శుక్రవారం, 17 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 17 అక్టోబరు 2025 (16:28 IST)

అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్: ప్రత్యేకమైన ధనత్రయోదశి, దీపావళిల ఫెస్టివ్ డిలైట్ ఆఫర్లు

gold
ఈ పండగ సీజన్లో, అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025 స్మార్ట్ ఫోన్లు, ల్యాప్ టాప్స్, టివిలు, ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, హోమ్ డెకార్, ఉపకరణాలు, ఫర్నిచర్, కిరాణా సరకులు సహా ధనత్రయోదశి, దీపావళి ఆఫర్లను తెస్తోంది. కొత్త వాహనంతో సుసంపన్నతను ఆహ్వానించడానికి ఎదురుచూసే కస్టమర్లు ముంబయి, ఢిల్లీ ఎన్ సిఆర్, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబయి, ఇతర నగరాలు వంటి ప్రాంతాల్లో దీపావళికి ముందు డెలివరీ కోరుకునే కస్టమర్లు ఈ రోజు (అక్టోబర్ 14) అర్థరాత్రి నాటికి బజాజ్, హీరో టూ-వీలర్స్ ను ఆర్డర్ చేయవచ్చు. కస్టమర్లు గోల్డ్, సిల్వర్, డైమండ్ జ్యువలరీ సహా శుభప్రదమైన కొనుగోళ్లను కూడా అన్వేషించవచ్చు.
 
జ్యువలరీ ఔత్సాహికుల కోసం, అమెజాన్ సంప్రదాయబద్ధమైన ధనత్రయోదశి కొనుగోళ్ల కోసం వచ్చిన డిమాండ్‌లో పెంపుదలను నెరవేర్చడానికి తమ ఎంపికను విస్తరించింది. కస్టమర్లు ల్యాబ్లో తయారైన 50,000కి పైగా స్టైల్స్ సహా 5 లక్షలకు పైగా జ్యువలరీ డిజైన్లను అన్వేషించవచ్చు. ఇవి కారాట్ లేన్, PN గాడ్గిల్, జోయాలుక్కాస్, PC చంద్ర, మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్ వంటి నమ్మకమైన బ్రాండ్స్ నుండి రూ. 1699కి వీటి ధరలు ప్రారంభమవుతాయి. కస్టమర్లు శుభప్రదమైన సందర్భాలైన అక్షయ తృతీయ, ధనత్రయోదశి వంటి సందర్భాల సమయంలో ప్రామాణికమైన, హాల్ మార్క్ కలిగిన గోల్డ్, సిల్వర్ కాయిన్స్ కోసం అమెజాన్ పైన ఆధారపడవచ్చు.
 
గోల్డ్ ధోరణులు:
 
గోల్డ్ జ్యువలరీ అమ్మకాలు వార్షికంగా 96% పెరిగాయి, నమ్మకమైన బ్రాండ్స్ యైన కరాట్ లేన్, PN గాడ్గిల్, జోయాలుక్కాస్, PC చంద్ర, KISNA మరియు మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్ నుండి హాల్ మార్క్ ఆభరణాలు వీటిలో భాగంగా ఉన్నాయి
 
కస్టమర్లు ఆధునికమైన, రోజూ ధరించే డిజైన్లను కోరుకోవడంతో 14K వార్షికంగా 50% తో పెరుగుదలతో 14K మరియు 18K స్వచ్ఛత గల జ్యువలరీ దిశగా కలిగిన  స్పష్టమైన మార్పు రుజువు చేసింది.
 
ఈ పండగ సీజన్లో రింగ్స్(18% వార్షిక వృద్ధి), నెక్ వేర్ (45% వార్షిక వృద్ధి) అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రేణులుగా వృద్ధి చెందాయి
 
అమెజాన్ పైన ఇటీవల విడుదలైన నాటి నుండి ప్రీమియం 9K మరియు 14K డిజైన్లను కలిగిన కరాట్ లేన్ ప్రత్యేకమైన కలక్షన్ 2X నెలవారీ వృద్ధిని నమోదు చేసాయి
 
కస్టమర్లు ప్రీమియం గోల్డ్ మరియు డైమండ్ ఆభరణాల కోసం రూ. 40,000 వరకు 925 స్టెర్లింగ్ సిల్వర్ (92.5 % స్వచ్ఛత) కోసం రూ. 2,000కి ప్రారంభమయ్యే ఉత్తమమైన జ్యువలరీని కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
 
మరింత బహుమానపూర్వకంగా చేయడానికి ప్రతి ధనత్రయోదశి కొనుగోలును అమేజాన్ పేతో చేయండి
భారతదేశానికి చెందిన అత్యంత నమ్మకమైన జ్యువలర్స్–తనిష్క్, కల్యాణ్, మలబార్, జోయాలుక్కాస్, GIVA, మరియు ఇంకా ఎన్నో వాటి నుండి ప్రత్యేకమైన అమేజాన్ పే ఇ-గిఫ్ట్ కార్డ్స్ తో ధనత్రయోదశి స్ఫూర్తిని సంబరం చేయండి. GIVA సిల్వర్ జ్యువలరీ పై 12% వరకు తగ్గింపును, కల్యాణ్ డైమండ్ మరియు కేతన్ గోల్డ్ జ్యువలరీపై 5% తగ్గింపును ఆనందించండి, మరియు జోయాలుక్కాస్, తనిష్క్, జాయ్ అలూక్కాస్, మరియు మియా బై తనిష్క్ సహా ప్రముఖ బ్రాండ్స్ పై 2-3% తగ్గింపు పొందండి. అమేజాన్ పే ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ తో, అమేజాన్ పే గిఫ్ట్ కార్డ్స్ పై అదనంగా 2% క్యాష్ బాక్ ను ఆనందించండి. అమేజాన్ పేపై డిజిటల్ గోల్డ్ ను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా మీ ధనత్రయోదశిని మరింత శుభప్రదం చేయండి - మీ ఇంటి నుండి సౌకర్యవంతంగా మీరు మీ పండగ పెట్టుబడులను ప్రారంభించడానికి ఇది ఒక సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన మరియు నమ్మకమైన విధానం.

Kiran: ఇకపై మీరు గర్వపడేలా మూవీస్ చేస్తాను : కిరణ్ అబ్బవరం

Kiran: ఇకపై మీరు గర్వపడేలా మూవీస్ చేస్తాను : కిరణ్ అబ్బవరంకిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా K-ర్యాంప్. ఈ సినిమాను రాజేష్ దండ, శివ బొమ్మకు సంయుక్తంగా నిర్మించారు. సినిమాకు జైన్స్ నాని దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ నెల 18న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. హైదరాబాద్ లో మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Telusu kadaa Review: అమ్మాయిల ప్రేమలో నిజమెంత. సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా మూవీ రివ్యూ

Telusu kadaa Review: అమ్మాయిల ప్రేమలో నిజమెంత. సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా మూవీ రివ్యూసిద్ధూ జొన్నలగడ్డ హీరోగా రాశిఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్స్ గా నీరజ కోన దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతూ చేసిన చిత్రం తెలుసు కదా. ట్రైలర్ చూస్తే అవాక్కయ్యేలా వుంటుంది. ఇద్దరు హీరోయిన్లతో బెడ్ షేర్, హర్ష కాంబినేషన్ లో ద్వందార్థడైలాగ్ తో కూడిన సన్నివేశాలు వుండడంతో ఇది ఇద్దరు భార్యల ముగ్గురు మొగుడు తరహానో, ఇద్దరితో సహజీవనం చేసే హీరో ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. దీనిపై ఆ తర్వాత పలు విధాలుగా సోషల్ మీడియాలో టాపిక్ స్క్రోలింగ్ అవడంతో.. ఇకపై ఇలాంటి కేరెక్టర్ చేయనని సిద్దు స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చాడు. మరి దర్శకురాలిగా మొదట ఇటువంటి ప్రయోగం చేయడం కూడా సాహసమే. ఈరోజే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Preity Zinta: ఆభరణాలు జీవితంలో అమూల్యమైన క్షణాలంటున్న ప్రీతి జి జింటా

Preity Zinta: ఆభరణాలు జీవితంలో అమూల్యమైన క్షణాలంటున్న ప్రీతి జి జింటాభారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫైన్ జువెలరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన స్వ డైమండ్స్, ప్రముఖ భారతీయ నటి ప్రీతి జి జింటాను తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా స్వాగతించడం ద్వారా ఒక కొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆమె నిత్యనూతనమైన అందం, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన ఉనికితో, స్వ డైమండ్స్ భారతదేశం మరియు UAE అంతటా తమ ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా ఒక సాహసోపేతమైన అడుగు ముందుకు వేసింది.

Tilak Verma : ఆసియా కప్ హీరో క్రికెటర్ తిలక్ వర్మను సత్కరించిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి

Tilak Verma : ఆసియా కప్ హీరో క్రికెటర్ తిలక్ వర్మను సత్కరించిన మెగాస్టార్ చిరంజీవిమెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. చిత్రీకరణలో బిజీగా ఉన్న చిరంజీవి, ఒక మంచి సందర్భానికి సమయం కేటాయించారు. ఇటీవల ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాకిస్థాన్‌పై భారత్ ఘనవిజయం సాధించడంలో కీలకపాత్ర పోషించిన యువ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మను మెగాస్టార్ సన్మానించారు. ఒత్తిడిలోనూ ప్రశాంతంగా ఆడుతూ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌తో భారత్ విజయంలో కీలకమైన భాగస్వామి అయిన తిలక్ వర్మ ప్రతిభను చిరంజీవి అభినందించారు.

K-ర్యాంప్ ట్రైలర్ తో డీజే మిక్స్ యూత్ కు రీచ్ చేస్తున్న కిరణ్ అబ్బవరం

K-ర్యాంప్ ట్రైలర్ తో డీజే మిక్స్ యూత్ కు రీచ్ చేస్తున్న కిరణ్ అబ్బవరంతన సినిమాలను ప్రేక్షకులకు రీచ్ చేసేందుకు సాధ్యమైనంత కొత్తగా ప్రయత్నిస్తుంటారు యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం. ఆయన తన లేటెస్ట్ మూవీ K-ర్యాంప్ పై కూడా ఆడియెన్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. గతంలో తన సినిమా ఎస్ఆర్ కల్యాణమండపం కు డీజే మిక్స్ చేసి ఆ కంటెంట్ ను వైరల్ చేశారు. ఇప్పుడు K-ర్యాంప్ టీజర్, ట్రైలర్ తో డీజే మిక్స్ చేసి యూత్ ఆడియెన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ డీజే మిక్స్ K-ర్యాంప్ మీద ఒక వైబ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. టీజర్, ట్రైలర్ లో పేలిన డైలాగ్స్ అన్నీ ఈ డీజే మిక్స్ లో యాడ్ చేయడం కొత్త ఫీల్ కలిగిస్తోంది.

Watch More Videos

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)మామిడి రసం ఫ్యాక్టరీని చూపించే వైరల్ వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ క్లిప్‌లో, కార్మికులు పెద్ద ట్యాంకులలో రసాయనాలు, రంగులు, సంరక్షణకారులను కలుపుతారు. ఈ సెటప్ అపరిశుభ్రంగా వుంది. సురక్షితం కాదు. భారతదేశంలో చాలా వరకు ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్‌లను ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు. నిజమైన పండ్ల కంటెంట్, గుజ్జు లేదా పొడి, సాధారణంగా 20శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com