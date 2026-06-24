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300 నగరాలకు విస్తరించనున్న అమెజాన్ నౌ: భారతదేశ అతిపెద్ద మినిట్స్లో డెలివరీ నెట్వర్క్
దేశవ్యాప్తంగా 300 నగరాల్లోని వినియోగదారులకు, నిమిషాల్లో అతివేగంగా డెలివరీ చేసే తన అమెజాన్ నౌ సేవను విస్తరించడం ద్వారా, భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద 'నిమిషాల్లో డెలివరీ' నెట్వర్క్ను నిర్మించనున్నట్లు అమెజాన్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ప్రారంభించినప్పటి నుండి ప్రతి త్రైమాసికంలో ఆర్డర్లు రెట్టింపు అవుతుండటంతో, అమెజాన్ ఇండియా చరిత్రలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కామర్స్ వ్యాపార విభాగంగా అమెజాన్ నౌ అవతరించింది. దేశవ్యాప్తంగా వినియోగదారులకు, వారికి అవసరమైనప్పుడు, అత్యధిక రకాల ఉత్పత్తులను అందించడానికి అమెజాన్ తన ప్రత్యేకమైన ఫుల్ఫిల్మెంట్ మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా పదివేల ఉత్పత్తులను నిమిషాల్లో లేదా కొన్ని గంటల్లో డెలివరీ చేయడం, అదే రోజులో పది లక్షలకు పైగా, మరుసటి రోజు నలభై లక్షలకు పైగా ఉత్పత్తులను అందించడం, ఇంకా అపరిమిత, ఉచిత- వేగవంతమైన ప్రైమ్ డెలివరీతో కోట్లాది ఉత్పత్తులను అందించడం వంటివి ఉంటాయి.
అమెజాన్ తన ఇ-కామర్స్, క్విక్ కామర్స్ వ్యాపారంలో పనిచేస్తున్న పదివేల మంది డెలివరీ అసోసియేట్ల సంక్షేమంపై దృష్టి సారించిన 'సమ్మాన్' అనే ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రకటించింది. కార్యకలాపాలు, అసోసియేట్ల సంక్షేమం కోసం అమెజాన్ ఇండియా ఇటీవల ప్రకటించిన 30 కోట్ల డాలర్ల పెట్టుబడిలో కొంత భాగం ఈ కార్యక్రమాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, విస్తరించడానికి కేటాయించబడుతుంది.
అమెజాన్ ఇండియా కంట్రీ మేనేజర్ సమీర్ కుమార్ ఇలా అన్నారు: అమెజాన్ నౌ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ప్రతి త్రైమాసికం లోనూ దీని ఆర్డర్లు రెట్టింపు అవుతూ ఉండడంతొ అమెజాన్ ఇండియా చరిత్రలోనే అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ఈ-కామర్స్ విభాగంగా ఇది ఉంది. వినియోగదారుల నుండి, ముఖ్యంగా ప్రైమ్ సభ్యుల నుండి మాకు గొప్ప స్పందన లభిస్తోంది. వారు అమెజాన్ నౌను ఉపయోగించడం ప్రారంభించిన తర్వాత వారి షాపింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీని మూడు రెట్లు పెంచుతున్నారు. మేం మా విస్తరణను మరింత వేగవంతం చేశాం. భారతదేశంలోని 300 నగరాలకు పైగా వినియోగదారులకు అత్యంత వేగవంతమైన డెలివరీలను అందిస్తాం.
మా ఈ-కామర్స్, క్విక్ కామర్స్ వ్యాపారానికి గుండెకాయ వంటి మా డెలివరీ అసోసియేట్లు లేకుండా ఇవేవీ సాధ్యం కాదు. డెలివరీ అసోసియేట్ల సంక్షేమంపై దృష్టి సారించిన సమ్మాన్ అనే ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని మేం ప్రారంభిస్తు న్నందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. మేం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ, ఆ వేగానికి శక్తినిచ్చే వ్యక్తులు కూడా మాతో పాటు అభివృద్ధి చెందుతారని, వారికి మెరుగైన ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు, వారి కుటుంబాలకు విద్యా సహాయం, ప్రతిరోజూ సురక్షితమైన పని వాతావరణం లభిస్తాయని వాగ్దా నం చేస్తున్నాం అని అన్నారు.
అమెజాన్ నౌ వేగవంతమైన విస్తరణ: బెంగళూరు, దిల్లీ-ఎన్సిఆర్, ముంబై, పుణె, హైదరాబాద్, అమృత్సర్, కొచ్చి వంటి 15కు పైగా మెట్రో, నాన్-మెట్రో నగరాల్లో, అమెజాన్ నౌ ఇప్పటికే 50 మిలియన్లకు పైగా వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంది. కిరాణా సామాగ్రి (పండ్లు & కూరగాయలు, ఫ్రోజెన్ ఫుడ్తో సహా), పర్సనల్ కేర్, ఫ్యాషన్ & బ్యూటీ ఉత్పత్తులు మొదలుకొని చిన్న గృహోపకరణాలు, గృహ & వంటగది ఉత్పత్తులు, మరెన్నో నిత్యావసర వస్తువుల విస్తృత శ్రేణిని అందించడానికి, అమెజాన్ తన మైక్రో ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్లు, అర్బన్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ల నెట్వర్క్ను విస్తరించాలని యోచిస్తోంది. ఇవన్నీ నిమిషాల్లోనే డెలివరీ చేస్తాయి.
డెలివరీ అసోసియేట్ల కోసం ‘సమ్మాన్’: ‘సమ్మాన్’ అనేది అమెజాన్ ఇండియా లాజిస్టిక్స్ నెట్వర్క్లోని వేలాది మంది డెలివరీ అసోసియేట్ల కోసం ఉద్దేశించిన ఒక సమగ్ర సంక్షేమ కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమాలలో అసోసియేట్ల పిల్లల విద్య కోసం స్కాలర్ షిప్లు, ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు, ఆర్థిక చేరిక కార్యక్రమాలకు ప్రాప్యత కల్పించడం, సమగ్ర బీమా కవరేజ్, ఆన్-రోడ్ భద్రతా చర్యలు, ఇంకా మరిన్నో ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, అమెజాన్ ఈ సంవత్సరం తన ఆశ్రయ్ రెస్ట్ సెంటర్లను 250 ప్రదేశాలకు విస్తరిస్తుంది, ఇవి పరిశ్రమలోని ఏ డెలివరీ అసోసియేట్కైనా అందుబాటులో ఉంటాయి.
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