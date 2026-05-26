అమెజాన్ గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ 2026- AI-ఆధారిత షాపింగ్
అమెజాన్ వారి ప్రతిష్టాత్మకమైన షాపింగ్ ఈవెంట్లలో ఒకటైన అమెజాన్ గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ సందర్భంగా అమెజాన్ ఇండియాలో కస్టమర్ల డిమాండ్ బలంగా కనిపించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కస్టమర్లు- కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, భారీ ఉపకరణాలు, ఫ్యాషన్, సౌందర్య ఉత్పత్తులు, గృహ, వంటగది మరియు ఔట్డోర్లతో సహా కిరాణా సామాగ్రులతో సహా వివిధ విభాగాలకు చెందిన ఉత్పత్తుల కోసం షాపింగ్ చేశారు. ఫ్యాషన్, బ్యూటీతో పాటు స్మార్ట్ఫోన్లు, పెద్ద గృహోపకరణాలు, గృహ వినోద రంగాలలో ప్రీమియమైజేషన్ వేగం పుంజుకోవటంతో, ఈ ఈవెంట్ గత ఏడాదితో పోలిస్తే రెండంకెల వృద్ధిని సాధించింది. ఫ్యాషన్, కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, గృహ మరియు వంటగది విభాగాలలో బడ్జెట్కు అనుకూలమైన, అధునాతనమైన ఉత్పత్తుల విస్తృత ఎంపిక నుండి వినియోగదారులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
వీటికి తోడు, నో-కాస్ట్ EMI, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు, వేగవంతమైన, నమ్మకమైన డెలివరీ వంటి అందుబాటు ధరల సెలక్షన్లు కూడా ఉన్నాయి. చండీగఢ్, కోయంబత్తూరు, సహారన్పూర్, థానే వంటి నగరాల్లో దాదాపు 1.2 రెట్ల పెరుగుదలతో, ద్వితీయ, తృతీయ శ్రేణి నగరాలు తమ కీలక పాత్రను కొనసాగించాయి. ఈ నగరాల్లోని ప్రైమ్ సభ్యులు, అర్హత కలిగిన ఆర్డర్లపై 'అదే రోజు డెలివరీ' సేవను వినియోగించుకున్నారు. అంతేకాకుండా, దాదాపు ప్రతి మూడు ఆర్డర్లలో ఒకటి అమెజాన్ పే ద్వారా చేయబడింది; కాగా, గత ఏడాదితో పోలిస్తే ప్రయాణ బుకింగ్లు 1.4 రెట్లు పెరగడంతో, ఈ రంగం బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేసుకుంది.
సీజనల్ ఫేవరెట్లు, వేసవి కాలపు కొనుగోళ్లు వినియోగాన్ని నడిపిస్తున్నాయి
కూలింగ్ ఉపకరణాలు, హైడ్రేషన్ ఉత్పత్తులు, ఫ్యాషన్, సౌందర్య ఉత్పత్తుల రంగాలలో బలమైన ఆదరణ లభించడంతో, వేసవి కాలపు షాపింగ్ ట్రెండ్లు వినియోగదారుల డిమాండ్ను తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల నేపథ్యంలో ఎయిర్ కండిషనర్లు, ఎయిర్ కూలర్లు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, శీతల పానీయాలకు డిమాండ్ పెరగగా, యాక్సెసరీలు, ఆభరణాలు, కుర్తాలు, కాటన్ కో-ఆర్డ్స్, డ్రెస్సులు, తేలికపాటి వేసవి దుస్తులు వంటి విభాగాల నేతృత్వంలో మొత్తం ఫ్యాషన్, సౌందర్యం రంగం ఏడాదికి 1.6 రెట్ల వృద్ధిని నమోదు చేసుకుంది. షాంపూ, కండిషనర్లు, తేలికపాటి సన్స్క్రీన్లు, టింటెడ్ మాయిశ్చరైజర్లు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, SPF కలిగిన చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తుల కారణంగా, సౌందర్య, వ్యక్తిగత సంరక్షణ రంగం కూడా గత ఏడాదితో పోలిస్తే వార్షికంగా 2.5 రెట్లు వృద్ధిని సాధించింది.
భారతదేశం అంతటా అత్యుత్తమ స్థాయికి ఎదిగే ధోరణులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి
ఈ షాపింగ్ ఈవెంట్లో అన్ని కేటగిరీలలోనూ బలమైన ప్రీమియమైజేషన్ ట్రెండ్లు కనిపించాయి. వినియోగదారులు ఫ్యాషన్, బ్యూటీతో పాటు స్మార్ట్ఫోన్లు, గృహోపకరణాలలో కూడా అప్గ్రేడ్లను ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు. యాపిల్, సామ్సంగ్, వన్ప్లస్ వంటి బ్రాండ్ల నుండి AI-సామర్థ్యం గల, ఫ్లాగ్షిప్ పరికరాలకు లభించిన బలమైన డిమాండ్ కారణంగా, ₹30,000 కంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లు విలువ పరంగా 2.1 రెట్ల బలమైన వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. పెద్ద గృహోపకరణాల విషయంలో కూడా ఇదే విధమైన ధోరణి కనిపించింది. ప్రీమియం విభాగంలోని AI -సామర్థ్యం గల ఉపకరణాలు ఏడాదికి దాదాపు 1.3 రెట్లు వృద్ధి చెంది, మొత్తం ప్రీమియం డిమాండ్లో 1.8 రెట్ల వాటాను దక్కించుకున్నాయి.
ఇది AI -ఆధారిత ఫీచర్ల పట్ల వినియోగదారుల ప్రాధాన్యత పెరుగుతోందని స్పష్టం చేస్తోంది. అంతేకాకుండా, LG, సామ్సంగ్, పానసోనిక్, హాయర్ మరియు గోద్రెజ్ వంటి బ్రాండ్ల నుండి వచ్చిన ప్రీమియం రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, ఎయిర్ కండిషనర్ల విభాగాలలో కూడా AI-సామర్థ్యం గల ఉత్పత్తులు బలమైన వృద్ధిని సాధించాయి. AI-సామర్థ్యం గల ప్రీమియం ఉపకరణాలు సంవత్సరానికి 1.3 రెట్లకు పైగా వృద్ధిని నమోదు చేశాయి, ఇది స్మార్ట్ ఉపకరణాల వినియోగాన్ని మరింతగా ప్రతిబింబిస్తుంది. టైటన్ రాగా, నైకీ, PNG జ్యువెలర్స్, సామ్సొనైట్, కేరాస్టేస్ వంటి ప్రముఖ ఫ్యాషన్ మరియు జీవనశైలి బ్రాండ్లు కూడా ఈ ఈవెంట్లో అధిక ఆదరణను పొందాయి; ఇది భారతదేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ఆశయాల ఆధారంగా జరిపే వినియోగాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది. మొత్తం మీద, వినియోగదారులు ప్రీమియం గృహ నవీకరణలు మరియు ఫీచర్లు అధికంగా ఉన్న ఉపకరణాల వైపు స్పష్టంగా మొగ్గు చూపుతున్నారని, ఏటా ఉన్న పోకడలు సూచించాయి.
