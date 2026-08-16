గుడివాడలో ఆదిత్య బిర్లా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కొత్త బ్రాంచ్: రూ.50 లక్షల వరకు తక్షణ లోన్
గుడివాడ: ప్రముఖ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ, ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ అనుబంధ సంస్థ అయిన ఆదిత్య బిర్లా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (ABHFL), దేశవ్యాప్తంగా తమ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ను విస్తరించే ప్రణాళికలో భాగంగా గుడివాడలో కొత్త బ్రాంచ్ను ప్రారంభించింది. తద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమ కార్యకలాపాలను మరిన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించింది. ఈ కొత్త శాఖతో ఏపీలో ఎబీహెచ్ఎఫ్ఎల్ మొత్తం నెట్వర్క్ 15 బ్రాంచులకు చేరింది. తద్వారా వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడంతో పాటు కస్టమర్లకు సేవలను మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
వ్యవసాయం, ఆక్వాకల్చర్, రైస్ మిల్లులు, వ్యాపార లావాదేవీలు మరియు చిన్న తరహా పరిశ్రమలతో ఆర్థికంగా ఎంతో బలంగా ఉన్న గుడివాడ.. ఏపీలోని కీలక వాణిజ్య, వ్యవసాయ కేంద్రాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. విజయవాడ, మచిలీపట్నం వంటి పొరుగు నగరాలతో మెరుగైన రవాణా అనుసంధానం ఉండటం, మౌలిక వసతులు వేగంగా విస్తరించడం మరియు నివాస గృహాల నిర్మాణం క్రమంగా పెరుగుతుండటంతో ఇక్కడ నాణ్యమైన గృహాలకు, హోం లోన్లకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా వేతన జీవులు, వ్యాపారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు మరియు స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న వారిలో సొంతింటి కల నెరవేర్చుకోవాలనే కాంక్ష స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త బ్రాంచ్ ఏర్పాటు ద్వారా ఎబీహెచ్ఎఫ్ఎల్ వినియోగదారుల అవసరాలకు తగిన హోం లోన్ పరిష్కారాలను మరింత సులభంగా, వేగంగా అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.
ఎబీహెచ్ఎఫ్ఎల్ వేతన జీవులు, స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న నిపుణులు, స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న వ్యాపారులు (నాన్-ప్రొఫెషనల్స్) మరియు అప్పుడప్పుడే ఎదుగుతున్న ఆదాయ వర్గాల వంటి విభిన్న కస్టమర్ విభాగాల అవసరాలకు తగినట్లుగా అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్, ప్రైమ్ హౌసింగ్, కన్స్ట్రక్షన్ ఫైనాన్స్ (గృహ నిర్మాణ రుణాలు) మరియు ప్రాపర్టీ ఆధారిత రుణాలు (లోన్ అగైనెస్ట్ ప్రాపర్టీ) వంటి సమగ్ర గృహ రుణ పరిష్కారాలను అందిస్తోంది. బలమైన డిజిటల్ వ్యవస్థ మద్దతుతో, ఎబీహెచ్ఎఫ్ఎల్ సులువైన ఆన్బోర్డింగ్, వేగవంతమైన ఆమోదాలు (ఫాస్టర్ అప్రూవల్స్) మరియు మెరుగైన పారదర్శకతను, కస్టమర్లకు అత్యుత్తమ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ కొత్త బ్రాంచ్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఎబీహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఉచిత లాగిన్ ఫీజుతో పాటు రూ. 50 లక్షల వరకు తక్షణ లోన్ ఆమోదాన్ని(స్పాట్ సాంక్షన్) ఆఫర్గా అందిస్తోంది. ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్ ఆగస్టు 5 నుండి ఆగస్టు 31, 2026 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనివల్ల ఈ కొత్త శాఖల్లో కస్టమర్లకు మరింత తక్కువ ఖర్చుతో, వేగంగా రుణాలు పొందే అవకాశం లభిస్తుంది.
ఈ విస్తరణపై ఆదిత్య బిర్లా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, ఎండీ & సీఈఓ పంకజ్ గాడ్గిల్(Pankaj Gadgil) మాట్లాడుతూ, ఏపీ మాకు ఎంతో కీలకమైన వృద్ధి మార్కెట్. ఇక్కడ ఉన్న బలమైన డిమాండ్, పెరుగుతున్న ఆకాంక్షలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, కస్టమర్లతో అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి ప్రాంతీయంగా మా ఉనికిని విస్తరిస్తున్నాం. మా నెట్వర్క్తో పాటు బలమైన డిజిటల్ విధానాలను జోడించడం ద్వారా కస్టమర్ల సొంతింటి కలను మరింత సులభంగా, వేగంగా మరియు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నెరవేర్చడమే మా లక్ష్యం అని తెలిపారు.
‘హ్యాపీ హోమ్ లోన్ జర్నీ’ అనే తమ నినాదానికి అనుగుణంగా ఎబీహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఈ విస్తరణ చేపట్టింది. కస్టమర్ల అవసరాలకు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, బాధ్యతాయుతంగా రుణాలు అందించడం మరియు వైవిధ్యమైన చిన్న రుణాల (రిటైల్ పోర్ట్ఫోలియో) ద్వారా ప్రతీ ఒక్కరికీ బ్యాంకింగ్ సేవలు అందేలా చూడడమే లక్ష్యంగా కంపెనీ ముందుకు సాగుతోందని ఈ నిర్ణయం స్పష్టం చేస్తోంది.