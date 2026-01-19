అమెజాన్ గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్: B2B కస్టమర్ల కోసం గొప్ప డీల్స్

బెంగుళూరు: అమెజాన్ గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2025 సందర్భంగా విస్తృత శ్రేణి విభాగాల వ్యాప్తంగా గణనీయమైన స్థాయిలో సొమ్మును ఆదా చేసుకోగలిగేందుకు భారతీయ వ్యాపారసంస్థలకు అమెజాన్ బిజినెస్ వీలు కల్పిస్తుంది. బిజినెస్లు, కార్పొరేట్ కస్టమర్లు, ల్యాప్టాప్లు, మోనిటర్లు, ఆఫీసు ఫర్నీచర్, పారిశ్రామిక ఉపకరణాలు, ప్యాకేజింగ్ సరఫరాల్లో అవిశ్వసనీయమైన డీల్సును పొందగలుగుతారు. HP, సామ్సంగ్, హావెల్స్, ప్రెస్టీజ్, BOSCH, ఫిలిప్స్, విర్ల్పూల్, LG, షావ్మి, ఇంకా మరెన్నో అగ్రశ్రేణి బ్రాండ్లకు చెందిన బ్రహ్మాండంగా అమ్ముడుపోతున్న ఉత్పత్తుల పై కూడా కస్టమర్లు 80 శాతం వరకు తగ్గింపును పొంది ఆనందించగలుగుతారు. మీ సొమ్మును గరిష్టంగా ఆదా చేసుకునేందుకు, టోకు డీల్స్ పై 6 శాతం వరకు తగ్గింపును, ఇంకా ప్రీపెయిడ్ ఆర్డర్ల పై క్యాష్బ్యాక్లో ₹9,999లను అమెజాన్ బిజినెస్ ఆఫర్ చేస్తోంది.
కీలకమైన ఉత్పత్తుల విభాగాల వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లతో సహా ఈ దిగువ పేర్కొన్న మేరకు లాభాలను కస్టమర్లు పొందగలుగుతారు
కుర్చీలపై 80% తగ్గింపు, 10 కన్నా ఎక్కువ యూనిట్లను కొనుగోలు చేస్తే అదనంగా 5% తగ్గింపు.
ప్యాకేజింగ్ సరఫరాల పై 80% తగ్గింపు, 5 కన్నా ఎక్కువ యూనిట్ల కొనుగోలు పై అదనంగా 5% తగ్గింపు.
పారిశ్రామిక సరఫరాల పై 70% తగ్గింపు, 6 కన్నా ఎక్కువ యూనిట్ల కొనుగోలుపై అదనంగా 5% తగ్గింపు.
స్పీకర్ల పై 70% తగ్గింపు, 6 కన్నా ఎక్కువ యూనిట్ల కొనుగోలు పై అదనంగా 4% తగ్గింపు.
మోనిటర్ల పై 60% తగ్గింపు, 6 కన్నా ఎక్కువ యూనిట్ల కొనుగోలుపై అదనంగా 5% తగ్గింపు.
సెక్యూరిటీ కెమేరాలపై 60% తగ్గింపు, 2 కన్నా ఎక్కువ యూనిట్ల కొనుగోలుపై అదనంగా 4% తగ్గింపు.
బాగా అమ్ముడవుతున్న ల్యాప్టాప్లపై 50% తగ్గింపు, 6 కన్నా ఎక్కువ యూనిట్ల కొనుగోలుపై అదనంగా 5% తగ్గింపు.
బాగా అమ్ముడవుతున్న టాబ్లెట్లపై 50% తగ్గింపు, 6 కన్నా ఎక్కువ యూనిట్ల కొనుగోలుపై అదనంగా 4% తగ్గింపు
ఐటి ఉపకరణాల పై 40% తగ్గింపు, 2 కన్నా ఎక్కువ యూనిట్ల కొనుగోలు పై అదనంగా 6% తగ్గింపు
విక్రేతల నుండి ఉత్కంఠభరితమైన డీల్స్తో ప్రజాదరణ పొందిన ఉత్పత్తులను అమెజాన్ బిజినెస్ కస్టమర్లు కనుగొనవచ్చు:
అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న పిసిలు, ల్యాప్టాప్ల పై 50 శాతం వరకు తగ్గింపు, 6 యూనిట్లను కొనుగోలు చేస్తే అదనంగా 5 శాతం తగ్గింపు ఇంకా మరెన్నో లాభాలను పొందండి.
HP ఓమ్నిబుక్ 5 OLED: అద్భుతమైన 16 అంగుళాల OLED డిస్ప్లే మరియు సన్నని, తక్కువ బరువున్న డిజైన్ కలిగిన ఈ నెక్స్ట్-జెన్ ఎఐ ల్యాప్టాప్ను ఒక శక్తివంతమైన ఉత్పాదకత మరియు సమ్మోహనకరమైన వ్యూయింగ్ను అందించే విధంగా రూపొందించారు. అమెజాన్ బిజినెస్లో రూ. 64,370లకు లభిస్తోంది.
ఏసర్ యాస్పైర్ 3: రోజువారి పని కోసం, వినోదం కోసం డిజైన్ చేసిన ఈ ల్యాప్టాప్ విశాలమైన 15.6 అంగుళాల డిస్ప్లే, సన్నని ఆకారం, తక్కువ బరువు కలిగి ఉండి సులభంగా పోర్టబుల్గా ఉంటుంది. అమెజాన్ బిజినెస్లో ₹ 25,390 లకు లభిస్తోంది
వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో: స్లీక్ డిజైన్ను శక్తివంతమైన పెర్ఫార్మెన్స్తో జోడించే ఒక వైవిధ్యభరితమైన టాబ్లెట్ ఇది. ఆధునిక ప్రొఫెషనల్స్కు ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఉత్పాదకతకు, ఎంటర్టెయిన్మెంట్ స్ట్రీమింగుకు, నిరంతరాయమైన మల్టీటాస్కింగ్ బాగా అనువైనది. అమెజాన్ బిజినెస్లో INR 18,399లకు లభిస్తోంది.
లెనోవో థింక్బుక్ 16: వ్యాపారపరంగా అద్భుతమైన పనితీరు కోసం నిర్మించబడిన ఈ విశ్వసనీయమైన ల్యాప్టాప్ పటిష్టమైన పనితీరును, మరింత మెరుగైన సెక్యూరిటీ ఫీచర్లను, భారీగా ఉండే వర్క్లోడ్ల కోసం డిజైన్ చేసిన ప్రొఫెషనల్ తరహా ఫ్యాక్టర్ తరహాలో రోజంతా ఉత్పాదకతను అందిస్తుంది. అమెజాన్ బిజినెస్లో INR 51,790 లకు లభిస్తోంది
స్పీకర్ల పై అచ్చెరువొందించే 70 శాతం తగ్గింపు డీల్స్, దానితో పాటు 6 లేదా అంత కన్నా ఎక్కువ యూనిట్లను కొనుగోలు చేస్తే అదనంగా 4 శాతం తగ్గింపును పొందండి
boAt పార్టీపాల్ 390 స్పీకర్: Desప్రతి పార్టీకి జీవంగా నిలిచే విధంగా డిజైన్ చేయబడిన ఈ శక్తివంతమైన స్పీకర్, సమ్మోహితుల్ని చేసే సౌండ్, ఆకర్షణీయమైన LED లైట్లు, కారాఓకెకి అనువైన వినోదం, అవిస్మరణీయమైన సమావేశసంబరాలను అందిస్తుంది. అమెజాన్ బిజినెస్లో INR 9,604లకు లభిస్తోంది
సోనీ SA-D40M2 హోమ్ థియేటర్: గొప్ప సరౌండ్ సౌండ్, డీప్ బాస్ రెస్పాన్స్, ఇంకా, మూవీ రాత్రుల కోసం నిజంగా సమ్మోహనకరంగా ఉండే సోనీ వారి చారిత్రాత్మక ఆడియో ఇంజనీరింగ్ సౌకర్యాలు కలిగిన ఈ శక్తివంతమైన ఆడియో సిస్టమ్తో సినిమాను మీ ఇంటికి తెచ్చుకోండి. అమెజాన్ బిజినెస్లో రూ. 9,213 లకు లభిస్తోంది.