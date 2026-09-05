శివమొగ్గ టౌన్-తిరుపతి మధ్య కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్
బెంగళూరు మీదుగా శివమొగ్గ టౌన్-తిరుపతి మధ్య కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును నడపాలని తిరుపతి ఎంపీ మద్దిల గురుమూర్తి చేసిన అభ్యర్థనపై రైల్వే బోర్డు సానుకూలంగా స్పందించింది.
ఈ సేవ కోసం అధికారిక ప్రతిపాదన కూడా సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. తిరుపతి నుండి రైలు రవాణా సౌకర్యాలను విస్తరించాలని, మెరుగుపరచాలని ఎంపీ కోరిన నేపథ్యంలో, సౌత్ వెస్ట్రన్ రైల్వే రూపొందించిన కార్యాచరణ ప్రణాళికలో ఈ ప్రతిపాదనను చేర్చారు.
ఈ ప్రతిపాదనను పరిశీలించినందుకు రైల్వే బోర్డు చైర్మన్, సీఈఓలకు గురుమూర్తి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే, మిగిలిన ప్రక్రియలను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి, ఈ సేవను త్వరలోనే ప్రారంభించాలని అధికారులను కోరారు.
ఈ ప్రతిపాదిత రైలు తిరుపతి, శివమొగ్గ, బెంగళూరు నగరాల మధ్య రవాణా సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని, తద్వారా యాత్రికులతో పాటు విద్య, వైద్యం, ఉపాధి, ఇతర అవసరాల కోసం ప్రయాణించే వారికి ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుందని భావిస్తున్నారు.