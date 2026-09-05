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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 5 September 2026 (21:29 IST)

శివమొగ్గ టౌన్-తిరుపతి మధ్య కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్

vande bharat
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (21:29 IST)
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బెంగళూరు మీదుగా శివమొగ్గ టౌన్-తిరుపతి మధ్య కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలును నడపాలని తిరుపతి ఎంపీ మద్దిల గురుమూర్తి చేసిన అభ్యర్థనపై రైల్వే బోర్డు సానుకూలంగా స్పందించింది. 
 
ఈ సేవ కోసం అధికారిక ప్రతిపాదన కూడా సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. తిరుపతి నుండి రైలు రవాణా సౌకర్యాలను విస్తరించాలని, మెరుగుపరచాలని ఎంపీ కోరిన నేపథ్యంలో, సౌత్ వెస్ట్రన్ రైల్వే రూపొందించిన కార్యాచరణ ప్రణాళికలో ఈ ప్రతిపాదనను చేర్చారు.
 
ఈ ప్రతిపాదనను పరిశీలించినందుకు రైల్వే బోర్డు చైర్మన్, సీఈఓలకు గురుమూర్తి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే, మిగిలిన ప్రక్రియలను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి, ఈ సేవను త్వరలోనే ప్రారంభించాలని అధికారులను కోరారు. 
 
ఈ ప్రతిపాదిత రైలు తిరుపతి, శివమొగ్గ, బెంగళూరు నగరాల మధ్య రవాణా సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని, తద్వారా యాత్రికులతో పాటు విద్య, వైద్యం, ఉపాధి, ఇతర అవసరాల కోసం ప్రయాణించే వారికి ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుందని భావిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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