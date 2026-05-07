Ai+ Smartphone ఫ్లిప్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ను మార్చివేస్తోంది: ₹30,000 కంటే తక్కువ ధరలో...
Ai+ Smartphone ఈరోజు Ai+ NovaFlip 5G ని ప్రవేశపెట్టి భారతదేశంలో ఫ్లిప్ స్మార్ట్ఫోన్ వర్గాన్ని పునర్నిర్వచించింది. ఇది దేశంలో ₹30,000 కంటే తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉండే మొదటి ఫ్లిప్ స్మార్ట్ఫోన్. అత్యధిక ధరల పరికరాలచే చాలాకాలంగా ఆధిపత్యం చేయబడిన ఈ విభాగంలో, Ai+ Smartphone పనితీరు, డిజైన్ లేదా రోజువారీ వినియోగయోగ్యతలో ఎటువంటి రాజీ లేకుండా ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఫ్లిప్ రూపకల్పనను నిజంగా అందరికీ అందుబాటులో ఉంచింది.
₹29,999 అద్భుతమైన ధరలో విడుదలవుతున్న NovaFlip 5G, ధైర్యంగా మరియు సులభంగా జేబులో పట్టే డిజైన్, శక్తివంతమైన కెమెరా వ్యవస్థ మరియు తదుపరి తరం పనితీరును ఒకేచోట అందిస్తుంది. ఇది మడత సాంకేతికతను ప్రజాస్వామ్యీకరించడంలో ఒక కీలకమైన క్షణంగా నిలుస్తుంది.
ఈ ముఖ్యమైన ప్రవేశం Nova 2 సిరీస్కు లభించిన అపారమైన స్పందనను, Nova 2, Nova 2 Ultra రెండూ వేగంగా అమ్ముడుపోవడాన్ని అనుసరించి వస్తోంది. ఇది Ai+ పర్యావరణ వ్యవస్థపై వినియోగదారుల పెరుగుతున్న విశ్వాసాన్ని ధృవీకరిస్తోంది.
ఫ్లిప్ ఫోన్లను నిజంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడం
NovaFlip 5G కేవలం ఒక ఉత్పత్తి ప్రవేశం మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక వర్గ మార్పు. ఫ్లిప్ ఫోన్లు ఎప్పుడూ ఆకాంక్షీయంగా ఉండేవి, కానీ నిజంగా అందరికీ అందుబాటులో ఉండేవి కావు. NovaFlip తో, మేము ఆ అడ్డంకిని తొలగిస్తున్నాం. భారతదేశం వేచి ఉన్న ధరలో వ్యక్తీకరణాత్మక డిజైన్ నిజమైన పనితీరును కలుసుకునే చోటు ఇదే," అని CEO, NxtQuantum Shift Technologies వ్యవస్థాపకుడు మాధవ్ శేత్ పేర్కొన్నారు.
అన్ని ధరలు మే 8 నుండి Flipkartలో మాత్రమే నిర్వహించబడే Flipkart Big Saving Days విక్రయానికి మాత్రమే వర్తిస్తాయి.