శుక్రవారం, 8 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 7 మే 2026 (22:56 IST)

Ai+ Smartphone ఫ్లిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌ను మార్చివేస్తోంది: ₹30,000 కంటే తక్కువ ధరలో...

Ai+ Smartphone ఈరోజు Ai+ NovaFlip 5G ని ప్రవేశపెట్టి భారతదేశంలో ఫ్లిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ వర్గాన్ని పునర్నిర్వచించింది. ఇది దేశంలో ₹30,000 కంటే తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉండే మొదటి ఫ్లిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్. అత్యధిక ధరల పరికరాలచే చాలాకాలంగా ఆధిపత్యం చేయబడిన ఈ విభాగంలో, Ai+ Smartphone పనితీరు, డిజైన్ లేదా రోజువారీ వినియోగయోగ్యతలో ఎటువంటి రాజీ లేకుండా ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఫ్లిప్ రూపకల్పనను నిజంగా అందరికీ అందుబాటులో ఉంచింది.
 
₹29,999 అద్భుతమైన ధరలో విడుదలవుతున్న NovaFlip 5G, ధైర్యంగా మరియు సులభంగా జేబులో పట్టే డిజైన్, శక్తివంతమైన కెమెరా వ్యవస్థ మరియు తదుపరి తరం పనితీరును ఒకేచోట అందిస్తుంది. ఇది మడత సాంకేతికతను ప్రజాస్వామ్యీకరించడంలో ఒక కీలకమైన క్షణంగా నిలుస్తుంది.
 
ఈ ముఖ్యమైన ప్రవేశం Nova 2 సిరీస్‌కు లభించిన అపారమైన స్పందనను, Nova 2, Nova 2 Ultra రెండూ వేగంగా అమ్ముడుపోవడాన్ని అనుసరించి వస్తోంది. ఇది Ai+ పర్యావరణ వ్యవస్థపై వినియోగదారుల పెరుగుతున్న విశ్వాసాన్ని ధృవీకరిస్తోంది.
 
ఫ్లిప్ ఫోన్లను నిజంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడం
NovaFlip 5G కేవలం ఒక ఉత్పత్తి ప్రవేశం మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక వర్గ మార్పు. ఫ్లిప్ ఫోన్లు ఎప్పుడూ ఆకాంక్షీయంగా ఉండేవి, కానీ నిజంగా అందరికీ అందుబాటులో ఉండేవి కావు. NovaFlip తో, మేము ఆ అడ్డంకిని తొలగిస్తున్నాం. భారతదేశం వేచి ఉన్న ధరలో వ్యక్తీకరణాత్మక డిజైన్ నిజమైన పనితీరును కలుసుకునే చోటు ఇదే," అని CEO, NxtQuantum Shift Technologies వ్యవస్థాపకుడు మాధవ్ శేత్ పేర్కొన్నారు.
 
అన్ని ధరలు మే 8 నుండి Flipkartలో మాత్రమే నిర్వహించబడే Flipkart Big Saving Days విక్రయానికి మాత్రమే వర్తిస్తాయి.

దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' దక్కించుకున్న విక్రాంత్"సంతాన ప్రాప్తిరస్తు" చిత్రంతో మంచి విజయాన్ని దక్కించుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ హీరో విక్రాంత్..ఇప్పుడు మరో ఘనతను సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రంలోని నటనకు ఆయన ప్రతిష్టాత్మక దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో 'సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ - జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' అందుకున్నారు. కెరీర్ ప్రారంభంలోని ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డ్ దక్కడంపై హీరో విక్రాంత్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవార్డ్ తనకు మరిన్ని మంచి చిత్రాలు చేయాలనే స్ఫూర్తిని కలిగించిందని విక్రాంత్ చెప్పారు

Samantha: సమంత రూత్ ప్రభు నటించిన మా ఇంటి బంగారం వాయిదానిర్మాతల తరపున విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో ఇలా పేర్కొన్నారు: "సమంత రూత్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలో 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్' నిర్మిస్తున్న 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం, గతంలో ప్రకటించిన మే 15వ తేదీ నుండి వాయిదా పడి, ఇప్పుడు జూన్ 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

Posani Krishna Murali: జర్నలిస్టులు నిజాయితీగా ఉంటే సొసైటీ బాగుపడుతుంది : పోసాని కృష్ణమురళిప్రముఖ రచయిత, నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి నిర్మిస్తూ, దర్శకత్వం వహిస్తూ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా "ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి". ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లే, మాటలు, పాటలు, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు కూడా పోసాని కృష్ణమురళి వహిస్తుండటం విశేషం. హిందోళ చక్రవర్తి, కాజల్ శర్మ, ఆయేషా ఖాన్, బీజేపీ నేత రఘునందన్ రావు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో "ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి" చిత్ర విశేషాలు తెలిపారు దర్శక నిర్మాత నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి.

Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్ ఆగస్టులో రిలీజ్దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ‘ఐ యామ్ గేమ్’ ప్రస్తుతం ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు క్రియేట్ చేస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటిగా మారింది. దక్షిణ భారతదేశంలోని 100కి పైగా లొకేషన్లలో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. ఇటీవల తన సినిమాల్లో ఎక్కువగా వింటేజ్ లుక్స్‌లో కనిపించిన దుల్కర్, ఈసారి పూర్తిగా భిన్నమైన స్టైలిష్ మాస్ యాక్షన్ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నారు. ఇది ఆయన 40వ చిత్రం కావడం విశేషం. భారీ స్థాయిలో పాన్ ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు.

వందో చిత్రాన్ని తీయాలని భావించారు : ఆర్బీ చౌదరి మృతిపై రజనీకాంత్సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ పతాకంపై నిర్మించే వందో చిత్రాన్ని తనతో తీయాలని ఆ నిర్మాణ సంస్థ అధినేత, దిగ్గజ నిర్మాత ఆర్.బి.చౌదరి భావించారని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అన్నారు. రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో ఈ నెల 5వ తేదీ మంగళవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆర్.బి.చౌదరి ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెల్సిందే. చెన్నైకు తీసుకొచ్చిన ఆయన పార్థివదేహానికి సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ గురువారం నివాళులు అర్పించారు. ఆ తర్వాత ఆయన మాట్లాడుతూ, ఆర్బీ చౌదరి ఆకస్మిక మృతి చిత్రపరిశ్రమకు తీరని లోటన్నారు. ఆయన తన 100వ సినిమాను తనతోనే తీయాలని అనుకుంటున్నట్టు చెప్పారని, అందుకు తాను అంగీకరించానని గుర్తుచేసుకుని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

