కొన్ని రోజులు సాధారణంగా సాగిపోతాయి, కానీ కొన్ని రోజులు పూర్తిగా ఉత్సాహాన్ని కోరుకుంటాయి. ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అంటే, చూపించాల్సింది ఒక్కటే, తూఫానీ జోష్. ఆజ్ కుచ్ తూఫానీ కర్తే హై భావాన్ని నిజం చేస్తూ, థమ్స్ అప్ భారత్-పాకిస్తాన్ ఐసీసీ పురుషుల టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ను ఉత్సాహభరితమైన అనుభవంగా మార్చింది. ప్రముఖ హిప్-హాప్ కళాకారుడు హనుమాన్కైండ్ స్టేడియాన్ని తన శక్తితో ఉర్రూతలూగిస్తూ, మ్యాచ్-డేను పూర్తి స్థాయి టేస్ట్ ది థండర్ క్షణంగా మార్చాడు.
నిండిన స్టేడియం మధ్యలో, హనుమాన్కైండ్ తన ఎంపిక చేసిన ప్రసిద్ధ పాటలతో పాటు థమ్స్ అప్ యొక్క తాజా గీతం టేస్ట్ ది థండర్ను ఉత్సాహంగా ప్రదర్శించారు. సహజత్వంతో, ఎలాంటి వెనుకడుగు లేకుండా సాగిన ఈ ప్రదర్శన మ్యాచ్ తీవ్రతను ప్రతిబింబిస్తూ, థమ్స్ అప్ ప్రత్యేకమైన ఉరుము స్ఫూర్తిని స్టాండ్లలోనూ, తెరపైనూ సజీవంగా ఆవిష్కరించింది.
థమ్స్ అప్ ప్రత్యేకమైన సిగ్నేచర్ స్టాటిక్-గ్లిచ్ విజువల్స్ ఎల్ఈడీ తెరలను ఆక్రమించగా, వెంటనే పదునైన కౌంట్డౌన్ ఉత్కంఠభరిత వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. అనంతరం హనుమాన్కైండ్ ‘టేస్ట్ ది థండర్’తో వేదికపైకి వచ్చారు. సమన్వయంతో కూడిన లైటింగ్, స్మోక్ మరియు వైమానిక నృత్యరూపకల్పన ప్రదర్శనను మరింత విస్తరించగా, ఈ అద్భుత క్షణం కింగ్స్ యునైటెడ్ ఇండియా నేతృత్వంలోని అధిక శక్తి ముగింపుతో పరాకాష్టకు చేరుకుంది. స్వదేశీ ర్యాప్ శక్తి, ఐకానిక్ హిప్-హాప్ నృత్య బృందం మరియు ఐసీసీ పురుషుల టీ20 వరల్డ్ కప్ ఉత్కంఠను కలిపిన ఈ అద్భుత సాంస్కృతిక సమన్వయం, ప్రేక్షకుల ఉత్సాహంతో నిండిన తూఫానీ క్లైమాక్స్కు తెరదించింది.
హనుమాన్కైండ్ ఇలా అన్నారు, ఇలాంటి మ్యాచ్లో ప్రదర్శన ఇవ్వడం నిజంగా అద్భుతంగా అనిపించింది. గాలిలోనే ఉత్సాహాన్ని అనుభవించవచ్చు. థమ్స్ అప్తో కలిసి ఈ క్షణాన్ని సృష్టించడం ఎంతో ప్రత్యేకం. క్రీడాభిమానిగా ఉండటానికి ఇది నిజంగా గొప్ప సమయం, అని హనుమాన్కైండ్ తెలిపారు.
టేస్ట్ ది థండర్లో హనుమాన్కైండ్ యొక్క స్ట్రీట్ స్టైల్ వర్సెస్ మరియు విశాల్ దాద్లానీ యొక్క శక్తివంతమైన హుక్స్ సమన్వయమయ్యాయి. ఇటీవల ముంబైలో జరిగిన పత్రికా ప్రదర్శనలో విడుదలైన ఈ యాంథమ్, తన రా సౌండ్ మరియు ధైర్యవంతమైన వైఖరితో ఇప్పటికే శ్రోతలను ఆకట్టుకుంటోంది.
మిస్టర్ సుమేలి ఛటర్జీ, కేటగిరీ హెడ్, స్పార్క్లింగ్ ఫ్లేవర్స్, కోకాకోలా ఇండియా మరియు నైరుతి ఆసియా ఇలా అన్నారు, ఇలాంటి మ్యాచ్ రెండు జట్ల అభిమానులకు మాత్రమే కాదు, మొత్తం క్రీడకు క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. స్టేడియంలోని వాతావరణం పూర్తిగా విద్యుత్లా ఉత్సాహంతో నిండిపోయింది. క్రికెట్ పట్ల అత్యధిక తీవ్రత, జోష్ను రగిలించే ఇలాంటి క్షణాల్లో థమ్స్ అప్ ఎప్పుడూ ఒక భాగస్వామిగా ఉంటుంది. తన ముడి, ఫిల్టర్ చేయని శక్తితో హనుమాన్కైండ్ ‘ఆజ్ కుచ్ తూఫానీ కర్తే హై’ను ఆ క్షణానికి, ఆ మ్యాచ్కు సరైన పిలుపుగా మార్చాడు.
మైదానంలో క్రికెట్ ఆధిపత్యం, స్టాండ్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపిన సంగీతంతో, హనుమాన్కైండ్ ప్రదర్శన మ్యాచ్-డే వినోదానికి శక్తివంతమైన కొత్త పరిమాణాన్ని జోడించింది. టేస్ట్ ది థండర్ స్టూడియో నుంచి స్టేడియం వరకు తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుండగా, థమ్స్ అప్ భారతదేశంలోని అతిపెద్ద క్షణాల్లో నిరంతరం తన ఉనికిని చాటుకుంటూ, యువత సంస్కృతి మరియు ప్రత్యక్ష అనుభవాల్లో తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తోంది, ఇక్కడ ఒకే ఒక విషయం సరిపోతుంది: తూఫాన్.