GST 2.0: ఆంధ్రప్రదేశ్లో జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలపై రైతులకు అవగాహన ప్రచారం
సెప్టెంబర్ 30-అక్టోబర్ 1 తేదీలలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో GST 2.0 సంస్కరణల ప్రయోజనాలపై ఒక ప్రధాన అవగాహన ప్రచారం జరుగుతుంది. రైతులు అనుబంధ రంగాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తారు. విస్తృతమైన పన్ను ఉపశమన చర్యలను వివరించడానికి జిల్లా, మండల, RSK స్థాయి సెమినార్లు, ట్రాక్టర్ ర్యాలీలు, వ్యవసాయ యంత్రాల ప్రదర్శనలు నిర్వహించబడుతున్నాయి.
సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమలులోకి వచ్చే కొత్త GST విధానం ప్రకారం, ఎరువులు, పురుగుమందులు, సూక్ష్మపోషకాలు, బయో-పురుగుమందులపై పన్ను రేటును 12 శాతం నుండి 5 శాతానికి తగ్గించినట్లు వ్యవసాయ డైరెక్టర్ డిల్లీ రావు ఆదివారం తెలిపారు.
అదేవిధంగా, ట్రాక్టర్ విడిభాగాలు ఇప్పుడు 18 శాతానికి బదులుగా 5 శాతం పన్నును ఆకర్షిస్తాయి. మత్స్య, పశుసంవర్ధకంతో సహా వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకు, 837 వస్తువుల పన్ను రేటు 18 శాతం నుండి 5 శాతానికి తగ్గించబడింది.