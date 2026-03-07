ఏపీలో పడిపోయిన కోడిగుడ్ల ధరలు... పౌల్ట్రీ రైతుల ఆందోళన
ఏపీలో కోడిగుడ్ల ధరలు పడిపోయాయి. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం ఎగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపడమే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. వంద కోడిగుడ్ల హోల్సేల్ ధరను రూ.420గా నిర్ణయించారంటే పరిస్థితి తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవచ్చు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పౌల్ట్రీ ఫారాలలో రోజుకు సుమారు 5 కోట్ల కోడిగుడ్ల ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. అయితే, ఇందులో కేవలం సగం మాత్రమే రాష్ట్రంలో వినియోగిస్తున్నారు. అయితే, ఇటీవల స్థానిక వినియోగం తగ్గడంతో పాటు ఎగుమతులు మందగించాయి.
చెన్నై పోర్టు నుంచి గల్ఫ్ దేశాలకు జరిగే కోడిగుడ్ల ఎగుమతులు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఈ అంతర్జాతీయ పరిణామం నేరుగా ఏపీలోని పౌల్ట్రీ మార్కెట్ను దెబ్బతీసింది. కోడిగుడ్ల ధరలు ఇంతలా పడిపోవడం పౌల్ట్రీ రంగంలో కలకలం రేపుతోంది. దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గుడ్డు ధర రూ.3.30కి పడిపోయిందనే ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది.