వ్యవసాయంలో ఇనుప ఖనిజ వ్యర్థాల సుస్థిర వినియోగంపై ఆర్సెలార్, ఐసీఎఆర్, ఐఏఆర్ఐ వినూత్న పరిశోధన
న్యూఢిల్లీ: ఆర్సెలార్ మిట్టల్ నిప్పోన్ స్టీల్ ఇండియా(AM/NS ఇండియా), ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్, ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (ICAR-IARI) ఈ రోజు వ్యవసాయ అప్లికేషన్లలో ఐరన్ ఓర్ టెయిలింగ్స్ (IOTs) యొక్క సుస్థిర వినియోగంపై అధునాతన పరిశోధన చేపట్టడానికి ఒక అవగాహన ఒప్పందం(MoU)పై సంతకం చేశాయి. ఇది భారతదేశంలో సర్క్యులర్ అర్ధ వ్యవస్థ, వనరుల పరిరక్షణ దిశగా ఒక కీలకమైన ముందడుగు.
ICAR-IARIకి చెందిన ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ మరియు ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ డాక్టర్ భూపిందర్ సింగ్, అలాగే రెండు సంస్థలకు చెందిన ఇతర ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో, AM/NS ఇండియా పరిశోధన-అభివృద్ధి విభాగం అధిపతి డాక్టర్ విశ్వనాథన్ ఎన్. మరియు ICAR-IARI జాయింట్ డైరెక్టర్ (పరిశోధన) డాక్టర్ సి. విశ్వనాథన్ ఈ అవగాహన ఒప్పందం(MoU)పై ఆధికారికంగా సంతకాలు చేసి, పత్రాలను పరస్పరం మార్చుకున్నారు.
వ్యవసాయంలో ఐరన్ ఓర్ టైలింగ్స్(ఇనుప ఖనిజ వ్యర్థాలు) వినియోగంపై 2024లో AM/NS ఇండియా మరియు ICAR-IARI మధ్య ప్రారంభమైన ఆశాజనకమైన ప్రాథమిక అధ్యయనాల ఆధారంగా ఈ సహకారం కొనసాగుతోంది. ఈ వ్యర్థాలలో సిలికా, ఐరన్ ఆక్సైడ్లు, అల్యూమినా, కాల్షియం, మెగ్నీషియం వంటి సహజ ఖనిజాలతో పాటు ఇతర సూక్ష్మ మరియు ప్రయోజనకరమైన పోషకాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు; వీటిని పంటల ఉత్పత్తికి మరియు నేల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
న్యూఢిల్లీలోని ICAR-IARIలో మరియు ఛత్తీస్గఢ్లోని కిరండుల్లో ఉన్న AM/NS ఇండియా వారి బెనిఫీసియేషన్ కేంద్రం సమీపంలో నిర్వహించిన ప్రాథమిక ప్రయోగశాల, క్షేత్ర అధ్యయనాలు ఆశాజనకమైన ఫలితాలను కనబరిచాయి. వరి, గోధుమ మరియు కూరగాయలతో సహా పలు పంటలకు అవసరమైన, ప్రయోజనకరమైన ఖనిజ పోషకాల వనరులుగా ఇనుప ఖనిజ వ్యర్థాలను వినియోగించుకునేందుకు అవకాశం ఉందని ఈ పరిశోధన సూచించింది.
ప్రస్తుత MOU, పంట ప్రతిస్పందన, పోషకాల లభ్యత, మొక్కలపై ఫైటో-టాక్సిసిటీ, లీచింగ్ లక్షణాలు, మొత్తం పర్యావరణ ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడానికి, న్యూఢిల్లీలోని IARI, కిరండుల్లోని AM/NS ఇండియాలో పలు సీజన్ల పాటు నిర్వహించబడే దీర్ఘకాలిక శాస్త్రీయ అధ్యయనాలపై దృష్టి సారిస్తుంది. వ్యవసాయంలో ఇనుప ఖనిజ వ్యర్థాలను సురక్షితంగా, ప్రయోజనకరంగా వినియోగించుకోవడానికి వీలు కల్పించే, నిర్ధారించగల పటిష్టమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలను స్థాపించడమే ఈ పరిశోధన లక్ష్యం. ఇది ఈ మైనింగ్ సహోత్పత్తిని దీర్ఘకాలం నిల్వ చేయవలసిన అవసరాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఈ మార్గదర్శక పరిశోధన సహకారం, వ్యవసాయ ఉత్పాదకతకు, పర్యావరణ పరిరక్షణకు దోహదపడుతూ, గనుల రంగంలోని ఒక కీలక సహ-ఉత్పత్తికి సుస్థిరమైన పరిష్కారాన్ని కనుగొనడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మార్గదర్శక శాస్త్రీయ ప్రయోగాలు, ధృవీకరణ ద్వారా, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇనుప ఖనిజ వ్యర్థాల సురక్షితమైన మరియు ప్రయోజనకరమైన వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించే సాంకేతిక ఆవిష్కరణలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అంతేకాకుండా, సహజ వనరుల పరిరక్షణ, వ్యర్థాల తగ్గింపు మరియు పర్యావరణ సుస్థిర నిర్వహణ, వ్యర్థాలను తగ్గించడం, రసాయన ఎరువుల దిగుమతిని తగ్గించడం, వ్యవసాయంలో వన్ హెల్త్ విధానానికి మద్దతు ఇవ్వడంతో పాటు, దీర్ఘకాలిక నిల్వ అవసరమయ్యే పదార్థాల నుండి విలువ మరియు సంపద అవకాశాలను సృష్టించడం వంటి వాటికి కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది.
AM/NS ఇండియా టెక్నాలజీ డైరెక్టర్- వైస్ ప్రెసిడెంట్ హిరూ ఇషిబాషి మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నారు, AM/NS ఇండియాలో, సుస్థిరత మరియు ఆవిష్కరణలు ఒకదానికొకటి అనుసంధానమై ఉంటాయి. ICAR-IARIతో ఈ సహకారం, విజ్ఞాన ఆధారిత పరిశోధన ద్వారా ఇనుప ఖనిజ వ్యర్థాల సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయడానికి చేస్తున్న ఒక మార్గదర్శక ప్రయత్నాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది విజయవంతమైతే, ఉప-ఉత్పత్తుల నిల్వతో ముడిపడి ఉన్న పర్యావరణ ప్రభావాన్ని తగ్గించడం ద్వారా, అలాగే సుస్థిర వ్యవసాయం మరియు వనరుల పరిరక్షణకు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా ఇరుపక్షాలకూ ప్రయోజనకరమైన ఫలితాన్ని అందించగలదు. ఇది పరిశ్రమకు మరియు సమాజానికి ప్రయోజనం చేకూర్చే వలయాకార ఆర్థిక పరిష్కారాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో మా నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రధాన పరిశోధకుడైన డాక్టర్ భూపిందర్ సింగ్ ఇలా అన్నారు: పారిశ్రామిక సహ-ఉత్పత్తుల ప్రయోజనకరమైన అప్లికేషన్లను అభివృద్ధి చేయడానికి, వాటి పోషక ప్రొఫైల్ కోసం శాస్త్రీయంగా మూల్యాంకనం చేయడం ఒక ముందస్తు అవసరం. వాస్తవానికి, సుస్థిర వ్యవసాయం మరియు పర్యావరణం కోసం వ్యర్థాల విలువ పెంపు అనేది ఒక ముఖ్యమైన పరిశోధనా రంగం. వ్యవసాయ వ్యవస్థలలో ఇనుప ఖనిజ వ్యర్థాలను ఉపయోగించే అవకాశాలపై మా ప్రాథమిక అధ్యయనాలు ప్రోత్సాహకరమైన సూచనలను చూపించాయి.
AM/NS ఇండియాతో ఈ దీర్ఘకాలిక సహకార కార్యక్రమం ద్వారా, వ్యవసాయ పనితీరు, పర్యావరణ భద్రత మరియు పోషకాల గతిశీలతపై సమగ్ర శాస్త్రీయ సమాచారాన్ని సేకరించాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. ఈ సమాచారం, ముఖ్యంగా సారహీనమైన నేలల్లో ఇనుము లోపాన్ని తీర్చడానికి మరియు బయోఫోర్టిఫికేషన్ ప్రయత్నానికి మద్దతుగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులలో ఇనుము సాంద్రతను మెరుగుపరచడానికి, ఇనుప ఖనిజ వ్యర్థాలను బాధ్యతాయుతంగా వినియోగించుకోవడానికి ఆధార-ఆధారిత మార్గాలను అభివృద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
ICAR-IARIతో ఈ సహకారం, పారిశ్రామిక సహ-ఉత్పత్తులను పర్యావరణ పరిరక్షణకు మరియు సామాజిక ప్రయోజనానికి దోహదపడే విలువైన వనరులుగా మార్చేందుకు గల అవకాశాలను మరింత విస్తరిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం, వనరుల సామర్థ్యం, వ్యర్థాలకు విలువను కల్పించటం మరియు సర్క్యులర్ ఆర్థిక పద్ధతులపై దృష్టి సారించిన AM/NS ఇండియా యొక్క విస్తృత సుస్థిరతా వ్యూహానికి అనుగుణంగా ఉంది. వనరుల వినియోగాన్ని గరిష్ఠ స్థాయికి పెంచడానికి, ఈ సంస్థ అనేక కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తోంది. వాటిలో భారీ స్థాయిలో స్టీల్ స్క్రాప్ రీసైక్లింగ్, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం స్టీల్ స్లాగ్ను తమ బ్రాండెడ్ అగ్రిగేట్ ఉత్పత్తి అయిన "ఆకర్"గా మార్చడం, జీరో లిక్విడ్ డిశ్చార్జ్ వ్యవస్థల ద్వారా విస్తృతమైన నీటి రీసైక్లింగ్, మరియు తమ కార్యకలాపాలలో ఉత్పన్నమయ్యే 90% పైగా ప్రక్రియ సహ-ఉత్పత్తులను పునర్వినియోగించడం లేదా రీసైక్లింగ్ చేయడం వంటివి ఉన్నాయి.