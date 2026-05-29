ఆకాశ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ భారత సైన్యం, పారామిలిటరీ దళాలతో అవగాహన ఒప్పందం
హైదరాబాద్: భారతదేశపు ప్రముఖ పరీక్షల సన్నాహక సేవల ప్రదాత అయిన ఆకాశ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్, దేశవ్యాప్తంగా సైనిక సిబ్బంది వారి కుటుంబాలకు విద్యావకాశాలను, సంక్షేమ మద్దతును మెరుగుపరచడానికి బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (BSF), సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (CRPF), ఇండో-టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ (ITBP) వంటి కీలకమైన భారత సైన్యం, పారామిలిటరీ దళాలతో పలు అవగాహన ఒప్పందాలను (MoUలు) కుదుర్చుకుంది.
ఈ సహకారాలు, ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న సైనిక సిబ్బంది, మాజీ సైనికులు, శౌర్య పురస్కార గ్రహీతలు, దళాలలోని దివ్యాంగులు, అమరవీరుల కుటుంబాలకు క్రమబద్ధమైన స్కాలర్షిప్లు, అకడమిక్ మెంటరింగ్, కెరీర్ గైడెన్స్, దేశవ్యాప్త కోచింగ్ సదుపాయాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడ్డాయి.
ఈ అవగాహన ఒప్పందాల ముఖ్య ఉద్దేశ్యం, ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ ప్రవేశ పరీక్షల వంటి పోటీతత్వ వృత్తి మార్గాలను అనుసరించాలనుకునే విద్యార్థులకు ఆర్థిక అడ్డంకులను తొలగించి, వారి విద్యా సన్నద్ధతను మెరుగుపరచడం. ఇందుకోసం, అటువంటి వృత్తులను పోటీ స్థాయిలో అభ్యసించే వారికి విద్యా వనరులను ఉచితంగా అందించడం ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది.
ఆకాష్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్- సీఈఓ అయిన శ్రీ చంద్ర శేఖర్ గరిస రెడ్డి గారి ప్రకారం, తమ దేశానికి సేవ చేయడానికి తమను తాము అంకితం చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ, వారు విజయం సాధించే విధంగా వారి కుటుంబం ఎదగడానికి, అభివృద్ధి చెందడానికి అందుబాటులో ఉన్న ప్రతి అవకాశం ఉండాలి. ఈ భాగస్వామ్యాల ద్వారా, మేము నాణ్యమైన విద్యా వనరులకు ప్రాప్యతను విస్తరించాలని, విద్యా విజయాన్ని సాధించడంలో మా రక్షణ కుటుంబాలకు మద్దతు ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాము. మా సైనిక సమాజానికి తిరిగి సేవ చేసే అవకాశాన్ని సృష్టించడంలో ఇది మరో ముందడుగు.
వివిధ దళాలకు స్కాలర్షిప్ మద్దతు
భారత సైనిక సిబ్బంది మరియు కుటుంబాలు
విధి నిర్వహణలో మరణించిన సైనికాధికారుల పిల్లలకు కేవలం రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు మాత్రమే చెల్లించాలి, మిగిలిన అన్ని ఫీజుల నుండి 100% మినహాయింపు ఉంటుంది.
20% కంటే ఎక్కువ వైకల్యం ఉన్న సైనికాధికారుల పిల్లలకు మరియు శౌర్య పురస్కార గ్రహీతలకు ట్యూషన్ ఫీజులో 100% మినహాయింపు ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న మరియు పదవీ విరమణ చేసిన సైనికాధికారుల పిల్లలకు, ఇతర స్కాలర్షిప్లను మినహాయించిన తర్వాత, ట్యూషన్ ఫీజులో 20% మినహాయింపు వర్తిస్తుంది.
బి ఎస్ ఎఫ్ సిబ్బంది మరియు కుటుంబాలు
విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన సైనికుల పిల్లలకు కేవలం రిజిస్ట్రేషన్/అడ్మిషన్ ఫీజులు మాత్రమే చెల్లించాలి (ట్యూషన్ మరియు ఇతర విద్యా సంబంధిత ఛార్జీలపై 100% మినహాయింపు)
శౌర్య పురస్కార గ్రహీతల లేదా 20% కంటే ఎక్కువ వైకల్యం ఉన్న సైనికుల పిల్లలకు, అవసరమైన ధృవీకరణకు లోబడి, ట్యూషన్ ఫీజులో 90% మినహాయింపు
20% కంటే తక్కువ వైకల్యం ఉన్న సైనికులకు ట్యూషన్ ఫీజులో 50% మినహాయింపు
విధి నిర్వహణలో ఉన్న మరియు పదవీ విరమణ చేసిన సైనికుల పిల్లలకు, ఇతర అర్హత గల స్కాలర్షిప్ల తర్వాత ట్యూషన్ ఫీజుపై 20% ట్యూషన్ ఫీజు మినహాయింపు వర్తిస్తుంది
సిఆర్పిఎఫ్ సిబ్బంది, కుటుంబాలు
విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన సిబ్బంది పిల్లలకు కేవలం రిజిస్ట్రేషన్/అడ్మిషన్ ఫీజులు మాత్రమే చెల్లించాలి (ట్యూషన్ మరియు అన్ని ఇతర విద్యా సంబంధిత ఛార్జీలపై 100% మినహాయింపు)
చెల్లుబాటు అయ్యే సర్వీస్/వైకల్య ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించినట్లయితే, తీవ్ర వైకల్యం ఉన్న సిబ్బందికి ట్యూషన్ ఫీజులో 100% మినహాయింపు
ప్రస్తుతం విధుల్లో ఉన్న సిబ్బంది, శౌర్య పురస్కార గ్రహీతలు, పదవీ విరమణ చేసిన సిబ్బందికి ట్యూషన్ ఫీజులో 22% మినహాయింపు
ఆకాష్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ అందించే ఇతర అర్హత గల స్కాలర్షిప్లను సర్దుబాటు చేసిన తర్వాత ఈ 22% ట్యూషన్ ఫీజు మినహాయింపు వర్తిస్తుంది మరియు ఇది ఇప్పటికే ఉన్న స్కాలర్షిప్ పథకాలకు అదనం
ఐటిబిపి సిబ్బంది మరియు కుటుంబాలు
అమరవీరులు, విధి నిర్వహణలో మరణించినవారు, పదవీ విరమణ చేసినవారు, దివ్యాంగులు మరియు అనాథల పిల్లలు/కుటుంబాలకు చెల్లించవలసిన అన్ని కోర్సు ఫీజుల (రిజిస్ట్రేషన్ మరియు అడ్మిషన్ ఫీజులు)పై 100% మినహాయింపు.
శౌర్య పురస్కార గ్రహీతలు లేదా 20% కంటే ఎక్కువ వైకల్యం ఉన్న సిబ్బంది పిల్లలకు, ధృవీకరణకు లోబడి, ట్యూషన్ ఫీజులపై 90% మినహాయింపు.
ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న మరియు పదవీ విరమణ చేసిన సిబ్బంది పిల్లలకు ట్యూషన్ ఫీజులపై 20% స్కాలర్షిప్. విద్యార్థి పొందిన స్కాలర్షిప్తో పాటు, ఇతర అర్హత గల స్కాలర్షిప్ల తర్వాత ఇది వర్తిస్తుంది
ఈ స్కాలర్షిప్లు ఎ ఇ ఎస్ ఎల్ యొక్క ప్రస్తుత ప్రతిభ ఆధారిత స్కాలర్షిప్ కార్యక్రమాలతో పాటుగా పనిచేస్తాయి మరియు భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న దాని కేంద్రాల నెట్వర్క్ అంతటా వర్తిస్తాయి.
అదనపు మద్దతు కార్యక్రమాలు:
అన్ని అవగాహన ఒప్పందాలలో, ఎ ఇ ఎస్ ఎల్ ఈ క్రింది వాటిని కూడా అందిస్తుంది:
విద్యాపరమైన మార్గదర్శకత్వం మరియు వృత్తిపరమైన కౌన్సెలింగ్ (వర్చువల్ మరియు ఆఫ్లైన్ రెండింటిలోనూ)
ANTHEతో సహా జాతీయ స్థాయి స్కాలర్షిప్ మరియు ప్రతిభ గుర్తింపు పరీక్షలు
మూల్యాంకనాల కోసం ఎ ఇ ఎస్ ఎల్ కేంద్రాలు మరియు డిఫెన్స్ స్కూల్ సౌకర్యాలకు ప్రాప్యత
విద్యాపరమైన మద్దతులో నిరంతరాయతను నిర్ధారించడానికి దీర్ఘకాలిక నిమగ్నతా కార్యక్రమాలు
సుస్థిరమైన ప్రభావాన్ని నిర్ధారించడానికి ఈ కార్యక్రమాలు బహుళ-సంవత్సరాల పథకాలుగా (అవగాహన ఒప్పందాన్ని బట్టి మూడు నుండి ఐదు సంవత్సరాల వరకు) రూపొందించబడ్డాయి.
