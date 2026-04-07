ప్రయాణికులకు షాకిచ్చిన ఎయిరిండియా - సర్ చార్జీ భారీగా పెంపు
ప్రయాణికులకు ఎయిరిండియా తేరుకోలేని షాకిచ్చింది. ఇంధన సర్ చార్జీలను భారీగా పెంచేసింది. ఫలితంగా దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమాన ప్రయాణ టిక్కెట్లపై మరింత భారం పడనుంది. ఈ పెంపు అనేది దేశీయ మార్గాల్లో విమాన టికెట్లపై కనిష్ఠంగా రూ.299 నుంచి రూ.899, అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులకు 24 డాలర్ల నుంచి 280 డాలర్లకు వరకు వసూలుచేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. కొత్త ఛార్జీలు డొమెస్టిక్ ప్రయాణికులకు ఏప్రిల్ 8 నుంచి అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులకు 10 నుంచి వసూలుచేస్తామని తెలిపింది.
పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో విమాన ఇంధన (ఏటీఎఫ్) ధరను చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ నుంచి సవరించిన విషయం తెల్సిందే. అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధర బాగా పెరిగినా విమానయాన సంస్థలపై కేవలం 25 శాతం (లీటరుకు రూ.15) భారాన్ని మాత్రమే మోపుతున్నట్లు పెట్రోలియం మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. పన్నులతో కలిపి చూస్తే ఏటీఎఫ్ ధర పెంపు 8.5 శాతంగా ఉంటుందని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఏటీఎఫ్ ధరలు పెరిగిన మరుసటిరోజే ఇండిగో ఫ్యూయల్ ఛార్జీలను సవరించగా.. ఎయిరిండియా తాజాగా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎయిరిండియాతో పాటు, ఎయిరిండియా ఎక్స్ప్రెస్ విమాన ప్రయాణాల పైనా ఈ భారం పడనుంది.
కాగా, దేశీయ విమాన సర్వీసులకు ప్రయాణించే దూరాన్ని బట్టి ఫ్యూయల్ సర్ఛార్జి వర్తిస్తుంది. 0-500 కిలోమీటర్లకు రూ.299, 501-1000 కిలోమీటర్ల వరకు రూ.399, 1001-1500 కిలోమీటర్ల వరకు రూ.549, 1501-2000 కిలోమీటర్ల వరకు రూ.749, 2వేల కిలోమీటర్ల పైబడి ప్రయాణ టికెట్లపై రూ.899 చొప్పున ఫ్యూయల్ సర్ఛార్జీ వసూలు చేయనున్నారు.
అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులకు కనిష్ఠంగా 24 డాలర్లు వసూలు చేయనున్నారు. పశ్చిమాసియాకు 50 డాలర్లు, ఆగ్నేయాసియా 100, సింగపూర్ 60, ఆఫ్రికా 130, యూకేకు 205, ఉత్తర అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాలకు 280 డాలర్లు చొప్పున ఈ ఫ్యూయల్ సర్ఛార్జిని వసూలు చేయనున్నట్లు ఎయిరిండియా గ్రూప్ పేర్కొంది.