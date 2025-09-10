హైదరాబాద్లో ఎనిటైమ్ ఫిట్నెస్ రెండు కొత్త క్లబ్లు ఏర్పాటు
దేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న 24×7 ఫిట్నెస్ ఫ్రాంచైజీ అనగానే మన అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది ఎనిటైమ్ ఫిట్నెస్. ఇప్పటికే క్రీడాభిమానులకు అద్భుతమైన ఉత్పత్తులను అందిస్తూ.. ప్రతీ ఒక్కరికీ ఫిట్ నెస్ ఆసక్తి పెరిగేలా చేస్తున్న ఎనిటైమ్ ఫిట్నెస్ ఇప్పుడు తాజాగా హైదరాబాద్లో తన మొదటి క్లబ్ సెట్ను ప్రారంభించింది. దీనిద్వారా దక్షిణ భారతదేశంలోకి బలమైన అడుగు పెట్టినట్లైంది. ఈ రెండు ఫిట్నెస్ క్లబ్లను ఎనిటైమ్ ఫిట్నెస్ జూబ్లీ హిల్స్, ఎనిటైమ్ ఫిట్నెస్ కొండాపూర్ లో ఏర్పాటు చేసింది. ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలు, 24 గంటలూ ఫిట్నెస్ యాక్సెస్ను అందించడం ద్వారా, హైదరాబాద్ మహానగర ఫిట్నెస్ మార్కెట్లోకి వ్యూహాత్మక ప్రవేశాన్ని సూచిస్తుంది. అదే సమయంలో కమ్యూనిటీ-ఆధారిత విధానంతో దక్షిణ ప్రాంతం అంతటా పెరుగుతున్న ఉనికికి దాని నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది.
కొత్త క్లబ్లకు ఫ్రాంచైజ్ భాగస్వాములుగా శ్రీ వికుల్ అగర్వాల్, శ్రీ మధు మండవ, శ్రీ వికాస్ క్వాత్రా నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. వారికి కూడా ఫిట్నెట్ అంతే ఎంతో మక్కువ. అంతేకాకుండా ప్రతీ హైదరాబాదీ కూడా ఫిట్గా వుండాలని బలంగా కోరుకుంటారు. అందులో భాగంగానే ఈ ప్రాజెక్టుకి ప్రాణం పోశారు వాళ్లు. దక్షిణ భారతదేశం అంతటా ఫిట్నెస్ అనుభవాన్ని పునర్నిర్వచించాలనే ఎనిటైమ్ ఫిట్నెస్ లక్ష్యాన్ని వారి విధానం ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇప్పుడే ఫిట్నెస్ ప్రారంభించేవాళ్లు, అనుభవజ్ఞులైన అథ్లెట్లకు అందుబాటులో ఉండే స్థలాలను అందిస్తుంది.
కార్డియో పరికరాలు, క్రియాత్మక శిక్షణా ప్రాంతాలు, వ్యక్తిగత కోచింగ్, విభిన్న సమూహ వ్యాయామాలను ఈ క్లబ్ కలిగి ఉంది. హైదరాబాద్ మహా నగరం యొక్క మారుతున్న జీవనశైలికి అనుగుణంగా అన్నీ 24×7 అందుబాటులో ఉన్నాయి. సభ్యులు శరీర కూర్పు విశ్లేషణ (BCA), డిజిటల్ మద్దతు కోసం ఎనిటైమ్ ఫిట్నెస్ App మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 5,500 కంటే ఎక్కువ క్లబ్ల ప్రపంచ నెట్ వర్క్ లోకి ప్రవేశం పొందే అవకాశం కూడా పొందుతారు. తద్వారా సరిహద్దులు మరియు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేని ఫిట్నెస్ను పొందవచ్చు.
ఈ సందర్భంగా ఎనిటైమ్ ఫిట్నెస్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ వికాస్ జైన్ మాట్లాడుతూ, ఉత్తర భారతదేశంలో మా విజయవంతమైన ప్రయాణం తర్వాత, ఈ ప్రాంతం యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న ఫిట్నెస్ అవసరాలు, డిమాండ్లను తీర్చడానికి దక్షిణాదిలో విస్తరించడానికి మేము ఉత్సాహంగా ఉన్నాము. హైదరాబాద్ ఈ వ్యూహంలో కీలకమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. దీనిద్వారా దక్షిణ భారతదేశంలో ఎనిటైమ్ ఫిట్నెస్ అభివృద్ధికి ఆదర్శవంతమైన గేట్ వేగా మారుతుంది. మా జూబ్లీ హిల్స్, కొండాపూర్ క్లబ్ల ప్రారంభం ఈ ప్రాంతంలో ఎనీటైమ్ ఫిట్నెస్ పాదముద్రను బలపరుస్తుంది. అంతేకాకాం అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లో లోతైన వృద్ధికి వేదికను నిర్దేశిస్తుంది. వికుల్, మధు, వికాస్ ఈ విస్తరణను ముందుండి నడిపిస్తుండటంతో, ఈ క్లబ్లు ఫిట్నెస్లో కొత్త ప్రమాణాలను నిర్దేశిస్తాయని, హైదరాబాద్ ఫిట్నెస్- వెల్నెస్ ల్యాండ్స్కేప్లో ఎనీటైమ్ ఫిట్నెస్ను ప్రముఖ శక్తిగా స్థాపించగలవని నేను విశ్వసిస్తున్నాను అని అన్నారు.