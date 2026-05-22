సంబంధిత వార్తలు
భారతదేశపు అతి పెద్ద సౌందర్య ఉత్పత్తుల స్టోర్గా అమెజాన్
అమెజాన్ భారతదేశపు అతి పెద్ద ఆన్లైన్ సౌందర్య ఉత్పత్తుల స్టోర్ ఈరోజు, తన ప్రీమియం సౌందర్య ఉత్పత్తుల సెలక్షన్ను విస్తరింపజేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. 2026లో అమెజాన్లో 100కు పైగా కొత్త బ్రాండ్లు లైవ్ కానున్నాయి. వాటిలో డోల్సె&గబ్బానా, లారా మెర్సియర్, ఎలెమిస్, అర్బన్ డీకే, అవెడా, లా రోష్ పోసే, బయోడ్యాన్స్, ఈసెరిన్, పౌలాస్ ఛాయిస్, రీఫ్స్, అనెస్సా, ఇంకా మరెన్నో ఉన్నాయి. భారతదేశవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ సౌందర్యఉత్పత్తుల బ్రాండ్లకు గిరాకీ బాగా పెరుగటంతో, ఈ సంవత్సరం విడుదల చేసిన ఉత్పత్తులు జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, ఫ్రాన్స్ సౌందర్య ఉత్పత్తులకు, మధ్యప్రాచ్యానికి చెందిన అనెస్సా, కోకెబానా, మిస్టికార్, గోట్ సోప్స్, కాన్స్, వన్ లీఫ్, ఇంకా మరెన్నో సుగంధ ద్రవ్యాల ఉత్పత్తులకు కూడా విస్తరించాయి. జూలైలోని ఈ ప్రైమ్ డే నాడు కస్టమర్లు, అమెజాన్ పై అంతర్జాతీయ లేదా దేశీయంగా అభివృద్ధి చెందిన ప్రీమియం బ్రాండ్ల నుండి సౌందర్య ఉత్పత్తుల విభాగంలో ఉత్కంఠభరితమైన కొత్త లాంచ్లు, గొప్ప డీల్స్ మరియు బ్లాక్బస్టర్ డీల్స్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూడవచ్చు.
ప్రపంచ సౌందర్య పోకడలపై పెరుగుతున్న అవగాహన కారణంగా, భారతదేశ సౌందర్య పరిశ్రమ, అందుబాటులో ఉన్నవాటిని కొనుగోలు చేసే దశ నుండి కోరుకున్నవాటిని, వెదికి పట్టుకుని వినియోగించుకునే దిశకు స్పష్టమైన మార్పును చూస్తోంది. అమెజాన్ బ్యూటీలో ప్రీమియం సౌందర్య ఉత్పత్తుల విభాగంలో మేము ఏటా 1.5 రెట్ల వృద్ధిని గమనిస్తున్నాము. ఇందులో K-బ్యూటీ మరియు ఫ్రెంచ్ ఫార్మసీ ఉత్పత్తులకు గల డిమాండ్ ఏటా దాదాపు రెట్టింపు అవుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రీమియం సౌందర్య ఉత్పత్తుల డిమాండ్లో 50 శాతానికి పైగా త్రిస్సూర్, డెహ్రాడూన్, పాటియాలా, గౌహతి మరియు కొల్హాపూర్ వంటి ద్వితీయ మరియు తృతీయ శ్రేణి నగరాల నుండే లభిస్తోంది.
విభిన్న అవసరాల కోసం మేము ఎంపికలను విస్తృతం చేయడానికి పెట్టుబడి పెట్టినప్పటికీ, వేగంపై కూడా అంతే దృష్టి సారించాము. భారతదేశంలోని టాప్ 100 నగరాల్లోని దాదాపు సగం బ్యూటీ ఆర్డర్లు ఇప్పుడు అదే రోజు లేదా మరుసటి రోజు డెలివరీ అవుతున్నాయి, తద్వారా భారతదేశ వ్యాప్తంగా వినియోగదారులకు సౌందర్య ఉత్పత్తులను మరింత చేరువ చేస్తున్నాము. విశ్వసనీయమైన బ్రాండ్ల నుండి మరింత విశ్వాసంతో కస్టమర్లు ఉత్పత్తులను కనుగొని, కొనుగోలు చేసేందుకు సహకరించే AI-ఆధారిత షాపింగ్ సాధనాల ద్వారా ప్రీమియం సౌందర్య ఉత్పత్తులను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడంపై దృష్టిని నిలిపి ఉంచాము. దేశంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో సౌందర్య ఉత్పత్తుల కొనుగోలుదార్లు ఉండటం మరియు ప్రతి సంవత్సరం మా సౌందర్య ఉత్పత్తుల కస్టమర్ల సంఖ్యలో రెండంకెల వృద్ధిని సాధిస్తుండటంతో, అమెజాన్లో సౌందర్య రంగంలో రాబోయే దాని గురించి మేము ఉత్సాహంగా ఉన్నాము అని సిద్ధార్థ్ భగత్, డైరెక్టర్– బ్యూటీ, అమెజాన్ ఇండియా అన్నారు.
అంతర్జాతీయ సౌందర్య ట్రెండ్లకు ఇప్పుడు భారతదేశంలో చోటు
నేడు, భారతదేశంలోని వినియోగదారులు అన్ని వర్గాలలోనూ అంతర్జాతీయ సౌందర్యోత్పత్తులను హత్తుకుంటున్నారు. గ్లాస్ స్కిన్ రొటీన్లు, బారియర్-రిపేర్ ఫార్ములేషన్ల వంటి కొరియన్ స్కిన్కేర్ ఉత్పత్తులతో పాటు, సెరావీ, అవెన్, డుక్రే, ఎంబ్రియోలిస్సే, యూరియేజ్ వంటి ఫ్రెంచ్ ఫార్మసీ బ్రాండ్లతో కూడిన కె-బ్యూటీ, అమెజాన్లో సంవత్సరానికి దాదాపు రెండింతలు వృద్ధి చెందింది. వైద్యపరంగా నమ్మకమైన చర్మసంరక్షణకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ను ఇది ప్రతిబింబిస్తోంది. దీర్ఘకాలం నిలిచే ఊద్, అత్తర్ సువాసనల పట్ల పెరుగుతున్న ఆదరణ, అలాగే సోషల్ మీడియా ద్వారా వాటిని కనుగొనడం వంటి కారణాల వల్ల, రసాసి, అహ్మద్ అల్ మఘ్రిబి, అరబియాత్ మరియు లత్తాఫా వంటి మధ్యప్రాచ్య సుగంధ ద్రవ్యాలు వార్షికంగా దాదాపు 3 రెట్లు వృద్ధి చెందాయి.
దీర్ఘకాలం నిలిచే ఊద్ మరియు అత్తర్ సువాసనల పట్ల పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యత, అలాగే సోషల్ మీడియా ద్వారా వాటిని కనుగొనడం వంటి కారణాల వల్ల, రసాసి, అహ్మద్ అల్ మఘ్రిబి, అరబియాత్ మరియు లత్తాఫా వంటి మధ్యప్రాచ్య సుగంధ ద్రవ్యాలు ఏడాదికి దాదాపు 3 రెట్లు వృద్ధి చెందాయి. D2C హెయిర్కేర్ బ్రాండ్లు 2.5 రెట్లకు పైగా వృద్ధి చెందడం, ప్రీమియం, దినచర్య ఆధారిత వినియోగం దిశలో స్పష్టమైన మార్పును సూచిస్తూ, ఆవిర్భవిస్తున్న విభాగాలు మరింత వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి.
కేన్స్లో షాకింగ్ ఘటన... మిస్ వెనిజులాపై స్టైలిస్ట్ కత్తెరతో దాడి.. ముఖంపై రక్తంతో.. వీడియో
కేన్స్లో దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసే ఘటన చోటుచేసుకుంది. కేన్స్లో మిస్ వెనిజులా ఆండ్రీ డెల్ వాల్పై ఆమె స్టైలిస్ట్ జియోవన్నీ లగునా కత్తెరతో దాడి చేసిన ఘటన సినీ లోకాన్ని షాక్కు గురిచేసింది. ముఖానికి రక్తపు మరకలతో ఆమె వీడియో తీసి ఎస్ఎంలో పోస్ట్ చేయగా వైరల్ అవుతోంది. రెడ్ కార్పెట్పై ప్రదర్శనకు ముందు హోటల్ రూమ్లో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడు లగునా లాటిన్ అమెరికాలో పాపులర్ సెలబ్రిటీ స్టైలిస్ట్. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేసి, దాడికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
Shruti Haasan: హెల్లాల్లో స్టెప్లతో అలరించిన రామ్ చరణ్, శ్రుతిహాసన్
ఈ కార్యక్రమంలో రెహమాన్ లైవ్ ప్రదర్శన ఇవ్వనుండగా, ప్రియాంక చోప్రా దీనిని 'ఫైర్!' అని అభివర్ణించారు. అమెరికాలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్లు $393,000 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. పహిల్వాన్ పెద్ది పాత్ర కోసం చరణ్ నిజమైన స్టంట్స్ చేస్తూ కండలు పెంచారు. ఈ చిత్రం జూన్ 3న ప్రీమియర్తో ప్రారంభం కాగా, జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐమాక్స్ మరియు డాల్బీ సినిమాలలో విడుదల కానుంది.
మేము కాప్’లం 17 రోజుల్లోనే తీశారంటే నమ్మలేకపోయా : బండ్ల గణేష్
జీ5 తెలుగు నుంచి ‘‘మేము కాప్’లం’’ అనే మరో ఒరిజినల్ సిరీస్ వచ్చింది. రా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ (ప్రొడక్షన్ నెం. 3) బ్యానర్పై బి.వి.ఎస్. రవి నిర్మించిన సిరీస్కు ‘వికటకవి’ ఫేమ్ ప్రదీప్ మద్దాలి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సిరీస్లో నాగబాబు కొణిదెల ప్రధాన పాత్రను పోషించారు. గెటప్ శ్రీను, రవి తేజ నన్నిమాల వంటి ప్రముఖ తారాగణం నటించారు.
Satyadev: యముడిలా కనుమరుగు చేసే సమవర్తి పాత్రలో సత్యదేవ్
వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటించే సత్యదేవ్ తన 16వ సినిమా సమవర్తి పేరుతో రాబోతున్నాడు. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాను రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Payal Rajput: శౌరవ్ ను హగ్ చేసుకుని ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పిన పాయిల్ రాజ్ పుత్
ఆర్ఎక్స్ 100 చిత్రం యువతలో పెద్ద చర్చకు తావిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అందులో తన నటనలోని మరో కోణాన్ని పాయల్ రాజ్ పుత్ ఆవిష్కరించింది. ఆ తర్వాత అదే దర్శకుడుతో మంగళవారం సినిమా చేసింది. అందులోనూ ప్రేమ కోసం రగిలిపోయే పాత్రను పోషించింది. ఇలా తెలుగులో పలు పాత్రలలో కనిపించిన ఆమె పంజాబీలో తేరా మేరా సాథీ అనే సినిమాలో నటించింది. అందులో నటించిన శౌరవ్ తో ప్రేమ సన్నివేశాల్లో జీవించిందనే చెప్పాలి.