మెనూ ధరలను 10 శాతం వరకు పెంచేందుకు సిద్ధమవుతున్న ఏపీ హోటల్స్
వాణిజ్య ఎల్పిజి సిలిండర్ల ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు తమ మెనూ ధరలను 10 శాతం వరకు పెంచడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. వంటగ్యాస్ ఖర్చులలో వచ్చిన ఈ భారీ పెరుగుదల ఆతిథ్య రంగాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసిందని, దీనివల్ల ఆ భారాన్ని వినియోగదారులపై మోపడం తప్ప సంస్థలకు మరో మార్గం లేకుండా పోయిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టార్ హోటల్స్ అసోసియేషన్ పేర్కొంది.
పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ కారణంగా పెరుగుతున్న ప్రపంచ ఇంధన ధరల వల్ల, శుక్రవారం కేంద్ర ప్రభుత్వం 19 కేజీల వాణిజ్య ఎల్పిజి సిలిండర్ల ధరను రూ.993 పెంచింది. దీంతో హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఒక్కో సిలిండర్ ధర దాదాపు రూ.3,315కు చేరింది.
మే 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఈ సవరించిన ధరల వల్ల నిర్వహణ ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగాయని, హోటల్ యజమానులు భారీ నష్టాలను చవిచూస్తున్నారని, మెనూ ధరలను 10 శాతం వరకు పెంచడం తప్ప వారికి మరో మార్గం లేదని అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ఆర్.వి.స్వామి తెలిపారు.
గత మూడు నెలల్లో వాణిజ్య గ్యాస్ ధరలు మొత్తం మీద దాదాపు రూ.1,303 మేర పెరిగాయని, ఇది ఈ రంగంపై ఆర్థిక ఒత్తిడిని తీవ్రతరం చేస్తోందని ఆయన ఇంకా పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రభావం కేవలం ఎల్పిజి వినియోగదారులకే పరిమితం కాదని, ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లలోని హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్పై ఆధారపడిన సంస్థలు కూడా అదనపు వ్యయ భారాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయని స్వామి తెలిపారు.
ఆతిథ్య పరిశ్రమకు గ్యాస్ ప్రధాన ఇంధనంగా ఉన్నందున, ధరలలో నిరంతర పెరుగుదల రోజువారీ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఇంధన ఖర్చులకు అతీతంగా, ఈ రంగం వంట నూనెలు, నిత్యావసర సరుకుల వంటి వాటి పెరుగుతున్న ధరలతో కూడా పోరాడుతోంది.
పొద్దుతిరుగుడు నూనె ధర విపరీతంగా పెరిగిందని, పప్పుధాన్యాలు, కూరగాయల ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయని, దీనికి తోడు పెరిగిన ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ ఖర్చులు ఈ పరిస్థితిని మరింత తీవ్రతరం చేశాయని స్వామి పేర్కొన్నారు.
టేక్అవే, డెలివరీ సేవలకు ఉపయోగించే మెటీరియల్స్ ధరలు కూడా నిరంతరం పెరుగుతూ, మొత్తం కార్యకలాపాలపై భారాన్ని మరింత పెంచుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న వ్యయ ఒత్తిళ్ల సమయంలో ఆతిథ్య రంగానికి మద్దతుగా పన్ను రాయితీలు లేదా సబ్సిడీలు అందించడం ద్వారా ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాలని స్వామి కోరారు. పెరుగుతున్న ఆర్థిక సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ వ్యాపారాలు నాణ్యతా ప్రమాణాలను కొనసాగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నందున, వినియోగదారులు అర్థం చేసుకోవాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.