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  4. Air India Extends Cancellation of Saudi Arabia Flights till Oct 20
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 16 October 2026 (17:30 IST)

హౌతీలు గల్ఫ్ దేశంపై దాడులు... అక్టోబర్ 20 నుంచి విమానాలు రద్దు

flights
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (17:30 IST)
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హౌతీలు గల్ఫ్ దేశంపై జరిపిన దాడుల కారణంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, సౌదీ అరేబియాకు విమాన సర్వీసుల రద్దును అక్టోబర్ 20 వరకు పొడిగించినట్లు ఎయిర్ ఇండియా శుక్రవారం తెలిపింది. అంతకుముందు, ఈ విమానయాన సంస్థతో పాటు ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ కూడా సౌదీ అరేబియాకు అక్టోబర్ 17 వరకు విమాన సర్వీసులను రద్దు చేశాయి. 
 
సౌదీ అరేబియాలో నెలకొన్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా, రియాద్, దమ్మామ్, జెడ్డాలకు రాకపోకలు సాగించే అన్ని ఎయిర్ ఇండియా విమాన సర్వీసులు 20 అక్టోబర్ 2026 వరకు రద్దు చేయబడ్డాయని అని ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌లో ఒక పోస్ట్‌లో పేర్కొంది. కార్యకలాపాలను సురక్షితంగా పునఃప్రారంభించేందుకు, తాము పరిణామాలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నామని, పరిస్థితిని నిరంతరం అంచనా వేస్తున్నామని ఆ విమానయాన సంస్థ తెలిపింది. 
 
ఈ రద్దుల వల్ల ప్రభావితమైన ప్రయాణికులకు పూర్తి వాపసు (రీఫండ్) అందిస్తున్నామని అది జోడించింది. సౌదీ అరేబియాకు విమాన సర్వీసుల రద్దును అక్టోబర్ 24 వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు ఇండిగో గురువారం ప్రకటించింది. 
 
మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న భద్రతా పరిస్థితుల దృష్ట్యా, రియాద్‌కు, రియాద్ నుండి వచ్చే అన్ని విమాన సర్వీసుల నిలిపివేతను అక్టోబర్ 24 వరకు మరియు జెడ్డాకు అక్టోబర్ 21 వరకు పొడిగించినట్లు అకాసా ఎయిర్ గురువారం తెలిపింది. 
 
యెమెన్‌కు చెందిన హౌతీలు సౌదీ అరేబియాలోని పౌర మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని డ్రోన్ మరియు క్షిపణి దాడులు చేయడంతో ఇటీవలి రోజుల్లో ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. రియాద్ విమానాశ్రయం కూడా పలు దాడులకు గురైంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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