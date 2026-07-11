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అత్యుత్తమ సమయపాలన పాటించే అగ్రగామి 5 అంతర్జాతీయ ఎయిర్లైన్స్లో ఒకటిగా నిలిచిన ఎయిర్ ఇండియా
గురుగ్రామ్: ప్రపంచంలో 4వ అత్యుత్తమ సమయపాలన పాటించే ఎయిర్లైన్గా ఎయిర్ ఇండియా అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందింది. విమానయాన విశ్లేషణ సంస్థ సిరియం విడుదల చేసిన జూన్ 2026 ఆన్-టైమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఆ నెలలో ట్రాక్ చేయబడిన 15,135 విమానాలలో ఎయిర్ ఇండియా 86.85% ఖచ్చితమైన ఎరైవల్ రేట్ (సమయానికి రాక)ను నమోదు చేసింది. ఈ ఎయిర్లైన్ 86.23% ఖచ్చితమైన డిపార్చర్ రేట్ (సమయానికి బయలుదేరటం)ను నమోదు చేయటంతో పాటుగా 99.7% కంప్లీషన్ ఫ్యాక్టర్ను కూడా నమోదు చేసింది, అంటే వాస్తవంగా అన్ని షెడ్యూల్డ్ విమానాలు ప్రణాళిక ప్రకారం నడిచాయి. ఇది ఎయిర్ ఇండియా యొక్క కార్యాచరణ శ్రేష్ఠత, షెడ్యూల్ సమగ్రతపై ఎయిర్లైన్ యొక్క నిరంతర దృష్టిని నొక్కి చెబుతోంది.
ఈ ఘనత నిర్వహణపరమైన స్థిరత్వం, సమర్థవంతమైన నెట్వర్క్ ప్రణాళిక, కార్యాచరణలో నిరంతర మెరుగుదలకు ఎయిర్ ఇండియా చేస్తున్న పెట్టుబడులకు నిదర్శనంగా నిలిచింది. భారతదేశంలోని రెండు అతిపెద్ద విమానాశ్రయాలైన ఢిల్లీ, ముంబైలను కేంద్రంగా చేసుకుని పెద్ద సంఖ్యలో దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమానయాన సేవలను అందించే ఒక హబ్-అండ్-స్పోక్ నెట్వర్క్ క్యారియర్గా, ఎయిర్ ఇండియా తమ షెడ్యూల్ విశ్వసనీయతను బలోపేతం చేయడానికి, వినియోగదారులకు మరింత స్థిరమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించడానికి అనేక చర్యలను చేపట్టింది. వీటిలో బయలుదేరే సమయపాలనను మెరుగుపరచడం, విమానాల టర్నరౌండ్ ప్రక్రియలను క్రమబద్ధీకరించడం, రియల్-టైమ్ నెట్వర్క్ పర్యవేక్షణను మెరుగుపరచడం, విమానయాన సంస్థ అంతటా వేగవంతమైన కార్యాచరణ నిర్ణయాలు తీసుకునేలా చేయడం వంటివి ఉన్నాయి.
వాతావరణ పరిస్థితులు, గగనతల ఆంక్షలు, విమానాశ్రయ రద్దీ, సాంకేతిక సమస్యలు వంటి ఊహించని అంతరాయాలకు సమర్థవంతంగా స్పందించడానికి అవసరమైన కార్యాచరణ సౌలభ్యాన్ని కొనసాగించడంపై ఈ విమానయాన సంస్థ దృష్టి సారించింది.
జానకమ్మ గారి మరణవార్త నా హృదయాన్ని ఎంతో కలచివేసింది: మెగాస్టార్ చిరంజీవి
Veteran playback singer S Janaki garu passed away, దక్షిణ భారత గానకోకిల ఎస్ జానకి (S Janaki) ఇకలేరు. వయసు సంబంధ సమస్యలు కారణంగా ఆమె కన్నుమూసినట్లు ఆమె మనవరాలు సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకున్నారు. ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే తెలుగు సినీ ప్రముఖులు తమ సంతాపాలను తెలియజేసారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి పేర్కొంటూ.... నా సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో మరపురాని పాటలకు ఆమె తన అపురూపమైన గాత్రాన్ని అందించారు. మేము తెరపై పలికించిన ఎన్నో భావోద్వేగాలకు ప్రాణం పోసింది ఆమె స్వరమే.
Pawan Kalyan surgery: పవన్ కళ్యాణ్ కి మూడున్నర గంటలపాటు శస్త్ర చికిత్స
పవన్ కళ్యాణ్ కి మూడున్నర గంటలపాటు శస్త్ర చికిత్స జరిగింది. రెండు భుజాలకీ రొటేటర్ కఫ్ ఇంజ్యూరీస్... తొలుత కుడి భుజానికి శస్త్ర చికిత్స చేశారు. 2016లో తగిలిన గాయాలకు తోడు... పోరాట యాత్ర నుంచి గత ఎన్నికల ప్రచారం వరకూ పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులు చేతులుపట్టి లాగడంతో తీవ్రమైన రొటేటర్ కఫ్ ఇంజ్యూరీస్ అయ్యాయి. అని సోషల్ మీడియాలో ఆయన పోస్ట్ చేశారు.
అఖిల్ హిట్టు కొట్టాడు అని అందరూ అంటుంటే ఆనందంగా ఉంది
అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మించిన చిత్రం ‘లెనిన్’. భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయిక. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ జూలై 10న గ్రాండ్గా విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ టాక్తో సక్సెస్ ఫుల్గా దూసుకుపోతోంది. ఈ క్రమంలో శనివారం చిత్ర యూనిట్ విజయోత్సవ వేడుకను నిర్వహించింది.
Ramya Krishna : ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి లక్ష్మి ప్రణతి పాత్రలో రమ్యకృష్ణ
ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యామినీ ఈఆర్ ను హీరోయిన్ గా పరిచయం చేస్తూ టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రతన్ రిషి హీరోయిన్ సెంట్రిక్ కథతో "క్వీన్" మూవీని రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను వన్ సర్కిల్ ఫిలింస్ బ్యానర్ నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో కాళకేయ ప్రభాకర్, అజయ్ ఘోష్ విలన్స్ గా నటిస్తున్నారు. డైలాగ్ కింగ్ సాయికుమార్ హీరోయిన్ తండ్రి పాత్రను పోషిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఈ సినిమా నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్ మెంట్ చేశారు మేకర్స్.