భారత్ నుండి 27 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్న అమెజాన్ మొత్తం ఇ-కామర్స్ ఎగుమతులు
న్యూదిల్లీ: తన ప్రధాన ఎగుమతుల కార్యక్రమమైన 'అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్' ద్వారా భారత్ నుండి మొత్తం ఇ-కామర్స్ ఎగుమతులలో 27 బిలియన్ డాలర్ల మైలురాయిని చేరుకున్నట్లు అమెజాన్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. 2030 నాటికి భారత్ నుండి మొత్తం ఇ-కామర్స్ ఎగుమతులను 80 బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చాలన్న తన లక్ష్యం దిశగా ఇది నిరంతర పురోగతిని సూచిస్తుంది. 2015లో ప్రారంభించబడిన 'అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్', భారతీయ వ్యాపారాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులను చేరుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
గత 11 ఏళ్లలో, ఈ కార్యక్రమంలో 2.4 లక్షలకు పైగా ఎగుమతిదారులు నమోదు చేసుకున్నారు. వీరు అమెజాన్ గ్లోబల్ మార్కెట్ప్లేస్లలోని వినియోగదారులకు సమిష్టిగా ఒక బిలియన్కు పైగా 'మేడ్-ఇన్-ఇండియా' ఉత్పత్తులను విక్రయించారు. గత ఏడాది ఈ కార్యక్రమంలోని ఎగుమతిదారుల సంఖ్య 20% పెరిగింది. ఇది ప్రపంచ ఇ-కామర్స్లో భారతీయ వ్యాపారాల భాగస్వామ్యం పెరుగుతోందని ప్రతిబింబిస్తుంది.
'అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్' దేశవ్యాప్తంగా అద్భుతమైన ఆదరణ పొందుతోంది. ఇందులో భారతదేశంలోని 28 రాష్ట్రాలు, 7 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు, 200కు పైగా నగరాలు, పట్టణాల నుండి విక్రేతలు నమోదు చేసుకున్నారు. భారతీయ పారిశ్రామికవేత్తలకు సాంకేతికత ప్రపంచవ్యాప్త అవకాశాలను ఎలా అందిస్తుందో ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా నిరూపించింది. ఇది అమెరికా, యూకే, జర్మనీ, కెనడా, యూఏఈ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, స్పెయిన్ వంటి దేశాల్లోని 18కి పైగా అమెజాన్ గ్లోబల్ స్టోర్లలో వందల మిలి యన్ల మంది వినియోగదారులకు అమ్మడం ద్వారా ఎగుమతిదారులు గ్లోబల్ బ్రాండ్లను నిర్మించుకోవడానికి వీలు కల్పి స్తుంది.
అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్ ఇండియా హెడ్ శ్రీనిధి కల్వపుడి మాట్లాడుతూ, ‘‘వినియోగదారుల ఎగుమతులలో భారతదేశానికి ప్రపంచ శక్తిగా ఎదిగే సామర్థ్యం ఉంది. ఈ-కామర్స్ ఆ ఆశయాన్ని నిజం చేయడంలో సహాయపడుతోంది. తద్వారా ప్రతి భారతీ య విక్రేత ప్రపంచ ఎగుమతిదారుగా మారడానికి అవకాశాలను కల్పిస్తోంది. అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్లో 2.4 లక్షల మంది ఎగుమతిదారులతో, మొత్తం ఈ-కామర్స్ ఎగుమతులలో 27 బిలియన్ డాలర్ల స్థాయికి చేరుకోవడం ఒక ముఖ్యమైన మైలు రాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లలో బ్రాండ్లను నిర్మిస్తూ, వినియోగదారులను గెలుచుకుంటున్న భారతీయ వ్యాపారాల సంఖ్య పెర గడం మరింత ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది. వస్త్ర పరిశ్రమ వంటి రంగాలలో మేం అపారమైన అవకాశాలను చూస్తున్నాం.
ఇక్కడ భారతదేశపు తయారీ రంగ బలాలు, నైపుణ్యం, వ్యవస్థాపక ప్రతిభ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన బ్రాండ్లుగా రూపాంతరం చెందగలవు. భారత ప్రభుత్వ ప్రగతిశీల సంస్కరణలు, ఎగుమతులను సులభతరం చేయడంపై నిరంతర దృష్టి, భారతీయ వ్యాపారాలు ప్రపంచ వాణిజ్యంలో పాల్గొనడానికి కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తున్నాయి. 2030 నాటికి 80 బిలియన్ డాలర్ల ఎగు మతుల లక్ష్యం దిశగా మేం పనిచేస్తున్నప్పుడు, బ్రాండ్ ఇండియాను ప్రపంచానికి తీసుకెళ్లాలన్న భారత ప్రభుత్వ దార్శనికత కు మద్దతునిస్తూనే, ఏఐ-ఆధారిత ఆవిష్కరణలు, సామర్థ్య నిర్మాణం, బలమైన పర్యావరణ వ్యవస్థ భాగస్వామ్యాల ద్వారా ప్రపంచ అమ్మకాలను సరళంగా, మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడంపై మా దృష్టి ఉంది’’ అని అన్నారు.
అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్ ఎగుమతిదారు అయిన కాలిఫోర్నియా డిజైన్ డెన్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ దీపక్ మెహ్రోత్రా ఇలా అన్నా రు: ‘‘మేం మా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు, భారతదేశంలో తయారైన నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులకు అందించాలన్నదే మా లక్ష్యం. నేడు, కొన్ని అంచనాల ప్రకారం, మా ఉత్పత్తులు అమెరికాలోని 4% కంటే ఎక్కువ కుటుంబాలలో ఉపయోగించబడుతున్నాయి. ఇది మాకు ఎంతో సంతృప్తినిస్తోంది. ఇది ప్రపంచ మార్కెట్లలో భారతీ య వ్యాపారాల సామర్థ్యానికి నిదర్శనం.
సంప్రదాయ తయారీ రంగం నుండి ప్రపంచవ్యాప్త ఉనికితో ఒక వినియోగదారు బ్రాండ్ ను నిర్మించే వరకు, ఈ ప్రయాణంలో మాకు సహాయపడటంలో అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్ ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు విశ్వసించగల, ఇష్టపడే బ్రాండ్లను సృష్టించడానికి అవసరమైన తయారీ నైపు ణ్యం, ప్రతిభ, ఉత్పత్తి నాణ్యత భారతదేశానికి ఉన్నాయని మేం నమ్ముతున్నాం. భారతీయ వ్యాపారాలు తమ బలాన్ని, ప్రపం చ వినియోగదారులను చేరుకునే అవకాశంతో కలిపినప్పుడు ఏమి సాధించగలవో చెప్పడానికి మా ప్రయాణం కేవలం ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. మరెన్నో భారతీయ బ్రాండ్లు ప్రపంచ వేదికపై తమ స్థానాన్ని సంపాదించుకోవాలని మేం ఆశిస్తున్నాం’’ అని అన్నారు.
2026లో భారతదేశంలో అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్కు హోమ్ టెక్స్టైల్స్, దుస్తులు కీలక వృద్ధి చోదక శక్తులుగా ఆవిర్భవించాయి. దుస్తులు, హోమ్ కేటగిరీలు వరుసగా 23% మరియు 30% CAGRను నమోదు చేశాయి. ఈ జోరును కొనసాగించడానికి, అమెజాన్ ఉత్తర ప్రదేశ్లోని భదోహిలో ఆ ప్రాంతపు రగ్గుల తయారీ సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయడానికి, ఎగుమతిదారుల చేరికను వేగవంతం చేయడానికి ఒక క్లస్టర్-ఆధారిత కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. పరిశ్రమ సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, ఎగుమతి అవకాశాలను విస్తరించడానికి అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్ మూడు టెక్స్టైల్ ఎగుమతి ప్రోత్సాహక మండళ్లతో అపెరల్ ఎగుమతి ప్రోత్సాహక మండలి (AEPC), కార్పెట్ ఎగుమతి ప్రోత్సాహక మండలి (CEPC), కాటన్ టెక్స్టైల్స్ ఎగుమతి ప్రోత్సాహక మండలి (TEXPROCIL)- అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసింది. ఈ ప్రయత్నాలు, వస్త్ర మంత్రిత్వ శాఖతో కొనసాగుతున్న సంప్రదింపులతో పాటు, 2030 నాటికి వస్త్ర ఎగుమతులలో $100 బిలియన్లను సాధించాలనే భారత ప్రభుత్వ దార్శనికతకు అనుగుణంగా ఉన్నాయి. ఈ రంగాన్ని అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్కు ఒక ముఖ్యమైన వృద్ధి అవకాశంగా నిలుపు తున్నాయి. తద్వారా మరింత మంది భారతీయ తయారీదారులు, కళాకారులు, బ్రాండ్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదా రులను చేరుకోవడానికి, ఇ-కామర్స్ ద్వారా వారి ఎగుమతులను పెంచుకోవడానికి ఇది దోహదపడుతుంది.
భారతదేశంలో అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్ ముఖ్యాంశాలు:
గత 10 సంవత్సరాలుగా CAGR ప్రకారం అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్లో అగ్ర ఉత్పత్తి వర్గాలు
ఆరోగ్యం మరియు వ్యక్తిగత సంరక్షణ (45%)
కిరాణా సామాగ్రి (44%)
సౌందర్య సాధనాలు (42%)
బొమ్మలు (35%)
గృహోపకరణాలు/గృహాలంకరణ (30%)
ఫర్నిచర్ (27%)
దుస్తులు (23%)
జనవరి 2025 నుండి 2026 మూడవ త్రైమాసికం వరకు అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్లో చిన్న నగరాలు గణనీయ వృద్ధిని సాధించాయి
తమిళనాడులోని ఈరోడ్, కాంచీపురం ప్రాంతాలకు చెందిన ఎగుమతిదారులు వరుసగా 121.5 మిలియన్ డాలర్లు, 29 మిలియన్ డాలర్ల విక్రయాలను సాధించారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని మొరాదాబాద్, కాన్పూర్, ఆగ్రా ప్రాంతాలకు చెందిన ఎగుమతిదారులు వరుసగా 83 మిలియన్ డాలర్లు, 35 మిలియన్ డాలర్లు, 34 మిలియన్ డాలర్ల విక్రయాలను సాధించారు.
గుజరాత్లోని ఆనంద్, కచ్ నుండి ఎగుమతిదారులు వరుసగా $69 మిలియన్లు, $31 మిలియన్ల అమ్మకాలను నమోదు చేశారు.
కేరళలోని అలప్పుళ నుండి ఎగుమతిదారులు $30 మిలియన్ల అమ్మకాలను నమోదు చేశారు.
ఉత్తరాఖండ్లోని హరిద్వార్ నుండి ఎగుమతిదారులు 56 మిలియన్ డాలర్ల అమ్మకాలను దాటారు
హరియాణా లోని పానిపట్ నుండి ఎగుమతిదారులు 51 మిలియన్ డాలర్ల అమ్మకాలను దాటారు
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కాంగ్డా నుండి ఎగుమతిదారులు 40 మిలియన్ డాలర్ల అమ్మకాలను దాటారు
అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాలు
పంజాబ్- మొత్తం ఎగుమతిదారులు- 6,500+
పశ్చిమ బెంగాల్- మొత్తం ఎగుమతిదారులు- 5700+
తెలంగాణ- మొత్తం ఎగుమతిదారులు- 5500+
ఆంధ్రప్రదేశ్- మొత్తం ఎగుమతిదారులు- 2700+