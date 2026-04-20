వినియోగదారులపై భారం మోపిన ఎయిర్టెల్
తమ కంపెనీ మొబైల్ వినియోగదారులపై ఎయిర్టెల్ మరోమారు భారం మోపింది. 84 రోజులు కాలపరిమితో కలిగిన పాపులర్ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ధరను పెంచేసింది. రూ.859 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ధరను రూ.899కి పెంచేసింది. ఈ పెంపుపై ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండానే గుట్టుచప్పుడు కాకుండా పెంచేసింది. దీంతో ఈ ప్లాన్ను రెగ్యులర్గా రీచార్జ్ చేసుకునే వినియోగదారులపై రూ.40 అదనపు భారం మోపింది. సవరించిన ప్లాన్లో ఎలాంటి అదనపు ప్రయోజనాలను కల్పించకపోవడం గమనార్హం.
84 రోజుల వ్యాలిడిటీ కలిగిన రూ.899 ప్లాన్ కింద రోజుకు 1.5 జీబీ హైస్పీడ్ డేటా, అపరిమిత కాల్స్, 100 ఎస్సెమ్మెస్లు, ఎయిర్టెల్ ఫ్రీ హలోట్యూన్ బెనిఫిట్స్ను అందిస్తోంది. అదే సమయంలో ప్రత్యర్థి కంపెనీ అయిన రిలయన్స్ జియో రూ.899కే 2జీబీ డేటా, 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ను అందిస్తోంది. దీనికితోడు 20జీబీ అదనంగా ఇస్తోంది. మరోవైపు రోజుకు 1.5 జీబీ డేటాతో 77 రోజుల వ్యాలిడిటీ కలిగిన రూ.799 ప్లాన్ను కూడా ఎయిర్టెల్ తొలగించింది. అయితే, ఇందుకుగల కారణాలను మాత్రం ఎయిర్టెల్ వెల్లడించలేదు. టెలికాం ఆపరేటర్ల వృద్ధిని సూచించే యూజర్ నుంచి వచ్చే సగటు ఆదాయం పెంచడమే లక్ష్యంగా ఈ ధరలు పెంచినట్లు తెలుస్తోంది.