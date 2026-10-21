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Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (20:23 IST)

అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ రీలోడెడ్- కొత్త డీల్స్, ఉత్కంఠభరితమైన ఆఫర్లు, ఇంకా మరెన్నో

Amazon Great Indian Festival 2026
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (20:25 IST)
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బెంగుళూరు: అమెజాన్ ఈరోజు అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ రీలోడెడ్ను ప్రకటించింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులకు కొత్త డీల్స్, ఆఫర్లు, ప్రైమ్ సభ్యులకు అదనపు పొదుపులు, అమెజాన్ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన పండుగ డెలివరీలు లభిస్తాయి. ఈ అర్ధరాత్రి నుండి, కొనుగోలుదారులు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, హోమ్, కిచెన్, నిత్యావసరాలు, మరిన్నింటిపై సొమ్ము ఆదా చేసుకోవచ్చు. విస్తృత శ్రేణి వస్తువులను అత్యంత వేగంగా డెలివరీ చేయటం జరుగుతుంది. బ్యాంక్ ఆఫర్లు, అమెజాన్ పే ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్‌తో అదనంగా 5% క్యాష్‌బ్యాక్, అమెజాన్ పే లేటర్‌తో 10% క్యాష్‌బ్యాక్, నో-కాస్ట్ EMI, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లతో పాటు ప్రైమ్ సభ్యులకు అదనపు పొదుపుల రూపంలో మరింత లబ్ది చేకూరుతుంది.
 
అమెజాన్ పే పండుగ షాపింగ్‌ను ప్రతి దశలోనూ మరింత లాభదాయకంగా చేస్తుంది. యాక్సిస్ బ్యాంక్, ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్‌లు, క్రెడిట్ కార్డ్ EMI లావాదేవీలపై కొనుగోలుదారులు 10% తక్షణ తగ్గింపును పొందుతారు. అంతేకాకుండా, ప్రైమ్ సభ్యులకు ఇప్పటికే లభిస్తున్న 5% క్యాష్‌బ్యాక్, నాన్-ప్రైమ్ సభ్యులకు 3% క్యాష్‌బ్యాక్ రివార్డులకు అదనంగా, అమెజాన్ పే ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ కస్టమర్‌లు తమ కొనుగోళ్లపై మరో 5% క్యాష్‌బ్యాక్‌ను పొందవచ్చు. అమెజాన్ పే లేటర్‌తో, కస్టమర్‌లు పండుగ సేల్ సమయంలో 10% క్యాష్‌బ్యాక్ సంపాదించి, తమ కొనుగోలును సులభమైన EMIలుగా మార్చుకోవచ్చు లేదా పూర్తి మొత్తాన్ని తర్వాతి నెలలో చెల్లించవచ్చు. ప్రైమ్ సభ్యులు అర్హత గల కొనుగోళ్లపై అదనంగా రూ. 250 క్యాష్‌బ్యాక్‌ను కూడా పొందవచ్చు.
 
భారతదేశవ్యాప్తంగా 120కి పైగా నగరాలకు విస్తరించిన అమెజాన్ నౌలో, కస్టమర్‌లు వేలాది ఉత్పత్తులపై డీల్స్‌ను నిమిషాల్లోనే అత్యంత వేగంగా పొందవచ్చు. అమృత్‌సర్, అబోహర్, జలంధర్, అంబాలా, మంగళూరు, మణిపాల్, వైజాగ్, కొచ్చి, చంగనస్సేరి, భువనేశ్వర్, కార్వార్ వంటి నగరాల్లోని కస్టమర్లు ఇప్పుడు అమెజాన్ నౌ ద్వారా నిమిషాల్లో డెలివరీలను పొందుతున్నారు. అమెజాన్ నౌలో కస్టమర్లు కిరాణా సామాగ్రి, నిత్యావసర వస్తువులపై 50% వరకు తగ్గింపును పొందవచ్చు. అన్ని ఆర్డర్‌లపై ఖచ్చితమైన క్యాష్‌బ్యాక్‌ను కూడా పొందవచ్చు, ఇవన్నీ నిమిషాల్లోనే అత్యంత వేగంగా డెలివరీ చేయబడతాయి.
 
వ్యక్తిగతమైన షాపింగ్ అనుభవాల కోసం AI-సశక్తమైన డిస్కవరీ
వేగవంతమైన అన్వేషణ, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కోసం రూపొందించిన AI- ఆధారిత టూల్స్­తో అమెజాన్ ఇండియా షాపింగ్‌ను మరింత సరళంగా, సులభంగా చేస్తోంది. రూఫస్తో, వినియోగదారులు "దీపావళి బహుమతుల కోసం రూ. 5,000 లోపు ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయాలను చూపించండి" లేదా "నాకు రూ. 1,000 లోపు దీపావళి అలంకరణ ఆలోచనలు, ఉత్పత్తులను చూపించండి" వంటి సహజమైన ప్రాంప్ట్‌ల ద్వారా వ్యక్తిగతీకరించిన సిఫార్సులను పొందవచ్చు. అదే సమయంలో, లెన్స్ AIతో వినియోగదారులు ఆన్‌లైన్ లేదా ఆఫ్‌లైన్‌లో కేవలం ఒక ఫోటో తీయడం ద్వారా ఉత్పత్తులను తక్షణమే కనుగొనవచ్చు.
 
రూఫస్ 30 నుండి 90 రోజుల ప్రైస్ హిస్టరీ ట్రాకర్‌తో స్మార్ట్ ధర ట్రాకింగ్‌ను కూడా అందిస్తుంది. కోరుకున్న వస్తువు కోరుకున్న ధరకు చేరుకున్నప్పుడు, కొనుగోలును పూర్తి చేయడానికి కస్టమర్లకు హెచ్చరికలను పంపుతుంది. అంతేకాకుండా, AI రివ్యూ హైలైట్స్, క్విక్ లెర్న్ మరియు బయింగ్ గైడ్స్ వంటి ఫీచర్లు మూల్యాంకనం మరియు విజువలైజేషన్‌ను సులభం చేస్తాయి, అదే సమయంలో మరింత వ్యక్తిగతీకరించిన హోమ్‌పేజీ వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా ప్రత్యేకమైన ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణను నిర్ధారిస్తుంది.
 
అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ రీలోడెడ్ డీల్స్ అన్ని కేటగిరీలలో అర్ధరాత్రి ప్రత్యక్షమవుతాయి, అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సమయంలో కస్టమర్లకు మరింత సొమ్ము ఆదా చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తాయి.
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