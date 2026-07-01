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పారిశ్రామిక ఏఐ వేగవంతం: 37 దేశాల నుండి 1,000 మందికి పైగా ఆవిష్కర్తలను ఒకచోట చేర్చిన ఏబీబీ, ఏఐసి
బెంగళూరులోని ఏబీబీ ఏఐసిలో ఐదు రోజుల పాటు జరిగిన ఏబీబీ యాక్సిలరేటర్ ఆరవ ఎడిషన్, పారిశ్రామిక పరివర్తనకు అవసరమైన, భవిష్యత్-సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభను బలోపేతం చేస్తూ, అత్యుత్తమ మేధావుల మధ్య సహకారం ఉత్పత్తులు మరియు పరిష్కారాల అభివృద్ధిని ఎలా వేగవంతం చేయగలదో ప్రదర్శించింది. ప్రపంచాన్ని మరింత సురక్షితంగా, మరింత ఉత్పాదకంగా , మరింత స్థిరంగా మార్చడంపై తమ దృష్టిని కేంద్రీకరించడానికి వ్యాపార సంస్థలు సాంకేతికతలపై ఆధారపడుతున్న తరుణంలో ఇది జరిగింది.
ఏబీబీ యాక్సిలరేటర్ అనేది ఒక ప్రపంచవ్యాప్త ఆవిష్కరణల కార్యక్రమం. ఇక్కడ ఆలోచనలు మా వినియోగదారుల కోసం ప్రభావవంతమైన పరిష్కారాలుగా రూపాంతరం చెందుతాయి. ఇక్కడ అభివృద్ధి చేయబడిన ఆవిష్కరణలు ప్రయోగాత్మక దశను దాటి, పరిశ్రమలు మరింత మెరుగ్గా పనిచేయడానికి సహాయపడే, విస్తరించదగిన ఉత్పత్తులు , పరిష్కారాలుగా రూపుదిద్దుకుంటాయి. అత్యాధునిక ఆర్&డి, డొమైన్ మరియు అప్లికేషన్ ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యం, డిజిటల్ మరియు ఏఐ సామర్థ్యాలను మిళితం చేయటం ద్వారా భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే సామర్థ్యాలను నిర్మిస్తూనే, వినియోగదారులు అధిక విలువను పొందేందుకు మేము సహాయం చేస్తున్నాము అని ఏబీబీ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ (ఏఐసి) హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ జి.ఎన్.వి. సుబ్బారావు అన్నారు.
ఏబీబీ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ (ఏఐసి) అనేది ఏబీబీ యొక్క అతిపెద్ద ప్రపంచ సాంకేతిక , ఇంజనీరింగ్ కేంద్రాలలో ఒకటి. ఇది ఆర్-డి, ఇంజనీరింగ్, డిజిటల్ టెక్నాలజీలు , ప్రపంచవ్యాప్త కార్యకలాపాలలో దాదాపు 4,000 మంది సాంకేతిక నిపుణులకు నిలయంగా ఉంది. విస్తృత స్థాయి డొమైన్ నైపుణ్యాన్ని ఏఐ, క్లౌడ్ మరియు డిజిటల్ సామర్థ్యాలతో మిళితం చేయటం ద్వారా ఏఐసి తదుపరి తరం పారిశ్రామిక సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేస్తుంది, ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణలను వేగవంతం చేస్తుంది మరియు మరింత స్వయంప్రతిపత్తి గల కార్యకలాపాల వైపు వినియోగదారుల ప్రయాణంలో వారికి మద్దతు ఇస్తుంది.
ఏబీబీ వద్ద మేము యాక్సిలరేటర్ను ఒక శక్తివంతమైన వేదికగా చూస్తాము, ఇక్కడ ఆవిష్కరణ పారిశ్రామిక ప్రభావాన్ని కలుస్తుంది అని ఏబీబీ గ్లోబల్ చీఫ్ డిజిటల్ ఆఫీసర్, ఆటోమేషన్ రాజేష్ రామచంద్రన్ అన్నారు. ఏబీబీ నిపుణులు, భాగస్వాములు, స్టార్టప్లు, విద్యావేత్తలు మరియు మేధావులను ఒకచోట చేర్చడం ద్వారా మరింత స్వయంప్రతిపత్తిగల, సమర్థవంతమైన మరియు సుస్థిరమైన కార్యకలాపాల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దేందుకు, పారిశ్రామిక ఏఐ ని ఉపయోగించుకునే విస్తరించదగిన పరిష్కారాల రూపకల్పన, అభివృద్ధిని మేము వేగవంతం చేస్తున్నాము అని జోడించారు.
గత ఎడిషన్ల విజయం ఆధారంగా తీర్చిదిద్దబడిన ఏబీబీ యాక్సిలరేటర్ కంపెనీ యొక్క ప్రధాన ఆవిష్కరణ వేదికలలో ఒకటిగా పరిణామం చెందింది. గత రెండు సంవత్సరాలుగా, ఇది 2,000 కంటే ఎక్కువ మంది పార్టిసిపెంట్స్ ను భాగస్వాములుగా చేసింది. ఏఐ, ఆటోమేషన్, క్లౌడ్ మరియు డిజిటల్ టెక్నాలజీలలో దాదాపు 700 ఆమోదించబడిన వినియోగ సందర్భాలను రూపొందించింది.
ఏబీబీ యాక్సిలరేటర్ యొక్క ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపును కూడా సంపాదించింది. 2025లో, ఈ కార్యక్రమం మూడు ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ అవార్డులను అందుకుంది. వాటిలో ఈవెంట్ అవార్డ్- హ్యాకథాన్ విభాగంలో గోల్డ్ స్టీవీ అవార్డు, గ్లోబల్ కొలాబరేషన్లో సాధించిన విజయానికి బ్రాంజ్ స్టీవీ అవార్డు, మరియు సర్వీస్ & సొల్యూషన్ విభాగంలో అంతర్జాతీయ ఇన్నోవేషన్ అవార్డు ఉన్నాయి. భాగస్వామ్యాలు ద్వారా సంక్లిష్టమైన వ్యాపార సవాళ్లను పరిష్కరించేందుకు వివిధ ప్రాంతాలలోని ప్రతిభ, సాంకేతికత మరియు ఆవిష్కరణలను ఏకం చేయడంలో ఈ కార్యక్రమం సాధించిన విజయాన్ని ఈ ప్రశంసలు గుర్తిస్తాయి.
వానలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా వణికిపోతుంటే 11 లక్షల మంది చూసారు, వీడియో
మిల్కీ బ్యూటీ అనగానే చటుక్కున గుర్తుకు వచ్చేది తమన్నా భాటియా. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీని ఒక ఊపు ఊపిన ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ వరుస చిత్రాలతో బిజీగా వుంది. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే.. ఈమె తన ఇంటి బాల్కనీలో వర్షంలో తడుస్తూ కాసేపు ఎంజాయ్ చేసింది. వానలో ముద్దగా తడిసిపోయి గజగజ వణుకుతూ ముంబైలో కురుస్తున్న వర్షం, తను వర్షంలో తడిసిన అనుభూతిని పంచుకున్నది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇప్పటివరకూ ఈ వీడియోను 11 లక్షల మంది వీక్షించారు. ఇంకా వీక్షిస్తూనే వున్నారు.
హూర్తో కశ్మీర్ సంగీత వారసత్వాన్ని మనముందుకు తీసుకువస్తున్న కోక్ స్టూడియో భారత్ సీజన్ 4
భారతదేశంలోని గొప్ప జానపద, ప్రాంతీయ సంగీత సంప్రదాయాలను సమకాలీన సహకారాల ద్వారా ఆవిష్కరిస్తూ వస్తున్న కోక్ స్టూడియో భారత్, తన సీజన్ 4 విడుదలతో మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈసారి ‘హూర్’ ద్వారా కశ్మీర్ లోయలకు సంగీత ప్రయాణం చేస్తోంది. ఈ గీతం, రాజులు, ప్రేమికులు, సంచారులు, ఆధ్యాత్మిక కథలను సంగీతకారులు సన్నిహిత మెహ్ఫిల్లలో ఆలపించే కశ్మీర్ ప్రాంతంలోని శతాబ్దాల నాటి మౌఖిక కథా సంప్రదాయం నుంచి ప్రేరణ పొందిన జానపద కథ ఆధారంగా రూపొందింది.
Suman: మూఢనమ్మకాలను ఎండగట్టే కథతో నిమ్మకాయ.. నీకెందుకు భయం చిత్రం
సుమన్, ఆమని ప్రధాన పాత్రల్లో నిమ్మకాయ.. నీకెందుకు భయం చిత్రం బుధవారంనాడు హైదరాబాద్ సారథి స్టూడియోస్లో శాస్త్రోక్తంగా పూజా కార్యక్రమాలతో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ఆధునిక కాలంలోనూ మూఢనమ్మకాలను ఎండగట్టే ఉత్కంఠ రేపుతూ ఆసక్తికరంగా సాగే కథనంతో తెలుగు తెరపైకి ఓ సినిమా రాబోతుంది. రాజేష్ భూపతి, స్వప్నరాజ్, అబిత హీరో హీరోయిన్లు. రోశిరెడ్డి పందిళ్లపల్లి దర్శకుడు. బి.వి.సి ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తోంది.
Mupapa: ఆయుష్మాన్ ఖురానా చిత్రం ముపాపా రిలీజ్ డేట్ ఖరారు
బాలీవుడ్ వెర్సటైల్ స్టార్ ఆయుష్మాన్ ఖురానా హీరోగా యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్, పోషమ్ పా పిక్చర్స్ బ్యానర్స్పై రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘ముపాపా’. యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ సిఇఒ అక్షయ్ విదాని ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఇండియన్ మూవీస్లో ప్రముఖ షో రన్నర్, డైరెక్టర్ సమీర్ సక్సేనా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈయన నిర్మించిన గత చిత్రం సయారా హయ్యస్ట్ గ్రాసర్ సాధించిన రొమాంటిక్ మూవీగా ఇండియన్ సినిమాలో రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ముపాపా చిత్రం వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 19న రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ తెలియజేశారు.