16 వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించనున్న అమెజాన్
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ సంస్థ మరోమారు కఠిన నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఆ సంస్థలో పని చేసే ఉద్యోగుల్లో 30 వేల మందిపై వేటు వేయాలని నిర్ణయించింది. కార్పొరేట్ ఉద్యోగులను తగ్గించుకోవాలన్న తమ లక్ష్యంలో భాగంగా వచ్చే వారం నుంచి రెండో విడత తొలగింపు ప్రక్రియ ప్రారంభించనుంది. ఈ దశలో ఏకంగా 16 వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించనుందనే వార్తలు ఉద్యోగులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.
ఈ లేఆఫ్స్ ప్రభావం అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, రిటైల్, ప్రైమ్ వీడియో, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ (పీపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ) విభాగాలపై పడనుందని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే, ఈ ప్రణాళికల్లో మార్పులు ఉండొచ్చని కూడా పేర్కొన్నాయి.
గతేడాది అక్టోబరు నెలలో అమెజాన్ సుమారు 14,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. వారికి కల్పించిన 90 రోజుల గడువు సోమవారంతో ముగియనున్న నేపథ్యంలో మంగళవారం నుంచే కొత్త లేఆఫ్స్ ప్రక్రియ మొదలుకావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. గత తొలగింపుల సమయంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) పెరుగుదలే కారణమని కంపెనీ అంతర్గతంగా తెలిపింది.
సీఈఓ ఆండీ జెస్సీ మాత్రం ఇది ఆర్థిక లేదా ఏఐ ప్రేరేపిత నిర్ణయం కాదని, కంపెనీలో పెరిగిన బ్యూరోక్రసీని, అనవసరమైన లేయర్లను తగ్గించడమే లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. మొత్తం 30,000 ఉద్యోగాల కోత పూర్తయితే, ఇది అమెజాన్ మూడు దశాబ్దాల చరిత్రలోనే అతిపెద్ద తొలగింపు అవుతుంది. 2022లో కంపెనీ సుమారు 27,000 మందిని తొలగించిన విషయం తెల్సిందే.