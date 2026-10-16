Jio IPO: జియో ఐపీఓకు క్రేజ్.. 15-20 శాతం లిస్టింగ్ లాభానికి అవకాశం.. మార్కెట్ నిపుణుల అంచనా
జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ధరల శ్రేణి ప్రకటన తర్వాత విశ్లేషకుల స్పందన చాలావరకు సానుకూలంగా ఉంది. పలు నివేదికలు ఈ జియో ఐపీఓకు సానుకూల అంచనా ఇచ్చాయి. మార్కెట్ నిపుణులు 15-20 శాతం లిస్టింగ్ లాభానికి అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. అయితే వాస్తవ పనితీరు మార్కెట్ పరిస్థితులు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
Jio IPO
అక్టోబర్ 16 నాటి తన ఐపీఓ నోట్లో ఎంకే రీసెర్చ్ జియో ఐపీఓకు సబ్స్క్రైబ్ రేటింగ్ ఇచ్చింది. జియో మార్కెట్ నాయకత్వం, ధరలను నిర్ణయించే శక్తి, అమలు తీరు, భవిష్యత్తులో రాబోయే అనేక వృద్ధి అవకాశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ ధరల శ్రేణి సహేతుకంగానే కనిపిస్తోందని ఆ బ్రోకరేజ్ సంస్థ పేర్కొంది. స్వస్తిక్ ఇన్వెస్ట్మార్ట్ కూడా జియో ఐపీఓకు సబ్స్క్రైబ్ రేటింగ్ ఇచ్చింది.
దాని నివేదిక ప్రకారం, ధరల శ్రేణి ఎగువ స్థాయిలో జియో విలువ FY26 ఆదాయాలకు సుమారు 33.3 రెట్లుగా ఉంది, అదే భారతీ ఎయిర్టెల్ విలువ 40.7 రెట్లుగా ఉంది. ఈ ప్రాతిపదికన ఎయిర్టెల్తో పోలిస్తే జియో సుమారు 18% తక్కువ ధరకు ట్రేడ్ అవుతోందని స్వస్తిక్ అంచనా వేస్తోంది.
మరో వాల్యుయేషన్ ప్రాతిపదికన కొంతమంది మార్కెట్ నిపుణులు జియో విలువను ఆదాయాలకు సుమారు 33.5 రెట్లుగా అంచనా వేశారు. అదే భారతీ ఎయిర్టెల్ విలువ సుమారు 38.9 రెట్లుగా ఉంది. ఇది దాదాపు 14 శాతం తక్కువ విలువను సూచిస్తోంది. అయితే జియో భవిష్యత్ వృద్ధిలో కొంత భాగం ఇప్పటికే ప్రస్తుత వాల్యుయేషన్లో ప్రతిబింబిస్తోందని విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.
మరో ముఖ్యమైన సానుకూల అంశం ఏమిటంటే, జియో తన 5జీ విస్తరణలో అత్యంత మూలధన కేంద్రీకృత దశను దాటుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఎంకే రీసెర్చ్ ప్రకారం FY24లో రాబడిలో 48.8%గా ఉన్న మూలధన వ్యయం (capex) FY26 నాటికి 23.3%కి తగ్గింది. అయితే FY26లో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో సుమారు రూ. 32,500 కోట్లుగా ఉంది.
భారీ స్థాయి నెట్వర్క్ పెట్టుబడుల అవసరం తగ్గుతున్నందున నగదు ఉత్పత్తి మరింత బలపడుతుందని ఈ బ్రోకరేజ్ సంస్థ అంచనా వేస్తోంది. దీర్ఘకాలికంగా విశ్లేషకులు జియో ప్రధాన మొబిలిటీ వ్యాపారానికి మించి చూస్తున్నారు. హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్, ఎంటర్ప్రైజ్ సేవలు, క్లౌడ్, ఏఐ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో దాని టెక్నాలజీ స్టాక్ను మానిటైజ్ చేయడం వంటివి తదుపరి వృద్ధి చోదకాలుగా పరిగణించబడుతున్నాయి.
ఎంకే హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ను ఒక ప్రధాన వృద్ధి అవకాశంగా గుర్తించింది. విదేశీ మార్కెట్లలో జియో అంతర్గత టెక్నాలజీ స్టాక్కు మంచి సామర్థ్యం ఉందని భావిస్తోంది. జియో స్టాండ్అలోన్ లిస్టింగ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్పై కూడా ప్రభావం చూపవచ్చు.
జియో తన ఐపీఓ ధరల శ్రేణిని ప్రకటించిన తర్వాత అక్టోబర్ 15న ఆర్ఐఎల్ షేర్లు సుమారు 3.4% పెరిగాయి. ఆర్ఐఎల్ వాటాదారులకు మరింత విలువను అందించే సంభావ్య ప్రేరకంగా ఈ లిస్టింగ్ను మార్కెట్ గమనిస్తోంది.