చిన్న వ్యాపార యజమానుల కోసం బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డును ప్రకటించిన అమెజాన్ పే, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్
అమెజాన్ పే, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఈ రోజు సోల్ ప్రొప్రైటర్లు (ఏకైక యజమానులు), చిన్న వ్యాపార యజమానుల కోసం అమెజాన్ పే కోటక్ బిజినెస్ క్రెడిట్ కార్డును ప్రకటించాయి. లక్షలాది భార తీయ వ్యాపారాలకు సేవలందిస్తున్న డిజిటల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన అమెజాన్ బిజి నెస్లో నమోదై న వినియోగదారులకు ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ కార్డు క్యాష్బ్యాక్ రివార్డులను, పొడిగించిన వడ్డీ రహిత రుణ కాలాన్ని అందిస్తుంది. ఇది వ్యాపారవేత్తలు తమ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ను కాపాడుకుం టూ, వ్యాపార కొనుగోళ్లను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది.
ఉద్యమ్ పోర్టల్లో నమోదైన 94 మిలియన్లకు పైగా సంస్థలతో కూడిన భారతదేశపు MSME రంగం, దేశ GDPలో 30% కంటే ఎక్కువ వాటాను అందిస్తోంది. అయినప్పటికీ, చాలామంది చిన్న వ్యాపార యజమానులకు వారి వ్యాపార అవసరాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన వ్యవస్థీకృత రుణ ఉత్పత్తులు అందుబాటులో లేవు. వ్యాపారవేత్తలు డిజిటల్ ప్రొక్యూర్మెంట్, జీఎస్టీ అనుకూల రికార్డుల నిర్వహణ, వ్యవస్థీకృత ఆర్థిక ప్రక్రియలను ఎక్కువగా అవలంబిస్తున్నందున, ఖర్చులు, నగదు ప్రవాహాలు, వ్యాపార కార్యకలాపాలను మరింత సమర్థవం తంగా నిర్వహించడంలో వారికి సహాయపడే ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
అమెజాన్ పే ఇండియా, క్రెడిట్ & లెండింగ్ డైరెక్టర్ మయాంక్ జైన్ మాట్లాడుతూ, “అమెజాన్ పే లక్షలాది మంది భారతీయ వినియోగదారులకు రుణ సదుపాయాన్ని కల్పించింది. ఇప్పుడు మేం చిన్న వ్యాపార యజమానుల కోసం కూడా అదే చేస్తున్నాము. అమెజాన్ బిజినెస్ కస్టమర్ బేస్లో 70% వాటా కలిగిన ఏకైక యజమానులు, చిన్న వ్యాపార యజమానులకు అమెజాన్ పే కోటక్ బిజినెస్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆ నిబద్ధతను మరింత విస్తరిస్తుంది. ఈ చిన్న వ్యాపార యజమానులకు ఏమి అవసరమో తెలుసుకొని, అమెజాన్ బిజినెస్లో చేసే కొనుగోళ్లపై పారదర్శకమైన రివార్డులు, రుణ సదుపాయం - మేం ఈ కార్డును రూపొందించాం. కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోవడం ద్వారా, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పారిశ్రామికవేత్తల కోసం ఒక ఆకర్షణీయమైన ప్రయోజనాన్ని రూపొందించడానికి, లక్షలాది వ్యాపారాలలో అమెజాన్కు ఉన్న విస్తృత పరిధిని, SME రుణాలలో కోటక్కు ఉన్న నైపుణ్యంతో మేము మిళితం చేస్తున్నాం” అని అన్నారు.
కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, క్రెడిట్ కార్డ్స్ విభాగాధిపతి ఫ్రెడరిక్ డిసౌజా మాట్లాడుతూ, “చిన్న వ్యాపారాలు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు చోదకశక్తి. అవి చిన్న బృందాలతో, అద్భుతమైన వనరుల వినియోగ నైపుణ్యంతో ప్రతి పట్టణం, నగరంలో వస్తువులను సరఫరా చేస్తూ, ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తూ, వాణిజ్యాన్ని ముందుకు నడిపిస్తాయి. వారి వ్యాపార దక్షత ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఆ ఆత్మవిశ్వాసానికి సరైన సాధనాలు అవసరం. ఈ కార్డ్, ఈ వ్యాపారాలు వాస్తవంగా పనిచేసే విధానానికి అనుగుణంగా ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. నగదు ప్రవాహాన్ని సులభతరం చేసే వడ్డీ రహిత క్రెడిట్ కాలం, పెద్ద కొనుగోళ్లపై నో కాస్ట్ ఈఎంఐ, మరియు వృద్ధి కోసం వారు ఇప్పటికే చేస్తున్న ఖర్చులపై క్యాష్బ్యాక్ వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి. అమెజాన్ పేతో, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వ్యాపారాలు ఇప్పటికే విశ్వసించే ఒక ప్లాట్ఫామ్పై మేం దీనిని వారికి అందించగలం” అని అన్నారు.
ప్రతిపాదిత కార్డ్ ఫీచర్లు & ప్రయోజనాలు
ప్రైమ్ సభ్యులకు అర్హత గల అమెజాన్ బిజినెస్ కొనుగోళ్లు, ఫ్లైట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్లపై 5% క్యాష్బ్యాక్ మరియు నాన్-ప్రైమ్ సభ్యులకు 3% క్యాష్బ్యాక్ (నెలవారీ క్రెడిట్ పరిమితిలో 5%కి పరిమితం చేయబడింది)
అమెజాన్ పే ద్వారా బిల్లులు, రీఛార్జ్లపై 2% క్యాష్బ్యాక్, ఇతర అన్ని ఖర్చులపై 1% క్యాష్బ్యాక్
48 రోజుల వరకు వడ్డీ రహిత క్రెడిట్ వ్యవధి, అర్హత గల కొనుగోళ్లపై మూడు నెలల నో కాస్ట్ EMIలు
జాయినింగ్ రుసుము లేదు మరియు ₹499 వార్షిక రుసుముతో పాటు పన్నులు, అమెజాన్ యేతర కొనుగోళ్లపై ₹3 లక్షల అర్హత గల వార్షిక వ్యయంపై మినహాయింపు
AI సేవలు, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ & డేటా నిల్వ కోసం AWS క్రెడిట్లపై చిన్న వ్యాపారాలకు ఆఫర్లు