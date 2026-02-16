సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026
ఐవీఆర్
సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026 (22:31 IST)

థమ్స్ అప్‌తో కలిసి ఐసీసీ పురుషుల టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో భారత్ vs పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌కు జోష్

image
కొన్ని రోజులు సాధారణంగా సాగిపోతాయి, కానీ కొన్ని రోజులు పూర్తిగా ఉత్సాహాన్ని కోరుకుంటాయి. ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అంటే, చూపించాల్సింది ఒక్కటే, తూఫానీ జోష్. ఆజ్ కుచ్ తూఫానీ కర్తే హై భావాన్ని నిజం చేస్తూ, థమ్స్ అప్ భారత్-పాకిస్తాన్ ఐసీసీ పురుషుల టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్‌ను ఉత్సాహభరితమైన అనుభవంగా మార్చింది. ప్రముఖ హిప్-హాప్ కళాకారుడు హనుమాన్‌కైండ్ స్టేడియాన్ని తన శక్తితో ఉర్రూతలూగిస్తూ, మ్యాచ్-డేను పూర్తి స్థాయి టేస్ట్ ది థండర్ క్షణంగా మార్చాడు.
 
నిండిన స్టేడియం మధ్యలో, హనుమాన్‌కైండ్ తన ఎంపిక చేసిన ప్రసిద్ధ పాటలతో పాటు థమ్స్ అప్ యొక్క తాజా గీతం టేస్ట్ ది థండర్‌ను ఉత్సాహంగా ప్రదర్శించారు. సహజత్వంతో, ఎలాంటి వెనుకడుగు లేకుండా సాగిన ఈ ప్రదర్శన మ్యాచ్ తీవ్రతను ప్రతిబింబిస్తూ, థమ్స్ అప్ ప్రత్యేకమైన ఉరుము స్ఫూర్తిని స్టాండ్లలోనూ, తెరపైనూ సజీవంగా ఆవిష్కరించింది.
 
థమ్స్ అప్ ప్రత్యేకమైన సిగ్నేచర్ స్టాటిక్-గ్లిచ్ విజువల్స్ ఎల్ఈడీ తెరలను ఆక్రమించగా, వెంటనే పదునైన కౌంట్‌డౌన్ ఉత్కంఠభరిత వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. అనంతరం హనుమాన్‌కైండ్ ‘టేస్ట్ ది థండర్’తో వేదికపైకి వచ్చారు. సమన్వయంతో కూడిన లైటింగ్, స్మోక్ మరియు వైమానిక నృత్యరూపకల్పన ప్రదర్శనను మరింత విస్తరించగా, ఈ అద్భుత క్షణం కింగ్స్ యునైటెడ్ ఇండియా నేతృత్వంలోని అధిక శక్తి ముగింపుతో పరాకాష్టకు చేరుకుంది. స్వదేశీ ర్యాప్ శక్తి, ఐకానిక్ హిప్-హాప్ నృత్య బృందం మరియు ఐసీసీ పురుషుల టీ20 వరల్డ్ కప్ ఉత్కంఠను కలిపిన ఈ అద్భుత సాంస్కృతిక సమన్వయం, ప్రేక్షకుల ఉత్సాహంతో నిండిన తూఫానీ క్లైమాక్స్‌కు తెరదించింది.
 
హనుమాన్‌కైండ్ ఇలా అన్నారు, ఇలాంటి మ్యాచ్‌లో ప్రదర్శన ఇవ్వడం నిజంగా అద్భుతంగా అనిపించింది. గాలిలోనే ఉత్సాహాన్ని అనుభవించవచ్చు. థమ్స్ అప్తో కలిసి ఈ క్షణాన్ని సృష్టించడం ఎంతో ప్రత్యేకం. క్రీడాభిమానిగా ఉండటానికి ఇది నిజంగా గొప్ప సమయం, అని హనుమాన్‌కైండ్ తెలిపారు.
 
టేస్ట్ ది థండర్‌లో హనుమాన్‌కైండ్ యొక్క స్ట్రీట్ స్టైల్ వర్సెస్ మరియు విశాల్ దాద్లానీ యొక్క శక్తివంతమైన హుక్స్ సమన్వయమయ్యాయి. ఇటీవల ముంబైలో జరిగిన పత్రికా ప్రదర్శనలో విడుదలైన ఈ యాంథమ్, తన రా సౌండ్ మరియు ధైర్యవంతమైన వైఖరితో ఇప్పటికే శ్రోతలను ఆకట్టుకుంటోంది.
 
మిస్టర్ సుమేలి ఛటర్జీ, కేటగిరీ హెడ్, స్పార్క్లింగ్ ఫ్లేవర్స్, కోకాకోలా ఇండియా మరియు నైరుతి ఆసియా ఇలా అన్నారు, ఇలాంటి మ్యాచ్ రెండు జట్ల అభిమానులకు మాత్రమే కాదు, మొత్తం క్రీడకు క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. స్టేడియంలోని వాతావరణం పూర్తిగా విద్యుత్‌లా ఉత్సాహంతో నిండిపోయింది. క్రికెట్ పట్ల అత్యధిక తీవ్రత, జోష్‌ను రగిలించే ఇలాంటి క్షణాల్లో థమ్స్ అప్ ఎప్పుడూ ఒక భాగస్వామిగా ఉంటుంది. తన ముడి, ఫిల్టర్ చేయని శక్తితో హనుమాన్‌కైండ్ ‘ఆజ్ కుచ్ తూఫానీ కర్తే హై’ను ఆ క్షణానికి, ఆ మ్యాచ్‌కు సరైన పిలుపుగా మార్చాడు.
 
మైదానంలో క్రికెట్ ఆధిపత్యం, స్టాండ్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపిన సంగీతంతో, హనుమాన్‌కైండ్ ప్రదర్శన మ్యాచ్-డే వినోదానికి శక్తివంతమైన కొత్త పరిమాణాన్ని జోడించింది. టేస్ట్ ది థండర్ స్టూడియో నుంచి స్టేడియం వరకు తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుండగా, థమ్స్ అప్ భారతదేశంలోని అతిపెద్ద క్షణాల్లో నిరంతరం తన ఉనికిని చాటుకుంటూ, యువత సంస్కృతి మరియు ప్రత్యక్ష అనుభవాల్లో తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తోంది, ఇక్కడ ఒకే ఒక విషయం సరిపోతుంది: తూఫాన్.

Kamalhasan: కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ లో శివకార్తికేయన్ ఫస్ట్ లుక్

Kamalhasan: కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ లో శివకార్తికేయన్ ఫస్ట్ లుక్శివకార్తికేయన్ కొత్త చిత్రం సెయాన్. శివకుమార్ మురుగేశన్ దర్శకత్వంలో, కమల్ హాసన్, ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రంతో ఏర్పడిన క్రియేటివ్ జర్నీ ఇప్పుడు మరింత బలపడింది. గ్రాండ్ రూరల్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి “సెయాన్” అనే శక్తివంతమైన టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. 2026లో బిగ్గెస్ట్ ఫ్యామిలీ స్పెక్టకిల్‌గా నిలిచేలా ఎమోషన్స్, మాస్ ఎలిమెంట్స్, వినోదాన్ని మేళవిస్తూ ఈ సినిమా రూపొందుతోంది.

ధర్మస్థల నియోజకవర్గం లో డ్యాన్సర్ శ్రష్టి వర్మ సింగిల్

ధర్మస్థల నియోజకవర్గం లో డ్యాన్సర్ శ్రష్టి వర్మ సింగిల్ఇటీవలే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించి మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ను మేకర్స్ ప్రారంభించారు. ‘న్యాయం చేయరా దేవుడా..’ అంటూ వర్మ డ్యాన్స్ నెంబర్‌‌తో ప్రేక్షకులను పలకరించనున్నారు. ఈ వారంలోనే ఈ సాంగ్‌ని మేకర్స్ విడుదల చేయబోతున్నారు.

Nagabandham teaser: పాన్ ఇండియా టాప్ ట్రెండింగ్‌లో నాగబంధం టీజర్

Nagabandham teaser: పాన్ ఇండియా టాప్ ట్రెండింగ్‌లో నాగబంధం టీజర్కల్పిత పురాణాన్ని వెండి తెరపై నాగబంధం గా రూపొందిస్తున్నారు. అభిషేక్ నామా దర్శకుడు. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా విడుదలైన ఈ మిస్టికల్ ఎపిక్ టీజర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. కేవలం 24 గంటల్లోనే 20 మిలియన్‌కు పైగా వ్యూస్ సాధించి, దేశవ్యాప్తంగా ట్రెండింగ్ చార్ట్స్‌లో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకోవడం ద్వారా పాన్-ఇండియన్ లో అదరగొట్టింది.

Sunil: కాటాలన్ ఐటెం నంబర్‌లో అదరగొట్టిన సునీల్

Sunil: కాటాలన్ ఐటెం నంబర్‌లో అదరగొట్టిన సునీల్క్యూబ్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై షరీఫ్ ముహమ్మద్ నిర్మించిన గ్రాండ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కాటాలన్ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ విడుదలైంది. పుష్ప, జైలర్ వంటి చిత్రాల ద్వారా ఇప్పటికే మలయాళీ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడైన తెలుగు స్టార్ సునీల్ ఈ ట్రాక్ లో అదరగొట్టారు. ఐటెం నంబర్‌గా వహ్చిన ఈ పాటలో సునీల్ హై-ఎనర్జీ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ హైలైట్ గా నిలిచాయి. బి. అజనీష్ లోక్‌నాథ్ స్వరపరిచిన *“మజాకో మల్లికా అనే ట్రాక్‌ను వినాయక్ శశికుమార్ రాశారు. ఆనంద్ శ్రీరాజ్, భద్ర పాడారు. ఇది మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషలలో విడుదలైంది.

త్రిషపై బీజేపీ నేత ఫైర్- అలాంటి వ్యాఖ్యలు అసహ్యకరమైనవి... లాయర్

త్రిషపై బీజేపీ నేత ఫైర్- అలాంటి వ్యాఖ్యలు అసహ్యకరమైనవి... లాయర్తమిళనాడు బిజెపి చీఫ్ నైనార్ నాగేంద్రన్ నటుడి నుండి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన విజయ్ గురించి మాట్లాడుతూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై నటి త్రిష కృష్ణన్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. న్యాయవాది నిత్యేష్ నటరాజ్ జారీ చేసిన ఒక ప్రకటనలో త్రిష ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలను అసహ్యకరమైనవి అని అభివర్ణించారు. ఎవరినీ పేరు ద్వారా ప్రస్తావించకుండా, త్రిష న్యాయవాది ఒక ప్రకటనలో ఇలా అన్నారు.

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్హైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ, వెల్నెస్ సదస్సు టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026ను టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్ నిర్వహించింది. ఆరోగ్య సంరక్షణ భవిష్యత్తును పునర్నిర్మించడంపై దృష్టి సారించిన చర్చలు, సహకార పరివర్తన కోసం విధాన నిర్ణేతలు, వైద్యులు, సాంకేతిక నిపుణులు, పరిశోధకులు, సామాజిక ప్రభావ నాయకులను విజయవంతంగా ఒకచోట చేర్చింది.

ప్రేమకు సరికొత్త భాష: శ్రద్ధను, ఉద్దేశాన్ని చాటిచెప్పే వాలెంటైన్స్ డే బహుమతులు

ప్రేమకు సరికొత్త భాష: శ్రద్ధను, ఉద్దేశాన్ని చాటిచెప్పే వాలెంటైన్స్ డే బహుమతులువాలెంటైన్స్ డే అంటే ఇప్పుడు కేవలం ఆర్భాటంగా జరుపుకోవడం లేదా ఒక రోజు మాత్రమే ఆనందించడం కాదు. నేడు, బహుమతులు ఇవ్వడం అనేది మరింత వ్యక్తిగతంగా, ఆలోచనాత్మకంగా, రోజువారీ శ్రద్ధను ప్రతిబింబించేలా మారుతోంది. కేవలం రొమాంటిక్ భాగస్వాములనే కాకుండా... స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, తమను తాము కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ప్రజలు అర్థవంతమైన, ఉపయోగకరమైన బహుమతుల కోసం చూస్తున్నారు. ఈ మార్పు... చాక్లెట్లు, పూల కంటే భిన్నమైన, ఆధునిక ప్రత్యామ్నాయాలకు తలుపులు తెరుస్తోంది.

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకం

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకంగోధుమల ద్వారా తీసిన గోధుమ రవ్వ వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, శరీర బరువు తగ్గించుటలోనూ దోహదపడుతుంది. ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్, విటమిన్ బి ఉంటాయి. గోధుమ రవ్వ వలన కలిగే ప్రయోజనమేమిటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రవ్వతో చేసిన పదార్థాన్ని పాలిచ్చే తల్లులు పాలలో కలిపి తినాలి. కొందరికి గోధుమ రవ్వ జీర్ణవ్యవస్థకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు, అలాంటివారు కొన్ని రోజులు దానిని తినడం ఆపాలి. గోధుమ రవ్వ పదార్థం తింటుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. గోధుమ రవ్వ పదార్థాన్ని తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. గోధుమరవ్వతో చేసిన పదార్థాలకు వాంతులు ఆపే శక్తి వుంది.

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?పైల్స్, తెలుగులో మొలలు. ఈ సమస్య వున్నవారి పరిస్థితి చెప్పలేనంత ఇబ్బందికరంగా వుంటుంది. పైల్స్ సమస్యతో బాధపడుతుంటే ఈ క్రింద తెలిపిన 7 ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలి. వాటిని ఎందుకు దూరం పెట్టాలో తెలుసుకుందాము. పండని అరటిపండ్లు వంటి ఇతర పండ్లను తింటే అవి మొలలు నొప్పి, బాధను పెంచి మలబద్ధకం లేదా చికాకు కలిగించే అవకాశం వుంది. వైట్ రైస్, వైట్ బ్రెడ్, స్టోర్‌లలో కొనుగోలు చేసే కేక్‌లు వంటి శుద్ధి చేసిన ధాన్యాలతో చేసినవి తింటే సమస్య పెరుగుతుంది.

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదు

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదుపింక్ సాల్ట్ సహజ ఖనిజ శిలల నుండి తయారవుతుంది. ఇందులో ఇనుము వంటి ఖనిజాలు ఉండటం వల్ల ఇది గులాబీ రంగులో కనిపిస్తుంది కానీ, ఇందులో సహజంగా అయోడిన్ ఉండదు. అలాగే సముద్రపు నీటి నుండి తయారయ్యే సీ సాల్ట్‌లో కూడా అయోడిన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
