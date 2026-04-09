భారతదేశపు వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ రంగంలోకి తొలి జపనీస్ ఎఫ్డీఐ
వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ రంగంలో 25 ఏళ్లకు పైగా అనుభవంతో పాటు, భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఇంటిగ్రేటెడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీలలో ఒకటైన ఆంటోనీ వేస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ సెల్ లిమిటెడ్ (Antony Waste) ఈరోజు ఒక కీలక ప్రకటన చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు కోసం జపాన్కు చెందిన JFE ఇంజనీరింగ్ కార్పొరేషన్తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకున్నట్లు వెల్లడించింది. భారతదేశపు వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ (WtE) రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన తొలి జపనీస్ విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి ఇదే కావడం విశేషం. అలాగే జేఎఫ్ఈ ఇంజనీరింగ్ కార్పొరేషన్కు కూడా భారత వ్యర్థాల నిర్వహణ మార్కెట్లోకి ఇదే తొలి అడుగు.
ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా, ఆంటోనీ వేస్ట్కు చెందిన రెండు వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్(SPV)లలో 25% ఈక్విటీ వాటాను కొనుగోలు చేయడానికి జేఎఫ్ఈ ఇంజనీరింగ్ దాదాపు 750 మిలియన్ యెన్లను పెట్టుబడిగా పెడుతుంది. మిగిలిన 75% వాటా ఆంటోనీ వేస్ట్ వద్ద ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఈ రెండు వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ ప్లాంట్ల ఇంజనీరింగ్, ప్రొక్యూర్మెంట్, కన్స్ట్రక్షన్ (EPC) బాధ్యతలను జేఎఫ్ఈ ఇంజనీరింగ్ ఇండియా తీసుకుంటుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడప, కర్నూలులలో వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులను అభివృద్ధి చేస్తున్న ఎస్పీవీ (SPV) లలో ప్రత్యేకంగా ఈ పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. ఇది దీర్ఘకాలిక ప్రాజెక్ట్ అమలు మరియు విలువ సృష్టి లక్ష్యంగా కుదుర్చుకున్న ప్రాజెక్ట్-స్థాయి భాగస్వామ్య నిర్మాణాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. భారతదేశ ప్రాధాన్యతా రంగాలలో 10 ట్రిలియన్ యెన్ల జపనీస్ పెట్టుబడులను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న భారత్-జపాన్ జాయింట్ విజన్ 2025కు అనుగుణంగా.. సుస్థిర మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో భారత్-జపాన్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంలో ఈ పెట్టుబడి ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుంది.
ఈ పరిణామంపై ఆంటోనీ వేస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ సెల్ లిమిటెడ్ చైర్మన్ & మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ జోస్ జాకబ్ మాట్లాడుతూ.. ఈ పెట్టుబడి భారతదేశపు వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ రంగానికి ఒక చారిత్రక ఘట్టం. ఇది మా ఎగ్జిక్యూషన్ సామర్థ్యాలు, కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ప్రమాణాలు మరియు మా దీర్ఘకాలిక దార్శనికతకు దక్కిన గుర్తింపు. జేఎఫ్ఈ ఇంజనీరింగ్తో భాగస్వామ్యం వల్ల.. ప్రపంచస్థాయి సాంకేతికతను మరియు మాకున్న అపారమైన స్థానిక అనుభవాన్ని జోడించి పర్యావరణపరంగా బాధ్యతాయుతమైన భారీ మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడానికి వీలవుతుంది. ఈ భాగస్వామ్యాన్ని ఒక దీర్ఘకాలిక బంధంగా మేము భావిస్తున్నాము అని అన్నారు.
జేఎఫ్ఈ ఇంజనీరింగ్ కార్పొరేషన్ (ఎన్విరాన్మెంటల్ సొల్యూషన్స్ సెక్టార్, రీసైక్లింగ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్ డివిజన్) డైరెక్టర్ అకిరా ఉసుయ్ మాట్లాడుతూ.. భారతదేశ వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ రంగంపై, అలాగే నమ్మకమైన, సమర్థుడైన భాగస్వామిగా ఆంటోనీ వేస్ట్పై మాకున్న బలమైన నమ్మకానికి ఈ పెట్టుబడే నిదర్శనం. భారత వ్యర్థాల నిర్వహణ రంగంలో మా తొలి పెట్టుబడిగా.. దేశంలో సుస్థిర మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి మద్దతుగా అత్యాధునిక సాంకేతికతను, అత్యుత్తమ ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యాన్ని తీసుకురావాలనే మా దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను ఇది నొక్కి చెబుతుంది అని పేర్కొన్నారు.
భారతదేశం ప్రతిరోజూ దాదాపు 150,000 టన్నుల మున్సిపల్ ఘన వ్యర్థాలను (MSW) ఉత్పత్తి చేస్తోంది. అయినప్పటికీ, దేశంలో అంచనా వేయబడిన 5,600 MW వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ సామర్థ్యంలో కేవలం 5% కంటే తక్కువ మాత్రమే ప్రస్తుతం వినియోగించుకోబడుతోంది. ఈ రంగంలో భారీ పరిష్కారాలకు ఎంతటి అవకాశం ఉందో ఇది స్పష్టం చేస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 250కి పైగా వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ ప్లాంట్లను నిర్మించిన జేఎఫ్ఈ గ్రూప్ అనుభవాన్ని ఉపయోగిస్తూ, జేఎఫ్ఈ ఇంజనీరింగ్ ఇండియా ఈ ప్రాజెక్టులకు టెక్నాలజీ పార్టనర్ మరియు ఈపీసీ (EPC) కాంట్రాక్టర్గా వ్యవహరిస్తుంది. కంపెనీ అత్యాధునిక సాంకేతికతలు, డిజిటల్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ మరియు గ్లోబల్ పర్యావరణ ప్రమాణాలను ఈ ప్రాజెక్టులో వినియోగించడంతో పాటు కార్యకలాపాలు మరియు సామర్థ్య నిర్మాణానికి కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.