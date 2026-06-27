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అమేజాన్ ప్రైమ్ డేకి 10 ఏళ్లు: రోజూవారీ అవసరాల్లో ఇష్టమైన కొత్త వాటిని కనుగొనండి
బెంగళూరు: అమేజాన్ ప్రైమ్ డే తమ పదవ ఎడిషన్ కోసం భారతదేశానికి మళ్లీ వచ్చింది, జులై 4న ఉదయం 12:00 గంటలు నుండి జులై 6 రాత్రి 1159 వరకు కొనసాగుతుంది. ప్రైమ్ సభ్యుల కోసం గొప్ప డీల్స్, భారీ ఆదాలు, కొత్త విడుదలలు, బ్లాక్ బస్టమర్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఇంకా ఎన్నింటినో తీసుకువస్తోంది. ఈ ఏడాది, ప్రైమ్ సభ్యులు కిరాణా సరుకులు మరియు తాజా పండ్లు మరియు కూరగాయలు, ఆరోగ్యం, బేబీ కేర్ మరియు పెట్ కేర్ వంటి రోజూవారీ అవసరాలలో భారీగా ఆదా చేస్తూనే కొనుగోలు చేయడానికి కొత్త బ్రాండ్స్, లిమిటెడ్-ఎడిషన్ విడుదలలు మరియు స్మార్టర్ మార్గాలను కనుగొనవచ్చు. మీ కుటుంబానికి అవసరమైన ప్రతి దానిని కనుగొనే క్షణాలతో రోజూవారీ పునః నిల్వలను ప్రైమ్ డే సులభంగా కలుపుతుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా నిల్వ చేయడం కోసం కావచ్చు లేదా చివరి నిముషంలో అవసరం కోసం కావచ్చు, అమేజాన్ ఇండియా ఇప్పుడు అమేజాన్ నౌ తో అత్యంత వేగంగా నిముషాల్లోనే డెలివరీలు అందచేయడం ద్వారా వేగం, నమ్మకం మరియు ఎంపిక యొక్క పూర్తి శ్రేణిని అందిస్తోంది.
వారపు రాత్రుళ్లల్లో భోజనాలు తయారు చేసుకోవడం, ఆరోగ్యకరమైన బ్రేక్ ఫాస్ట్ ప్రత్యామ్నాయాలు నుండి ప్రాంతీయ ఇష్టమైన వంటకాలు, తాజా ఉత్పత్తులు, మరియు వండటానికి సిద్ధంగా ఉండే భోజనాల వరకు- ప్రైమ్ డే మీ కిరాణా జాబితాలోని ప్రతి అంశాన్ని సులభంగా పూర్తి చేయడమే కాకుండా కొత్త విషయాలను కూడా కనుగొనేలా చేస్తుంది. హాఫ్ ప్రైస్ స్టోర్, సూపర్ సేవర్ స్టోర్ మరియు మాన్ సూన్ స్టోర్ వంటి ఎంపిక చేయబడిన స్టోర్ ఫ్రంట్స్ ఉత్తమమైన కిరాణా సరుకులను ఒక చోటకు తెస్తున్నాయి. కస్టమర్లు ఉత్తేజభరితమైన కొత్త విడుదలలు మరియు లిమిటెడ్ ఎడిషన్ ఇష్టాలతో పాటు బోర్జెస్ పై 60% వరకు, పింటోల పై 40% వరకు, దావత్ పై 35% వరకు ఆనందించవచ్చు మరియు ప్రతి బాస్కెట్ ను మరింత ప్రయోజనకరంగా చేస్తుంది.
కస్టమర్లు ఏ విధంగా కొనుగోలు చేయడానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చినా కూడా, అమేజాన్ ఇండియా ప్రతి జీవనశైలి కోసం రూపొందించబడిన కిరాణా సరుకుల అనుభవాన్ని వేగం, నమ్మకం మరియు ఎంపికలు యొక్క పూర్తి శ్రేణితో అందిస్తోంది- నిముషాల్లోనే అత్యంత వేగంగా డెలివరీలు చేయడానికి అమేజాన్ నౌ మరియు బేబీ కేర్, పెట్ కేర్, గోర్మెట్ గ్రాసరి మరియు ఆరోగ్యం & వ్యక్తిగత సంరక్షణ శ్రేణులు వంటి విస్తృత శ్రేణి ఎంపికలు కోసం Amazon.inలో ఎవ్విరిడే ఎసన్షియల్స్ స్టోర్ అదే రోజు లేదా మరుసటి రోజు డెలివరీలు అందిస్తుంది. మొత్తంగా, అవి భారతదేశంలో ప్రతి ప్రాంతం కోసం చివరి నిముషం నుండి బాగా ప్రణాళిక చేసిన సమయం వరకు ప్రతి కస్టమర్ యొక్క అవసరాలను తీరుస్తాయి.
అమేజాన్ వారి AI ఆధారిత షాపింగ్ అసిస్టెంట్ రూఫస్తో సులభంగా సరైన ఉత్పత్తులను కనుగొనవచ్చు. కొనుగోలు చేసే ప్రజలకు సంభాషణాపరమైన ప్రాంప్ట్స్ "ఆరోగ్యకరమైన బ్రేక్ ఫాస్ట్ ఎంపికలు సిఫారసు చేయుము", " దక్షిణ భారతదేశపు టీ-టైమ్ స్నాక్స్ నాకు చూపించుము", "ప్యాంట్రీ నిత్యావసరాలను నిల్వ చేయడంలో నాకు సహాయపడుము", లేదా "నవజాత శిశువుల కోసం బేబీ కేర్ అవసరాలు సూచించుము" వంటివి అడగవచ్చు- మరియు రూఫస్ కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుకూలమైన సంబంధిత ఉత్పత్తులను అన్వేషిస్తుంది, రోజూవారీ కొనుగోళ్లను తెలివిగా మరియు మరింత వ్యక్తిగతంగా చేస్తుంది.
భారతదేశంలో ప్రైమ్ డే 10వ సంవత్సరం సందర్భంగా, అమేజాన్ లిమిటెడ్-సమయం ఆనివర్సిఠీ ఆఫర్ ను కూడా కొత్త సభ్యుల కోసం అందిస్తోంది. కస్టమర్లు ప్రైమ్ లో ఫ్లాట్ రూ. 500 తగ్గింపుతో చేరవచ్చు, వార్షిక ప్రైమ్ సభ్యత్వం కేవలం రూ.999కి ( రూ. 1,499 కంటే తగ్గింది) , ప్రైమ్ లేట్ రూ. 599కి/సంవత్సరానికి (రూ. 799 నుండి) మరియు ప్రైమ్ షాపింగ్ ఎడిషన్ ను రూ. 299/స సంవత్సరానికి ( రూ. 399 నుండి తగ్గింది) లభిస్తోంది, ప్రైమ్ డేకి మరియు పూర్తి ఏడాది అంతటా కొనుగోళ్లు చేయడానికి, ఆదా మరియు ఎంటర్టైన్మెంట్ లు ఇంతకు ముందు లేని విధంగా మరింత అందుబాటులో ఉండటానికి సులభతరం చేసింది.
మలయాళ స్టార్ హీరో నివీన్ పాలీ కొత్త సినిమాకు విజయం టైటిల్ ఖరారు
హీరో నివీన్ పాలీ, డైరెక్టర్ ఆల్ఫోన్స్ పుత్రన్ కాంబోకు పాన్ ఇండియా స్థాయిలో క్రేజ్ ఉంది. వీరు కలిసి చేసిన నేరం, ప్రేమమ్ చిత్రాలు ఘన విజయాలు సాధించాయి. ఇలాంటి క్రేజీ కాంబో 12 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి సినిమా చేస్తున్నారంటే అంచనాలు ఏ స్థాయిలో ఉంటాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ అంచనాల మధ్య నివీన్ పాలీ, ఆల్ఫోన్సో పుత్రన్ కొత్త సినిమాకు "విజయం" అనే టైటిల్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమాను సినీ హోలిక్స్, పాలీ జూనియర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్స్ పై టాన్సన్ టోనీ, సునీల్ రమది నిర్మిస్తున్నారు.
అవి ఐటమ్ సాంగ్లు కాదు... ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే : తమన్నా
పలువురు అగ్ర హీరోల చిత్రాల్లో తాను నటించే ప్రత్యేక గీతాలపై హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా స్పందించారు. ఆ ప్రత్యేక గీతాలు ఐటమ్ సాంగ్లు కాదన్నారు. అలాంటి పాటలు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించాలా ఉంటాయన్నారు. అందుకే అలాంటి గీతాలను ఎంచుకున్నపుడు వాటిని ఐటమ్ పాటలుగ చూడను అని, తన వరుక అవి ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే అని చెప్పారు.
మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ
వెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.