వైర్లెస్ డేటా ట్రాఫిక్లో మెజార్టీ వాటా మాదే : ఆకాశ్ అంబానీ
దేశంలో మొత్తం వైర్లెస్ డేటా ట్రాఫిక్లో 60 శాతం వాటా జియోదేనని జియో ఫ్లాట్ఫామ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆకాశ్ అంబానీ వెల్లడించారు. అలాగే, 2031 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి భారతదేశంలో 1.4 ట్రిలియన్ డాలర్ల డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏర్పడుతుందని ఆశిస్తున్నట్టు ఆయన తెలిపారు. ఇందులో తాము అతిపెద్ద మార్కెట్ వాటా సాధిస్తామని ఆకాంక్షించారు. జియో ప్లాట్ఫామ్స్ మెగా ఐపీఓ వేళ ముంబైలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.
జియోకు 2026 జూన్ నెల 30 నాటికి 53.3 కోట్ల మంది కస్టమర్లు ఉన్నారని ఆకాశ్ అంబానీ తెలిపారు. ఇందులో 28.5 కోట్ల మంది 5జీ యూజర్లని పేర్కొన్నారు. చైనా వెలుపల ఈ స్థాయిలో కస్టమర్ బేస్ కలిగిన అతిపెద్ద కంపెనీ జియో అని తెలిపారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికానికి నెలవారీ సగటు డేటా వినియోగం 43.7జీబీకి చేరిందని తెలిపారు. జియోకు ప్రస్తుతం 3,60,537 టవర్లు ఉన్నాయని, 26,800 మెగాహెర్ట్జ్ స్పెక్ట్రమ్ కలిగి ఉందని చెప్పారు. 2025-26 నాటికి 2.8 కోట్ల హోమ్ బ్రాండ్ కస్టమర్లను జియో కలిగి ఉందని తెలిపారు.
2024-26 ఆర్థిక సంవత్సరాల మధ్య 17.8 శాతం వార్షిక వృద్ధి రేటు నమోదైందని, 2016లో జియో మార్కెట్లోకి ప్రవేశించిందని తెలిపారు. అప్పట్లో సగటు డౌన్లోడ్ వేగం 2.5 ఎంబీపీఎస్ మాత్రమేని చెప్పారు. ప్రస్తుతం జాతీయ సగటు 68 ఎంబీపీఎస్గా ఉందన్నారు. జియో 5జీ డౌన్లోడ్ సగటు వేగం 198.9 ఎంబీపీఎస్ అని చెప్పారు.
తక్కువ ధరకే మొబైల్డేటాను అందించడం వల్ల ఆన్లైన్ వీడియో వినియోగం పెరిగిందని, డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఇతర ఇంటర్నెట్ సర్వీసులు పుంజుకొన్నాయని ఆకాశ్ అంబానీ గుర్తుచేశారు. భారత్ను అతిపెద్ద డిజిటల్ సొసైటీగా తీర్చిదిద్దడమే జియో లక్ష్యమన్నారు.
కాగా, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు చెందిన డిజిటల్, టెలికాం విభాగం జియో ప్లాట్ఫామ్స్ లిమిటెడ్ తొలి పబ్లిక్ ఆఫర్ (ఐపీఓ) ఈ నెల 21న ప్రారంభమై 23న ముగియనుంది. ధరల శ్రేణిగా రూ.1,065-1,119ను నిర్ణయించారు. ప్రతిపాదిత ఐపీఓ ద్వారా కంపెనీ రూ.30,213 కోట్లు సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. తద్వారా దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా ఇది నిలవనుంది. ఐపీఓలో భాగంగా ఒక్కోటి రూ.10 ముఖ విలువ కలిగిన 27 కోట్ల వరకు తాజా షేర్ల షేర్లను జియో జారీ చేయనుంది.