  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. Aditya Birla Housing Finance Expands Presence in Telengana with New Branch in Shamshabad
Last Modified: Monday, 26 October 2026 (23:08 IST)

శంషాబాద్‌లో ఆదిత్య బిర్లా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ నూతన శాఖ ప్రారంభం

Cash
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (23:10 IST)
google-news
శంషాబాద్: ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ, ప్రముఖ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ, ఆదిత్య బిర్లా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (ఏబిహెచ్ఎఫ్ఎల్), శంషాబాద్‌లో ఒక కొత్త శాఖను ప్రారంభించడం ద్వారా తెలంగాణలో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించింది. ఈ శాఖ ప్రారంభంతో తెలంగాణలో ఏబిహెచ్ఎఫ్ఎల్ యొక్క మొత్తం నెట్‌వర్క్ 13 శాఖలకు పెరిగింది. 
 
రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, స్థానిక వాణిజ్యం, రవాణా, లాజిస్టిక్స్, ఆతిథ్య రంగాల ద్వారా హైదరాబాద్ దక్షిణ శివార్లలో ఒక ముఖ్యమైన వాణిజ్య, నివాస కేంద్రంగా శంషాబాద్ అభివృద్ధి చెందుతోంది. తమ కొత్త శాఖ ద్వారా, ఏబిహెచ్ఎఫ్ఎల్ సౌకర్యవంతమైన గృహ రుణాలను వినియోగదారులకు మరింత చేరువ చేసి, సొంత ఇల్లు అనే వారి ఆకాంక్షలకు మద్దతు ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 
 
వేతన జీవులు, స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న నిపుణులు సహా వివిధ రకాల వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన సమగ్ర గృహ రుణ పరిష్కారాలను ఏబిహెచ్ఎఫ్ఎల్ అందిస్తుంది; వీటిలో అందుబాటు ధరల గృహ రుణాలు, ప్రీమియం గృహ రుణాలు, నిర్మాణ రుణాలు, ఆస్తిపై రుణాలు వంటి సేవలు ఉన్నాయి. 
 
ఈ ప్రారంభోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, ఏబిహెచ్ఎఫ్ఎల్ అక్టోబరు 26 నుండి నవంబరు 30, 2026 వరకు వర్తించేలా, ఎటువంటి లాగిన్ ఫీజులు లేకుండా రూ. 50 లక్షల వరకు తక్షణ రుణ మంజూరు సౌకర్యంతో కూడిన ప్రత్యేక ఆఫర్‌ను అందిస్తోంది. దీని ద్వారా ఈ కొత్త శాఖలలోని వినియోగదారులు మరింత వేగంగా, అందుబాటు ధరలో రుణ సదుపాయాన్ని పొందగలుగుతారు.
 
ఈ విస్తరణపై ఆదిత్య బిర్లా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఎండీ & సీఈఓ శ్రీ పంకజ్ గాడ్గిల్ మాట్లాడుతూ, “తెలంగాణా మాకు ఒక కీలకమైన వృద్ధి మార్కెట్. మెరుగైన డిమాండ్ , పెరుగుతున్న ఆకాంక్షల దృష్ట్యా, వినియోగదారులతో మా అనుబంధాలను మరింతగా పెంపొందించుకోవడానికి మేము మా ప్రాంతీయ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నాము. మా విస్తరిస్తోన్న పంపిణీ వ్యవస్థను పటిష్టమైన డిజిటల్ సామర్థ్యాలతో మేళవించడం ద్వారా వినియోగదారులకు గృహ యాజమాన్య ప్రయాణాన్ని సరళంగా, వేగంగా , అవాంతరాలు లేకుండా చేయాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము” అని అన్నారు.
తర్వాతి కథనం
Cyclone Arnab: బంగాళాఖాతంలో అర్నాబ్ తుఫాన్, ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ ముప్పు

విడుదలకు ముందే 'రామాయణం' బాక్సాఫీస్ రికార్డులు

విడుదలకు ముందే 'రామాయణం' బాక్సాఫీస్ రికార్డులుబాలీవుడ్ నటుడు రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి జంటగా నటించిన రామాయణం తొలిభాగం విడుదలకు ముందే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు నెలకొల్పుతోంది. ఈ చిత్రం వచ్చే ఐదో తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పాన్ ఇండియా మూవీగా విడుదలకానుంది. దీంతో ఈ చిత్రం అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటివరకు రూ.20 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. ట్రేడ్ ట్రాకర్ సాకనిల్క్ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. ఈ మొత్తం సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

ఉగాండా డ్యాన్స్ గ్రూపుతో నల్లంచు తెల్లచీర పాటకు స్టెప్పులేసిన భాగ్య శ్రీ బోర్సే (video)

ఉగాండా డ్యాన్స్ గ్రూపుతో నల్లంచు తెల్లచీర పాటకు స్టెప్పులేసిన భాగ్య శ్రీ బోర్సే (video)విష్ణు మోహన్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఆపరేషన్ గంగ చిత్రంలో, మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్‌లాల్ సరసన నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా కనిపించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఒక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అందులో ఆమె ఉగాండాకు చెందిన ప్రసిద్ధ డ్యాన్స్ గ్రూప్ ఘెట్టో కిడ్స్‌తో కలిసి నృత్యం చేస్తూ కనిపించారు. మిస్టర్ బచ్చన్ చిత్రంలోని నల్లంచు తెల్లచీర అనే పాటకు వారు కలిసి స్టెప్పులేశారు.

మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తిదూరాడు.. నా భార్యను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు.. : గోవిందా

మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తిదూరాడు.. నా భార్యను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు.. : గోవిందాతనపై భార్య సునీత అహుజా చేసిన ఆరోపణలపై బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందా స్పందించారు. మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తి దూరాడని, అందుకే తన భార్యను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. గోవిందా - సునీత దంపతుల మధ్య గత కొంతకాలంగా విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అదేసమయంలో గోవిందా తన సహనటి కోమల్ రాణి స్వర్ణకర్‌తో సన్నిహితంగా ఉండటంపై భార్య సునీత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కావ్య మారన్‌కు బిర్యానీ.. అనిరుధ్‌కు ఆంధ్రా మీల్స్ అంటే ఇష్టం.. ఎలా సెటవుతుందో?

కావ్య మారన్‌కు బిర్యానీ.. అనిరుధ్‌కు ఆంధ్రా మీల్స్ అంటే ఇష్టం.. ఎలా సెటవుతుందో?పారిశ్రామికవేత్త కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్య మారన్‌కు, సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్‌కు వివాహం జరగడం ఖరారైనప్పటి నుంచి వారి గురించిన అన్ని విషయాలను తెలుసుకోవడానికి అభిమానులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అనిరుధ్, కావ్య మారన్‌లకు ఇష్టమైన ఆహారం గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చే జరుగుతోంది. బ్రాహ్మణుడైన అనిరుధ్ మాంసాహారం తినే కావ్య మారన్‌ను వివాహం చేసుకోవడం రెండు కుటుంబాలకు పెద్ద విషయంగా అనిపించలేదు. కానీ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులే దానిని పెద్ద విషయంగా మాట్లాడుతున్నారు

ఫిల్మ్ సెట్లలో మహిళల మధ్య గొడవలు జరుగుతాయా? రాధికా ఆప్టే ఏమన్నారంటే?

ఫిల్మ్ సెట్లలో మహిళల మధ్య గొడవలు జరుగుతాయా? రాధికా ఆప్టే ఏమన్నారంటే?ఫిల్మ్ సెట్లలో మహిళల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతుంటాయనే అభిప్రాయాన్ని నటి రాధికా ఆప్టే కొట్టిపారేశారు. ఇది చాలా పాతకాలపు, కాలం చెల్లిన ఆలోచన అని ఆమె పేర్కొన్నారు. పని ప్రదేశంలో వ్యక్తుల మధ్య ఉండే సంబంధాలు లింగంపై కాకుండా, వారి మధ్య ఉండే వ్యక్తిగత సాన్నిహిత్యంపై ఆధారపడి ఉంటాయని ఆమె చెప్పారు. అంతేకాకుండా, మహిళలతో పోలిస్తే పురుషులే ఎక్కువ అభద్రతాభావంతో ఉంటారని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.