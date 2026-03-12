మహిళల బస్సు ప్రయాణంలో భారతదేశంలో టాప్ 3 రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా ఆంధ్రప్రదేశ్

హైదరాబాద్: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆన్లైన్ బస్ టికెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది రెడ్ బస్. ఇప్పటికే ఎన్నో లక్షల మందికి ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని చేకూర్చిన రెడ్ బస్... అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వారోత్సవాల సందర్భంగా.. మొట్టమొదటి రెడ్బస్ పింక్ నివేదికను విడుదల చేసింది. 2019 మరియు 2025 మధ్య బహిర్గతమైన డేటా ఆధారంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా ఇంటర్సిటీ బస్సు ప్రయాణంలో మహిళల భాగస్వామ్యంలో స్థిరమైన పెరుగుదలను ఈ నివేదిక హైలైట్ చేసింది. ఇంకా చెప్పాలంటే మహిళల ఇంటర్సిటీ బస్సు మొబిలిటీకి రాష్ట్రం ప్రముఖ మార్కెట్గా అవతరించింది. భారతదేశంలో మహిళా ప్రయాణికులు ఎక్కువగా ప్రయాణిస్తున్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్ 3లో ఉంది.
2019తో పోలిస్తే 2025లో మహిళా ప్రయాణికుల సంఖ్య 124% వృద్ధి చెందింది. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం వృద్ధిని అధిగమించింది. 2025లో ఇంటర్సిటీ బస్సు ప్రయాణికులలో ఇప్పుడు మహిళలు 35% ఉన్నారు. ఇది 2019లో 24%గా ఉంది. మహమ్మారి తర్వాత కాలంలో మహిళల మొబిలిటీలో ఎలా వచ్చిన మార్పులు, డిజిటల్ వైపు మారడం, బలమైన ఇంటర్సిటీ కనెక్టివిటీ పెరగడం, విద్య మరియు శ్రామిక శక్తిలో పెరుగుతున్న భాగస్వామ్యం ద్వారా ఈ ప్రయాణికుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగడానికి కారణాలుగా చెప్పవచ్చు.
ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన ముఖ్యాంశాలు:
2019తో పోలిస్తే ఒంటరి మహిళల ప్రయాణం 89% పెరిగింది, ఇది సొంతంగా ప్రయాణాలు చేయాలనే బలమైన మార్పును హైలైట్ చేస్తుంది
500 కి.మీ కంటే ఎక్కువ దూర బస్సు ప్రయాణాలు చేసే వారిలో 32% మంది మహిళలు ఉన్నారు. ఇది పని, విద్య మరియు వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం వేరే నగరాలకు తరలి వెళ్తున్న ప్రయాణాలను హైలెట్ చేస్తుంది.
2019 నుండి 21-30 సంవత్సరాల వయస్సు గల వారి సంఖ్య 92% గణనీయంగా పెరిగింది, ఇది యువ వినియోగదారులు నగరాంతర ప్రయాణ డిమాండ్ను పెంచుతున్నారని సూచిస్తుంది.
ఈ మార్పులు అన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మహిళల ప్రయాణం మరింత తరచుగా, వైవిధ్యంగా మరియు ఉద్దేశ్యంతో నడిచే, విద్య, ఉపాధి మరియు పర్సనల్ మొబిలిటీ విస్తరించడానికి కారణాలను సూచిస్తున్నాయి.
ఈ సందర్భంగా రెడ్ బస్ సీఈఓ శ్రీ ప్రకాష్ సంగం గారు మాట్లాడుతూ, మహిళల ఇంటర్సిటీ బస్సు ప్రయాణాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రగామి రాష్ట్రంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ ప్రాంతం అంతటా మహిళలు ప్రయాణాలను ఎలా స్వీకరిస్తున్నారో మనకు తెలుస్తుంది. ఇవాళ భారతదేశంలో మహిళల ప్రయాణం కేవలం పెరుగుతున్న ప్రయాణాలను మాత్రమే కాకుండా, పెరుగుతున్న స్వాతంత్ర్య భావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. భారతదేశం అంతటా ఎక్కువ మంది మహిళలు పని, విద్య, అవకాశం లేదా విశ్రాంతి కోసం తమ స్వంత నిబంధనల ప్రకారం ప్రయాణించడానికి ఎంచుకుంటున్నారు.
అదే సమయంలో రెడ్బస్లో మహిళలు అందిస్తున్న రేటింగ్లను అనుసరించి, మెరుగైన భద్రతా సమాచారాన్ని అందించడం, మెరుగైన మరియు భద్రతతో కూడిన ప్రయాణాన్ని అందించడం మరియు అందుకు అవసరమయ్యే వ్యవస్థల ద్వారా మద్దతు ఇస్తూ నమ్మకాన్ని పెంపొందించే లక్షణాలను నిరంతరం బలోపేతం చేస్తున్నాము. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రతి మహిళకు ఇంటర్సిటీ ప్రయాణాన్ని మరింత నమ్మదగినదిగా, మరింత ప్రాప్యత చేయగల మరియు మరింత సాధికారత కల్పించడం మా లక్ష్యం. ఆమె ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తున్నా లేదా సమూహానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నా. ప్రయాణం అనేది ప్రశాంతంగా, భద్రతతో కూడి ఉండాలి అని మేము బలంగా నమ్ముతున్నాము అని అన్నారు ఆయన.
జాతీయంగా ప్రయాణికులలో మహిళల వాటా, ఒంటరి మహిళా ప్రయాణికుల నిష్పత్తి మరియు సుదూర ప్రయాణాలు చేసే మహిళల సంఖ్య (>500 కి.మీ) ఆధారంగా మూల్యాంకనం చేయబడింది. 2025లో ప్రయాణించిన మహిళల సంఖ్య 124% పెరుగుదలే ఈ మొత్తం వృద్ధికి కారణం.
మహిళలు ఒంటరిగా ప్రయాణించడం అనే విషయంలో గతంతో పోలిస్తే 2019 నుండి 89% పెరుగుదలే.. మహిళా ప్రయాణికులు పెరగడానికి దోహదపడింది.
2019 నుంచి 21-30 సంవత్సరాల వయస్సు గల మహిళల సోలో ట్రిప్పులు 92% పెరిగాయి