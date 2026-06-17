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  4. Ai-CHA Strengthens India Presence with Launch of Second Store in Visakhapatnam
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 17 June 2026 (23:18 IST)

విశాఖపట్నంలో Ai-CHA రెండో స్టోర్ ప్రారంభం

Ai-CHA
BY: ఐవీఆర్
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (23:18 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (23:20 IST)
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విశాఖపట్నం: ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్న ఇండోనేషియాకు చెందిన టీ, ప్రీమియం ఐస్ క్రీమ్ బ్రాండ్ అయిన Ai-CHA, జూన్ 14న విశాఖపట్నంలోని ఎంవిపి కాలనీలో తన స్టోర్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. దీని ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆదరణ పొందిన తన ఫ్రూట్ టీలు, బోబా పానీయాలు, ప్రీమియం ఐస్ క్రీమ్‌లు, డెజర్ట్‌ల శ్రేణిని నగరానికి తీసుకువస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 40 దేశాలలో, 2,500కు పైగా స్టోర్లలో తన ఉనికిని కలిగి ఉన్న Ai-CHA, విశాఖపట్నంలోని వినియోగదారులకు తన ప్రత్యేకమైన వినూత్న రుచులు, విస్తృతమైన అనుకూలీకరణ, సరసమైన ధరల ఆనందాన్ని పరిచయం చేస్తూ తన అంతర్జాతీయ వృద్ధి ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తోంది.
 
ప్రీమియం పానీయాలు, డెజర్ట్‌‌లను ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఆలోచనతో, Ai-CHA తన వినూత్న రుచులు, విస్తృతమైన అనుకూలీకరణ, సరసమైన ధరల కలయిక ద్వారా ప్రపంచ మార్కెట్లలో విశ్వసనీయమైన అభిమానులను సంపాదించుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినియోగదారులలో ప్రాచుర్యం పొందిన వనిల్లా ఐ-స్క్రీమ్, ఐ-స్క్వాష్ లెమనేడ్, ఐ-మిల్క్ టీ బ్రౌన్ షుగర్ పెర్ల్, సుండ్-ఐ బోబా వంటి బ్రాండ్ యొక్క అభిమాన ఉత్పత్తులను వినియోగదారులు ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ సిగ్నేచర్ ఉత్పత్తులకు తోడుగా, ఫ్రూట్ టీలు, మిల్క్ టీలు, బోబా పానీయాలు, ఐస్ క్రీములు, సండేలు, కాఫీలు, వేడి పానీయాలతో కూడిన విస్తృతమైన మెనూ అందుబాటులో ఉంది. ఇది జెన్ జెడ్ వినియోగదారుల నుండి కుటుంబాలు మరియు ఉద్యోగ నిపుణుల వరకు ప్రతిఒక్కరికీ ఏదో ఒకదాన్ని అందిస్తుంది. భవిష్యత్తులో, Ai-CHA తన రాయల్టీ-రహిత ఫోఫో ఫ్రాంచైజీ నమూనా ద్వారా భారతదేశం అంతటా విస్తరించాలని యోచిస్తోంది. రాబోయే మూడేళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా 500 కంటే ఎక్కువ స్టోర్లను ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
ఈ ప్రారంభోత్సవం గురించి మాట్లాడుతూ, Ai-CHA వ్యవస్థాపకుడు లీ మాట్లాడుతూ.. భారతదేశంలో ప్రారంభించినప్పటి నుండి మాకు లభించిన స్పందన చాలా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది. నాణ్యత, అందుబాటు ధరలకు విలువనిస్తూనే, భారతీయ వినియోగదారులు కొత్త అనుభవాల కోసం ఎక్కువగా ఎదురుచూస్తున్నారనే మా నమ్మకాన్నిఇది పునరుద్ఘాటించింది. విశాఖపట్నం మాకు ఒక ఉత్తేజకరమైన తదుపరి అడుగు, ఈ నగరానికి Ai-CHAను తీసుకురావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా లక్ష్యం ఎల్లప్పుడూ చాలా సులభం. స్నేహితులతో కలుసుకునే విద్యార్థులు, కలిసి సమయం గడిపే కుటుంబాలు లేదా సేదతీర్చే విరామం కోరుకునే నిపుణులు ఇలా ఎవరైనా సరే, ప్రజలు ప్రతిరోజూ ఆనందించగల ఉత్పత్తులను సృష్టించడం. ఆ రోజువారీ క్షణాలలో భాగం కావడానికి మేము ఎదురుచూస్తున్నాము అని అన్నారు.
 
ఈ సందర్భంగా Ai-CHA ఇండియా కంట్రీ హెడ్ సార్థక్ మొహింద్రా మాట్లాడుతూ.., మొదటి నుంచీ, ఏఐ-చా మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులతో అనుసంధానం కావాలని మేము కోరుకున్నాము. దాని యువ, ఉత్సాహభరితమైన వినియోగదారుల బేస్, అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆహార, పానీయాల సంస్కృతి కారణంగా విశాఖపట్నం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. వినియోగదారుల నుండి మేము చూసిన ఉత్సాహం, ఏఐ-చా అందించే వాటికి బలమైన గిరాకీ ఉందని మాకు విశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇష్టపడే మా పానీయాలు, డెజర్ట్‌లను ఈ నగరానికి పరిచయం చేయడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. వినియోగదారులు కేవలం ఉత్పత్తుల కోసమే కాకుండా, మొత్తం అనుభవం కోసం తిరిగి వచ్చే బ్రాండ్‌ను నిర్మించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము అని అన్నారు.
 
విశాఖపట్నం అవుట్‌లెట్‌ను వినియోగదారులు పూర్తి Ai-CHA మెనూ, బ్రాండ్ అనుభవాన్ని పొందగల ఉత్సాహభరితమైన, ఆహ్వానించదగిన ప్రదేశంగా రూపొందించారు. విద్యార్థులు, యువ నిపుణుల నుండి కుటుంబాలు, టీ ప్రియుల వరకు, ప్రజలు రిఫ్రెష్ చేసే పానీయాలు, రుచికరమైన డెజర్ట్‌లతో ఒకచోట చేరే గమ్యస్థానాన్ని సృష్టించాలని ఈ స్టోర్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సందర్శకులకు Ai-CHA యొక్క ప్రియమైన చిహ్నం కాచా కూడా స్వాగతం పలుకుతుంది. ఉల్లాసభరితమైన వ్యక్తిత్వం కారణంగా ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మార్కెట్లలో వినియోగదారులకు ఇష్టమైనదిగా మరియు బ్రాండ్ గుర్తింపులో ఒక అంతర్భాగంగా నిలిచింది.
 
న్యూఢిల్లీలోని అమర్ కాలనీలో ఇటీవల Ai-CHA ప్రారంభించిన విజయ పరంపరను కొనసాగిస్తూ విశాఖపట్నంలో ఈ ప్రారంభోత్సవం జరుగుతోంది. ఇది భారతదేశంలో బలమైన ఉనికిని నెలకొల్పాలనే బ్రాండ్ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తూనే, ఐ-చా తన ప్రత్యేకమైన నాణ్యత, సరసమైన ధర మరియు వినూత్న కలయికను దేశవ్యాప్తంగా వినియోగదారులకు అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అదే సమయంలో టీ మరియు ఐస్ క్రీమ్ ప్రియులకు భారతదేశంలోని అత్యంత ఇష్టమైన గమ్యస్థానాలలో ఒకటిగా నిలవాలని భావిస్తోంది.
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