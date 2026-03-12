గురువారం, 12 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 12 మార్చి 2026 (18:33 IST)

మహిళల బస్సు ప్రయాణంలో భారతదేశంలో టాప్ 3 రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా ఆంధ్రప్రదేశ్

Red bus
హైదరాబాద్: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆన్‌లైన్ బస్ టికెటింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది రెడ్ బస్. ఇప్పటికే ఎన్నో లక్షల మందికి ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని చేకూర్చిన రెడ్ బస్... అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వారోత్సవాల సందర్భంగా.. మొట్టమొదటి రెడ్‌బస్ పింక్ నివేదికను విడుదల చేసింది. 2019 మరియు 2025 మధ్య బహిర్గతమైన డేటా ఆధారంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా ఇంటర్‌సిటీ బస్సు ప్రయాణంలో మహిళల భాగస్వామ్యంలో స్థిరమైన పెరుగుదలను ఈ నివేదిక హైలైట్ చేసింది. ఇంకా చెప్పాలంటే మహిళల ఇంటర్‌సిటీ బస్సు మొబిలిటీకి రాష్ట్రం ప్రముఖ మార్కెట్‌గా అవతరించింది. భారతదేశంలో మహిళా ప్రయాణికులు ఎక్కువగా ప్రయాణిస్తున్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్ 3లో ఉంది.
 
2019తో పోలిస్తే 2025లో మహిళా ప్రయాణికుల సంఖ్య 124% వృద్ధి చెందింది. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం వృద్ధిని అధిగమించింది. 2025లో ఇంటర్‌సిటీ బస్సు ప్రయాణికులలో ఇప్పుడు మహిళలు 35% ఉన్నారు. ఇది 2019లో 24%గా ఉంది. మహమ్మారి తర్వాత కాలంలో మహిళల మొబిలిటీలో ఎలా వచ్చిన మార్పులు, డిజిటల్ వైపు మారడం, బలమైన ఇంటర్‌సిటీ కనెక్టివిటీ పెరగడం, విద్య మరియు శ్రామిక శక్తిలో పెరుగుతున్న భాగస్వామ్యం ద్వారా ఈ ప్రయాణికుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగడానికి కారణాలుగా చెప్పవచ్చు.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సంబంధించిన ముఖ్యాంశాలు:
2019తో పోలిస్తే ఒంటరి మహిళల ప్రయాణం 89% పెరిగింది, ఇది సొంతంగా ప్రయాణాలు చేయాలనే బలమైన మార్పును హైలైట్ చేస్తుంది
500 కి.మీ కంటే ఎక్కువ దూర బస్సు ప్రయాణాలు చేసే వారిలో 32% మంది మహిళలు ఉన్నారు. ఇది పని, విద్య మరియు వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం వేరే నగరాలకు తరలి వెళ్తున్న ప్రయాణాలను హైలెట్ చేస్తుంది.
2019 నుండి 21-30 సంవత్సరాల వయస్సు గల వారి సంఖ్య 92% గణనీయంగా పెరిగింది, ఇది యువ వినియోగదారులు నగరాంతర ప్రయాణ డిమాండ్‌ను పెంచుతున్నారని సూచిస్తుంది.
 
ఈ మార్పులు అన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మహిళల ప్రయాణం మరింత తరచుగా, వైవిధ్యంగా మరియు ఉద్దేశ్యంతో నడిచే, విద్య, ఉపాధి మరియు పర్సనల్ మొబిలిటీ విస్తరించడానికి కారణాలను సూచిస్తున్నాయి.
 
ఈ సందర్భంగా రెడ్‌ బస్ సీఈఓ శ్రీ ప్రకాష్ సంగం గారు మాట్లాడుతూ, మహిళల ఇంటర్‌సిటీ బస్సు ప్రయాణాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రగామి రాష్ట్రంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ ప్రాంతం అంతటా మహిళలు ప్రయాణాలను ఎలా స్వీకరిస్తున్నారో మనకు తెలుస్తుంది. ఇవాళ భారతదేశంలో మహిళల ప్రయాణం కేవలం పెరుగుతున్న ప్రయాణాలను మాత్రమే కాకుండా, పెరుగుతున్న స్వాతంత్ర్య భావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. భారతదేశం అంతటా ఎక్కువ మంది మహిళలు పని, విద్య, అవకాశం లేదా విశ్రాంతి కోసం తమ స్వంత నిబంధనల ప్రకారం ప్రయాణించడానికి ఎంచుకుంటున్నారు.
 
అదే సమయంలో రెడ్‌బస్‌లో మహిళలు అందిస్తున్న రేటింగ్‌లను అనుసరించి, మెరుగైన భద్రతా సమాచారాన్ని అందించడం, మెరుగైన మరియు భద్రతతో కూడిన ప్రయాణాన్ని అందించడం మరియు అందుకు అవసరమయ్యే వ్యవస్థల ద్వారా మద్దతు ఇస్తూ నమ్మకాన్ని పెంపొందించే లక్షణాలను నిరంతరం బలోపేతం చేస్తున్నాము. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రతి మహిళకు ఇంటర్‌సిటీ ప్రయాణాన్ని మరింత నమ్మదగినదిగా, మరింత ప్రాప్యత చేయగల మరియు మరింత సాధికారత కల్పించడం మా లక్ష్యం. ఆమె ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తున్నా లేదా సమూహానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నా. ప్రయాణం అనేది ప్రశాంతంగా, భద్రతతో కూడి ఉండాలి అని మేము బలంగా నమ్ముతున్నాము అని అన్నారు ఆయన.
 
జాతీయంగా ప్రయాణికులలో మహిళల వాటా, ఒంటరి మహిళా ప్రయాణికుల నిష్పత్తి మరియు సుదూర ప్రయాణాలు చేసే మహిళల సంఖ్య (>500 కి.మీ) ఆధారంగా మూల్యాంకనం చేయబడింది. 2025లో ప్రయాణించిన మహిళల సంఖ్య 124% పెరుగుదలే ఈ మొత్తం వృద్ధికి కారణం.
 
మహిళలు ఒంటరిగా ప్రయాణించడం అనే విషయంలో గతంతో పోలిస్తే 2019 నుండి 89% పెరుగుదలే.. మహిళా ప్రయాణికులు పెరగడానికి దోహదపడింది.
 
2019 నుంచి 21-30 సంవత్సరాల వయస్సు గల మహిళల సోలో ట్రిప్పులు 92% పెరిగాయి
 

Rashmika Mandanna: తప్పుడు ప్రచారం చేసిన వారిపై రష్మిక మందన్నా ఘాటు హెచ్చరిక

Rashmika Mandanna: తప్పుడు ప్రచారం చేసిన వారిపై రష్మిక మందన్నా ఘాటు హెచ్చరికకథానాయిక రష్మిక మందన్నా వివాహం విజయ్ దేవరకొండతో జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అంగరంగవైభవంగా జరిగిన ఈ వేడుక తర్వాత హ్యాపీగా వుంటున్న సమయంలో ఓ కవితాత్మక పోస్ట్ ఆమెను ఆనందపరిచింది. కవితాత్మకంగా రష్మిక -విజయ్ దేవరకొండ బంధం..'టేల్స్ విత్ తార' అనే ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో 'దామిని' అనే యూజర్ షేర్ చేసిన ఓ పోస్టేలో రష్మిక, విజయ్ బంధాన్ని కవితాత్మకంగా వివరించారు.

Aadi: షూటింగ్ లో యాక్షన్ ఎంటర్ టైనర్ మూవీ బుల్లెట్ రెడ్డి

Aadi: షూటింగ్ లో యాక్షన్ ఎంటర్ టైనర్ మూవీ బుల్లెట్ రెడ్డిఆది, మేఘ, హనిక హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న సినిమా బుల్లెట్ రెడ్డి. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ లక్ష్మి ఫిలింస్ బ్యానర్ పై ఆది దర్శక నిర్మాతగా రూపొందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో ఉంది. ఈ చిత్ర విశేషాలను ఈ రోజు హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో దర్శక నిర్మాత హీరో ఆది తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఫైట్ మాస్టర్ ఖయ్యూం పాల్గొన్నారు.

Vishal: ఎం.జి.ఆర్..పై రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాటల్ని ఖండించిన తమిళ హీరో విశాల్

Vishal: ఎం.జి.ఆర్..పై రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాటల్ని ఖండించిన తమిళ హీరో విశాల్మన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలోని సీనియర్ నటుడు శ్రీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇటీవల జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను చూసి, ఆశ్చర్య పోయానని తమిళ కథానాయకుడు విశాల్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇటీవలే రాజేంద్రప్రసాద్ కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాంతారావు పేరిట నెలకొల్పిన గద్దర్ అవార్డు ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా సినిమా పరిశ్రమ ఏర్పాటుచేసిన అభినందన కార్యక్రమంలో రాజేంద్రప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, కాంతారావ్ జానపద హీరోగా పేరుతెచ్చుకుంటున్న రోజుల్లో తమిళనాటి ఫేమస్ హీరో ఎం.జి. ఆర్. భయపడ్డాడని అనే అర్థం వచ్చేలా కాస్త భాష శ్రుతిమించింది. దానితో విశాల్ స్పందించారు.

కొండాలక్ష్మణ్ బాపూజీ డాక్యుమెంటరీ విధానంపై జ్యూరీ సభ్యులు ప్రశంసలు

కొండాలక్ష్మణ్ బాపూజీ డాక్యుమెంటరీ విధానంపై జ్యూరీ సభ్యులు ప్రశంసలుప్రముఖ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు, తెలంగాణ జాతిపితగా పిలుచుకునే కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీపై దర్శకుడు బడుగు విజయ్ కుమార్ రూపొందించిన డాక్యుమెంట్రీ ఫిల్మ్ యూనిటి. ది మ్యాన్ ఆఫ్ సోషల్ పేరుతో చిరందాస్ శ్రీకాంత్ నిర్మించిన ఈ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రకటించిన తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డుల్లో తొలి స్థానం స్థానం దక్కింది.

Dhurandhar: ధురంధర్: ది రివెంజ్ కు ముందు ధురంధర్ రీ-రిలీజ్ కాబోతోంది

Dhurandhar: ధురంధర్: ది రివెంజ్ కు ముందు ధురంధర్ రీ-రిలీజ్ కాబోతోందిఇటీవల విడుదలైన ‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ ట్రైలర్ ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ గా మారింది. ఈ సినిమా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కూడా భారీ వసూళ్లు సాధిస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. సీక్వెల్ విడుదలకు కొద్ది రోజుల ముందు మొదటి భాగం ‘ధురంధర్’ మళ్లీ థియేటర్లలోకి రావడంతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు మరోసారి ఈ ఫ్రాంచైజ్ అందించిన థ్రిల్ ను బిగ్ స్క్రీన్ పై ఎక్స్ పీరియన్స్ చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తప్పక తింటుండాలి. ఏ సీజన్‌లో దొరికే పండును తింటుంటే అన్ని రకాల విటమిన్స్ అందుతాయి. ఇలాంటి పండ్లలో బొప్పాయి కూడా ఒకటి. ఈ బొప్పాయిలో చాలా రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి పండు ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లిపాదికీ గృహవైద్యంగా పని చేస్తుంది. ఎలా అంటే బొప్పాయిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్లు భారీగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసే పపాయిన్ అనే ఎంజైము బొప్పాయిలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అందువల్ల భోజనం తర్వాత నాలుగు బొప్పాయి ముక్కలు తింటే అది కడుపులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తుంది.

కడుపులో మంటగా ఉందా?

కడుపులో మంటగా ఉందా?పొట్టలో మంటగా ఉంటే అస్సలు అశ్రద్ద చేయవద్దంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య నుంచి బైటపడే మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. ఉదయాన్నే పరగడుపున కనీసం లీటరు నీటిని త్రాగాలి. దీనివల్ల గ్యాస్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. 2. గ్యాస్ సమస్య వున్న వారికి దాల్చిన చెక్క చాలా మేలు చేస్తుంది. 3. ఉదయాన్నేఅరకప్పు పెరుగులో రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నూరి కలుపుకొని తింటే గ్యాస్ తగ్గుతుంది. 4. కడుపులో మంట వున్నవారు అల్లాన్ని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం వుంటుంది. 5. గోరువెచ్చని నీటిలో జీలకర్ర పొడి కలుపుకొని త్రాగితే చాలా మంచిది.

షార్లెట్‌లో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు

షార్లెట్‌లో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలుషార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు వారి కోసం అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా షార్లెట్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. ఉమెన్స్ నైట్ పేరుతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 250 మందికి పైగా తెలుగు మహిళలు పాల్గొని సందడి చేశారు. మహిళా శక్తిని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చాటిచెప్పేలా సాగిన ఈ వేడుకలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ హబ్ ప్రతినిధి లోపాముద్ర, శక్తి ఫౌండేషన్ ప్రతినిధి నిదియా గాస్పర్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసి మహిళా సాధికారత గురించి ప్రసంగించారు.
