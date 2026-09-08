20 లక్షలకు పెరిగిన అమెజాన్ ఇండియా విక్రేతల సంఖ్య
విజయవాడ- విశాఖపట్నం: పండుగ సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో, తన విక్రేతల సంఖ్య 20 లక్షల మైలు రాయిని దాటిందని అమెజాన్ ఇండియా ఈరోజు ప్రకటించింది. 3 లక్షలకు పైగా కొత్త విక్రేతలు ఈ మార్కెట్ ప్లేస్లో చేరడంతో, విక్రేతల సంఖ్యలో ఇది అత్యంత బలమైన వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది. పెరుగుతున్న ఈ విక్రేతల సమూహంలో తృతీయ శ్రేణి పట్టణాలలోని తొలితరం పారిశ్రామికవేత్తల నుండి వేలాది స్టాక్ కీపింగ్ యూనిట్లను (SKUలు) నిర్వహించే సుస్థిర బ్రాండ్ల వరకు అన్ని దశలలోని వ్యాపారాలు ఉన్నాయి.
విక్రేతలు పండుగ సీజ న్కు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో అమెజాన్లో అమ్మకాలను మరింత సరళంగా, అందుబాటులోకి తీసుకురా వడంపై అమెజాన్ దృష్టి సారించింది. ఇందుకోసం విక్రేతలు తమ ఉత్పత్తులను ప్రచారం చేసుకోడానికి, తమ వ్యాపారాలను నిర్వహించుకోడానికి, వినియోగదారులకు సమర్థవంతంగా సేవలు అందించడానికి సహాయపడే లా సాధనాలు, సాంకేతికత, మౌలిక సదుపాయాలను రూపొందించింది.
అమెజాన్ విక్రేతల సంఖ్య విస్తరణకు తక్కువ అమ్మకపు రుసుములు, ఏఐ-ఆధారిత సాధనాల ద్వారా సులభ మైన అమ్మకాలు, సృజనాత్మక ప్రకటనలు, దాని ఫుల్ఫిల్మెంట్, డెలివరీ నెట్వర్క్లో నిరంతర పెట్టుబడులు మద్దతునిస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో అమెజాన్ రుసుముల సవరణ ద్వారా 12.5 కోట్లకు పైగా ఉత్పత్తు లపై సున్నా రెఫరల్ ఫీజులను ప్రవేశపెట్టింది. తద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పారిశ్రామికవేత్తలకు అమ్మకాల ఖర్చును తగ్గించింది. అదే సమయంలో, అమెజాన్ తన AI- ఆధారిత సామర్థ్యాలను, వివిధ సాధనాలను విక్రే తలకు మరింత అందుబాటులోకి తీసుకువస్తూనే ఉంది. ఇవి లిస్టింగ్లను సృష్టించడం, ఆప్టిమైజ్ చేయడం, ఉత్ప త్తి అవకాశాలను గుర్తించడం, ప్రకటనల క్రియేటివ్లను రూపొందించడం, ఇన్వెంటరీని ప్లాన్ చేయడం, డేటా ఆధా రిత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వంటి పనులలో వారికి సహాయపడతాయి.
ఈ డిజిటల్ సామర్థ్యాలకు అమెజాన్ దేశవ్యాప్త ఆపరేషన్స్ నెట్వర్క్ తోడవుతోంది. ఇది, పండుగ సీజన్లో పెరిగే డిమాండ్కు సిద్ధమవుతున్న విక్రే తలకు అనేక ఫుల్ఫిల్మెంట్, డెలివరీ ఎంపికలను అందిస్తుంది. Amazon.inలో సెల్లర్ అసిస్టెంట్ను ఉపయో గించే విక్రేతల సంఖ్య ప్రతి ఆరు నెలలకు రెట్టింపు అవుతుండగా, ఈ సాధనంతో విక్రేతల ఇంటరాక్షన్లు గత ఏడాదితో పోలిస్తే 7.5 రెట్లు పెరిగాయి. అంతేకాకుండా, AI- ఆధారిత సాధనాలను ఉపయోగించే అమెజాన్ ప్రకటన దారుల వాటా గత ఏడాదితో పోలిస్తే 77% పెరిగింది. SMBలు(చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారాలు) గత ఏడాదితో పోలిస్తే 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో ఆ సాధనాలతో 62% ఎక్కువ ప్రకటనల క్రియేటివ్లను రూపొందించాయి.
పండుగ సీజన్కు ముందు, అమెజాన్ వివిధ నగరాల్లో 20కి పైగా సెల్లర్ కనెక్ట్స్, యాడ్స్ హైవ్ వర్క్షాప్ల ద్వారా ఈ సామర్థ్యాలను విక్రేతలకు మరింత చేరువ చేస్తోంది. ఇవి కేటలాగ్ ఆప్టిమైజేషన్, ఇన్వెంటరీ ప్లానింగ్, ఫుల్ఫిల్ మెంట్, అడ్వర్టైజింగ్ వంటి రంగాలలో విక్రేతలకు సాధనాలు, ఇన్ సైట్స్, వ్యూహాలను అందిస్తున్నాయి.
ఫీజు లను తగ్గించడం, రోజువారీ కార్యకలాపాలను సులభతరం చేసే AI-ఆధారిత సాధనాలను రూపొందించడం, లేదా విక్రయదారులు మెరుగైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడటానికి డేటా-ఆధారిత ఇన్సైట్స్ను అందిం చడం వంటి వాటి ద్వారా అమ్మకాలను సరళంగా, మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడంపై మేం దృష్టి సారిం చాం. 20 లక్షల మంది విక్రయదారులను చేరుకోవడం అనేది భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పారిశ్రామికవేత్తలు Amazon.in పై ఉంచిన నమ్మకానికి బలమైన నిదర్శనం. పండుగ సీజన్ సమీపిస్తున్నందున, విక్రయదారులు తమ వ్యాపారాలను సిద్ధం చేసుకోవడానికి, వినియోగదారులకు సమర్థవంతంగా సేవ చేయడానికి సులభతరం చేసే సాధనాలు, సాంకేతికత, మౌలిక సదుపాయాలలో మేం పెట్టుబడులు పెట్టడం కొనసాగిస్తాం’’ అని అన్నారు.
అమెజాన్లో లక్షలాది మంది విక్రయదారులు అమ్మకాలు చేయడాన్ని అమెజాన్ ఎలా సులభతరం చేస్తోంది:
ఎ. అమ్మకాలను సులభతరం చేయడానికి సాధనాలు, ఏఐ మరియు ఎంఎల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం:
అమెజాన్ పండుగ సన్నద్ధతా ప్రయత్నంలో ప్రధానమైనది సెల్లర్ అసిస్టెంట్. ఇది ఇంగ్లీష్, హింగ్లిష్ భాషలలో 24x7 అందుబాటులో ఉండే ఒక సంభాషణాత్మక AI భాగస్వామి. ఇది ఒకే ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా లిస్టింగ్ క్రియేష న్, ఇన్వెంటరీ ప్లానింగ్ నుండి ఫీజు అంచనాలు, వ్యాపార ఇన్సైట్స్, వృద్ధి సిఫార్సుల వరకు అన్నింటిలోనూ విక్రేతలకు సహాయపడుతుంది.
ప్రొడక్ట్ ఆపర్చునిటీ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది అటువంటి ఒక సాధనం. ఇది అమెజాన్ కస్టమర్ డిమాండ్ డేటాను ఉపయోగించి, విక్రేతలు అధిక డిమాండ్ ఉన్న, పోటీ తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్న ఉత్పత్తి అవకాశాలను గుర్తించడానికి, మరింత సమాచారంతో కూడిన ఎంపిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. నేడు, భారతదేశంలో 28,000 మందికి పైగా విక్రేతలు ఇన్వెంటరీలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఇన్సైట్స్ పొంద డానికి, సంభావ్య అవకాశాలను అన్వేషించడానికి ఈ సాధనాన్ని ఉపయోగి స్తున్నారు.
మరోవైపు, కేటలాగ్ సృష్టిని సులభతరం చేయడానికి, ఉత్పత్తిని సులభంగా కనుగొనడానికి, 2 లక్షలకు పైగా విక్రయదారులు అమెజాన్ AI-ఆధారిత లిస్టింగ్ సాధనాలను ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఇన్వెంటరీ, ధరల కోసం, ఈ సంవత్సరం 69,000 మందికి పైగా విక్రయదారులు అత్యధిక షాపింగ్ జరిగే ఈవెంట్ల కోసం సిద్ధం కావడానికి సేల్ ఈవెంట్ ప్లానర్ను ఉపయోగించారు. దీని AI-ఆధారిత ఇన్వెంటరీ సిఫార్సులను అనుసరించిన విక్రయదారులకు 35% తక్కువ స్టాక్అవుట్లు ఎదురయ్యాయి, అదే సమ యంలో ఈ సాధనం ద్వారా సిఫార్సు చేయబడిన డీల్ ధరలపై చర్య తీసుకున్న విక్రయదారుల అమ్మకాలు 2.5 రెట్లు పెరిగాయి.
అమెజాన్ వ్యక్తిగతీకరించిన వృద్ధి సిఫార్సుల చోదకశక్తి అయిన సమృద్ధి, విక్రయదారులు తమ వ్యాపారాలకు సంబంధించిన చర్యలను గుర్తించడంలో కూడా సహాయపడుతోంది. సమృద్ధిలో ఉన్న విక్రయదారులు సేల్ ఈవెంట్ల అంతటా తమ అమ్మకాల బేస్లైన్ను స్థిరంగా అధిగమించే అవకాశం 2.8 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది మరియు సమృద్ధి సిఫార్సులపై చర్య తీసుకున్న విక్రయదారులు వార్షిక అమ్మకాలలో 174% పెరుగుదలను సాధించారు.
బి. విక్రయదారులు ఎక్కువ మంది వినియోగదారులను చేరుకోవడానికి సహాయపడే సరళీకృత ప్రకటన పరిష్కారాలు:
అమెజాన్ యాడ్స్ సరళమైన, స్వీయ-సేవ పరిష్కారాలు, AI- ఆధారిత సాధనాల ద్వారా విక్రేతలకు ప్రకటన లను మరింత సులభతరం చేస్తోంది. క్రియేటివ్ ఏజెంట్, క్రియేటివ్ స్టూడియో వంటి పరిష్కారాల ద్వారా, విక్రే తలు వీడియో ప్రకటనలతో సహా ప్రొఫెషనల్-నాణ్యత గల క్రియేటివ్లను కనీస శ్రమతో, అదనపు ఖర్చు లేకుండా సృష్టించగలరు.
అమెజాన్ యాడ్స్ క్రియేటర్ ప్రోగ్రామ్, బ్రాండ్లను 5 లక్షలకు పైగా క్రియేటర్ల నెట్వర్క్తో అనుసంధానిస్తుంది, ఇది విక్రేతలు తమ ప్రచారాలలో భాగంగా క్రియేటర్-ఆధారిత ప్రకటనలను అన్వేషించడంలో సహాయపడు తుంది.
సి. కార్యకలాపాలు, కాలానుగుణ సామర్థ్యంలో పెట్టుబడి పెట్టడం:
అమెజాన్ తన దేశవ్యాప్త కార్యకలాపాల మౌలిక సదుపాయాలు, సీజనల్ వర్క్ఫోర్స్లో కూడా పెట్టుబడి పెడుతోంది. రాబోయే పండుగ సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, అమెజాన్ ఇండియా తన ఇ-కామర్స్, క్విక్ కామర్స్ వ్యాపారాలకు మద్దతుగా, పాన్-ఇండియా కార్యకలాపాల నెట్వర్క్లో 1,60,000 కంటే ఎక్కువ సీజనల్ ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించింది. వీటిలో వారణాసి, కొచ్చి, జలంధర్, ఘజియాబాద్, రాంచీ, సేలం, గోరఖ్పూర్ వంటి పెద్ద మెట్రో నగరాలతో పాటు ద్వితీయ శ్రేణి, తృతీయ శ్రేణి నగరాలతో సహా 400 నగరాల్లో ప్రత్యక్ష, పరోక్ష అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ కొత్త అసోసియేట్లు పండుగ కాలంలో కస్టమర్ ఆర్డర్లను సురక్షి తంగా, విశ్వసనీయంగా పికప్ చేయడానికి, ప్యాక్ చేయడానికి, షిప్ చేయడానికి, డెలివరీ చేయడానికి సహా యపడతారు. ఈ అసోసియేట్లలో ఎక్కువ మంది ఇప్పటికే విధుల్లో చేరారు, సీజన్కు సన్నద్ధం కావడానికి అవసరమైన శిక్షణను పొందడం ప్రారంభించారు.
అమెజాన్ తన లాజిస్టిక్స్ నెట్వర్క్తో భారతదేశంలోని ప్రతి పిన్-కోడ్కు డెలివరీ చేస్తుంది. ఈ నెట్వర్క్లో 17 రాష్ట్రాల్లోని ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్లు, 20 రాష్ట్రాల్లోని సార్టింగ్ సెంటర్లు, దాదాపు 2000 అమెజాన్, భాగస్వాముల యాజమాన్యంలోని లాస్ట్ మైల్ డెలివరీ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. ఈ డెలివరీ నెట్వర్క్లో దాదాపు 28,000 హబ్ డెలివరీ భాగస్వాములు, వేలాది అమెజాన్ ఫ్లెక్స్ భాగస్వాములు కూడా ఉన్నారు.
2030 నాటికి 15 మిలియన్ల వ్యాపారాలకు అధునాతన సాంకేతిక సామర్థ్యాలను అందించే దిశగా అమెజాన్ పయనిస్తోంది. భారతదేశపు అతిపెద్ద షాపింగ్ సీజన్కు విక్రయదారులు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, సాంకే తికత, కార్యక్రమాలు, విక్రయదారుల సంసిద్ధతపై అమెజాన్ కొనసాగిస్తున్న పెట్టుబడులు, వివిధ ప్రాంతాలు, వృద్ధి దశలలో ఉన్న పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ పండుగ అవకాశాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి సహాయపడేలా రూపొందించబడ్డాయి.
అమెజాన్ ఇండియా సాధనాలు ఎలా కలిసి పనిచేస్తాయి?
ఒక విక్రేత ప్రయాణం యొక్క ఉదాహరణ: కాన్పూర్కు చెందిన రెండవ తరం మసాలా దినుసుల వ్యాపారి ప్రియా శర్మ, రెండేళ్ల క్రితం నై సరాక్లోని ఒక చిన్న దుకాణం నుండి అమెజాన్లో అమ్మకాలు ప్రారంభించారు. పండుగ సీజన్కు సిద్ధమవుతున్నప్పుడు, ఆమె 'ప్రొడక్ట్ ఆపర్చునిటీ ఎక్స్ప్లోరర్'ను ఉపయోగించి, పండుగ మసాలా దినుసుల హ్యాంపర్ల వంటి, అధిక డిమాండ్ ఉన్న, పోటీ తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్న ఉత్పత్తి అవకాశాలను గుర్తించవచ్చు. అలాగే, తన వద్ద ఉన్న ఉత్పత్తి సమాచారం, చిత్రాలను ఉపయోగించి లిస్టింగ్లను సృష్టించడానికి, ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి అమె జాన్ AI-ఆధారిత లిస్టింగ్ సాధనాలను ఉపయోగించవచ్చు. అత్యధిక షాపింగ్ జరిగే సమయాలకు ముందే ఇన్వెంటరీ, డీల్స్ను ప్లాన్ చేసుకోవడానికి 'సేల్ ఈవెంట్ ప్లానర్' ఆమెకు సహాయపడుతుంది.
అదే సమయంలో, ఆమె వ్యాపార పనితీరును మెరుగుపరిచే చర్యలను గుర్తించడంలో సహాయ పడటానికి 'సమృద్ధి' వ్యక్తిగతీకరిం చిన సిఫార్సులను అందిస్తుంది. అర్హత గల ఉత్పత్తుల కోసం ముందస్తు కస్టమర్ రివ్యూలను రూపొందించడానికి ఆమె 'అమెజాన్ వైన్'ను, సంప్రదాయ నిర్మాణ వనరుల అవసరం లేకుండా ప్రొఫెషనల్-నాణ్యత గల వీడియో అడ్వర్టైజింగ్ క్రియేటివ్లను సృష్టించడానికి 'క్రియేటివ్ ఏజెంట్'ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ సాధనాలన్నీ కలిసి ప్రియాకు ఉత్పత్తి ఎంపిక, లిస్టింగ్ క్రియేషన్, ఇన్వెంటరీ, డీల్ ప్లానింగ్, వ్యాపార ఇన్సైట్స్, కస్టమర్ రివ్యూ లు, అడ్వర్టైజింగ్ వంటి సామర్థ్యాలను అందిస్తాయి - తద్వారా ఆమె పండుగ సీజన్కు మరింత సమర్థవంతంగా సిద్ధం కావడానికి సహాయపడతాయి.