ్)ను ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనల ముగింపుగా, భారతదేశపు యువ ఆఫ్-రోడ్ రేసర్ శ్లోక్ ఘోర్పడేకు హీరో మోటోస్పోర్ట్స్ జట్టులోకి లాంఛనంగా స్వాగతం పలికారు.
జైపూర్లోని కంపెనీకి చెందిన అత్యాధునిక రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కేంద్రంలో నిర్వహించిన ఈ వేడుకలో, హీరో మోటోస్పోర్ట్స్ టీమ్ ర్యాలీ యొక్క డాకర్ వాహనాలు మరియు రైడర్ల ప్రత్యేక ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో జట్టులోని స్టార్స్ చేసిన ప్రత్యేక ఆఫ్-రోడ్ ప్రదర్శన కూడా ఉంది. ప్రపంచంలోని అత్యంత క్లిష్టమైన ర్యాలీ దశల్లో హీరో మోటోస్పోర్ట్స్ ప్రదర్శించిన అలుపెరగని నైపుణ్యం, పట్టుదల మరియు పోరాట స్ఫూర్తిని అతిథులకు ఈ ప్రదర్శన కళ్లకు కట్టింది.
ఈ మైలురాయిపై హీరో మోటోకార్ప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ డాక్టర్ పవన్ ముంజాల్ మాట్లాడుతూ, “గత దశాబ్ద కాలంలో, హీరో మోటోస్పోర్ట్స్ టీమ్ ర్యాలీ ఒక సాహసోపేతమైన ఆశయంతో మొదలై.. నేడు ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశానికి గర్వకారణంగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ, విశ్వవ్యాప్తంగా గౌరవం పొందే ర్యాలీ రేసింగ్ జట్టుగా రూపాంతరం చెందింది. ఈ మైలురాయి మా గత విజయాలను వేడుక చేసుకోవడమే కాకుండా, భవిష్యత్తు కోసం మా విజన్ను స్పష్టంగా నిర్దేశిస్తుంది.
ఎఎస్ఓ తో మా భాగస్వామ్య పునరుద్ధరణ, గ్లోబల్ ర్యాలీ రేసింగ్పై మాకున్న దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, భారతదేశంలో ఇంకా వెలుగులోకి రాని అద్భుతమైన మోటోస్పోర్ట్స్ ప్రతిభ ఎంతో ఉందని, దానిని వెలికితీసి ప్రోత్సహించాలన్న మా ప్రగాఢ నమ్మకానికి 'ఇండియాస్ నెక్స్ట్ డాకర్ హీరో' కార్యక్రమమే నిదర్శనం. శ్లోక్ ఘోర్పడేను జట్టులోకి ఆహ్వానించడం ద్వారా, క్రీడల్లో అత్యున్నత స్థాయిలలో పోటీ పడి రాణించేందుకు మన స్వదేశీ భారతీయ రైడర్ల కోసం ఒక స్థిరమైన మార్గాన్ని నిర్మించడమే మా లక్ష్యం. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కలిసి భారతదేశం కోసం ర్యాలీ-రైడ్ క్రీడలో ఒక శాశ్వతమైన వారసత్వాన్ని సృష్టించే మా ప్రయాణంలో తదుపరి అధ్యాయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తాయి" అని అన్నారు.
ప్రపంచంలోని అత్యంత కఠినమైన భూభాగాలపై తమ అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పరీక్షించడానికి, అలాగే అంతర్జాతీయ ర్యాలీ సర్క్యూట్లో భారతదేశ ఉనికిని చాటడానికి 2016లో హీరో మోటోకార్ప్ 'హీరో మోటోస్పోర్ట్స్ టీమ్ ర్యాలీ'ని స్థాపించింది. అప్పటినుండి ఈ జట్టు డాకర్ ర్యాలీ మరియు ఎఫ్ఐఎం వరల్డ్ ర్యాలీ-రైడ్ ఛాంపియన్షిప్తో సహా అత్యున్నత స్థాయి అంతర్జాతీయ మోటోస్పోర్ట్లో పోటీ పడుతూ, ప్రపంచంలోని అగ్రగామి ర్యాలీ-రైడ్ జట్లలో ఒకటిగా స్థిరపడింది. గత దశాబ్ద కాలంలో, ఈ జట్టు అనేక అగ్ర స్థానాలు మరియు చారిత్రాత్మక విజయాలను సాధించి, గ్లోబల్ ర్యాలీ రేసింగ్ మ్యాప్లో భారతదేశ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసింది.
Manchu Lakshmi: క్రియేటర్స్ కు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కు మధ్య తేడా ఉంది :మంచు లక్ష్మి
ఆహా ఓటీటీ టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పేరుతో మరో ఇన్నోవేటివ్ షోను మన ముందుకు తీసుకొస్తోంది. జూలై 3వ తేదీ నుంచి ఈ షో ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. మంచు లక్ష్మి, వైవా హర్ష, రశ్మి ఈ కార్యక్రమానికి జ్యూరీగా వ్యవహరించనున్నారు. గ్రాండ్ పా కిచెన్ టీమ్, సింధు, దియాన వండర్ వుమెన్, అమృత ఫ్యాషనిస్టా, రవి యోలో గయ్, అనిరుధ్ అండ్ ప్రవీణ, ద దబిడి దిబిడి కపుల్, గౌతమ్ ఉత్తరాంధ్ర మెరుపు, అఖిల్ జాక్సన్ టాప్ తెలుగు ఇన్ఫుయెన్సర్ టైటిల్ కోసం పోటీ పడుతున్నారు. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ షో కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది.
సినిమా అనేది చౌకైన వినోద సాధనం, పాప్కార్న్, స్నాక్స్ ధరలు తగ్గితే? చెర్రీ
పెద్ది సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాల సమయంలో, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ చేసిన కామెంట్స్ డిజిటల్ వేదికలపై పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. భారతదేశంలో సినిమా అనేది అత్యంత చౌకైన వినోద సాధనమని, ప్రేక్షకులు కలిసి ఆస్వాదించగలిగే గొప్ప అనుభవాలలో ఇదొకటని ఆయన పేర్కొన్నారు. మల్టీప్లెక్స్లలో పాప్కార్న్, స్నాక్స్ ధరలు విపరీతంగా పెంచారని, వాటిని తగ్గిస్తే థియేటర్ అనుభవం మరింత మెరుగ్గా ఉంటుందని చెర్రీ చెప్పినప్పటికీ, ఆయన వ్యాఖ్యలోని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం సాధారణ సినీ ప్రేక్షకులలో చాలామందికి నచ్చలేదు.
సెన్సార్ తో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంది, రోజు రోజుకూ కలెక్లన్లు పెరుగుతున్నాయి : దీవాన నిర్మాతలు
హీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. ఈ నెల 20న థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ గురించి ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు ప్రొడ్యూసర్స్ శ్రీదేవి కార్యంపూడి, వాసుదేవ్ కొప్పినేని.
Varma: పదహారేళ్ళ తర్వాత రీ రిలీజ్ కాబోతున్న రామ్ గోపాల్ వర్మ రక్త చరిత్ర
మాఫియా, హారర్, సస్పెన్స్ చిత్రాలను తీయడంతో పాటు యథార్థ ఘటనల నేపథ్య చిత్రాలను తెరకెక్కించడంలో రామ్ గోపాల్ వర్మది ఓ ప్రత్యేక శైలి. ఒకప్పుడు రాయలసీమ ఫ్యాక్షనిజంలో బద్ద శత్రువులైన రెండు వేర్వేరు గ్రూపులు అయిన పరిటాల రవి, మద్దెల చెరువు సూరిలకు సంబంధించిన యథార్థ ఘటనల ఆధారంగా రామ్ గోపాల్ వర్మ రూపొందించిన 'రక్త చరిత్ర' చిత్రం 2010లో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.
దేవుడి అస్థిత్వాన్ని ప్రశ్నింస్తే బతికే హక్కు లేదని చెప్పే వసుదేవసుతం ట్రైలర్
ఒరిస్సాలోని వాసుదేవుని ఆలయం చుట్టూ తిరిగే కథ తో వసుదేవసుతం చిత్రం రూపొందుతోంది. ఈ సినిమాలో మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి జంటగా నటించారు. ఇప్పటి వరకు మూవీ నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ సినిమాని జూలై 10న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇక ప్రమోషన్స్లో భాగంగా మంగళవారం నాడు ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. రెయిన్బో సినిమాస్, ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాణంలో వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం.